L’inflation a augmenté de 0,4% en avril et de 4,7% par rapport à il y a un an, selon l’indicateur clé de la Fed

L’inflation est restée obstinément élevée en avril, renforçant potentiellement les chances que les taux d’intérêt restent plus élevés plus longtemps, selon un indicateur publié vendredi que la Réserve fédérale suit de près.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui mesure une variété de biens et de services et s’ajuste aux changements de comportement des consommateurs, a augmenté de 0,4% pour le mois hors coûts alimentaires et énergétiques, supérieur à l’estimation de 0,3% de Dow Jones.

Sur une base annuelle, la jauge a augmenté de 4,7 %, soit 0,1 point de pourcentage de plus que prévu, a rapporté le département du Commerce.

Y compris la nourriture et l’énergie, le PCE global a également augmenté de 0,4% et a augmenté de 4,4% par rapport à il y a un an, supérieur au taux de 4,2% en mars.

Malgré le taux d’inflation plus élevé, les dépenses de consommation ont bien résisté tandis que le revenu personnel a augmenté.

Le rapport a montré que les dépenses ont bondi de 0,8 % pour le mois, tandis que le revenu personnel a accéléré de 0,4 %. Les deux chiffres devaient augmenter de 0,4 %.

Les hausses de prix se sont réparties presque uniformément, les biens augmentant de 0,3 % et les services de 0,4 %. Les prix des aliments ont chuté de moins de 0,1 % tandis que les prix de l’énergie ont augmenté de 0,7 %. Sur une base annuelle, les prix des biens ont augmenté de 2,1 % et les services de 5,5 %, une indication supplémentaire que les États-Unis revenaient vers une économie axée sur les services.

Les prix des aliments ont augmenté de 6,9 % par rapport à il y a un an, tandis que l’énergie a chuté de 6,3 %. Les deux gains PCE ont été les plus élevés depuis janvier.

Les marchés ont peu réagi à la nouvelle, les contrats à terme boursiers pointant à la hausse alors que les investisseurs se concentraient sur l’amélioration des perspectives d’un accord sur le plafond de la dette à Washington. Les rendements du Trésor étaient pour la plupart plus élevés.

« Avec le rapport PCE plus chaud que prévu d’aujourd’hui, les vacances d’été de la Fed pourraient devoir être écourtées car les vacances des consommateurs alimentent les dépenses », a noté George Mateyo, directeur des investissements chez Key Private Bank. « Avant la publication d’aujourd’hui, nous pensons que la Fed espérait peut-être prendre son été (c’est-à-dire faire une pause et réévaluer), mais maintenant, il semble que le travail de la Fed pour faire baisser l’inflation n’est pas terminé. »

Le rapport arrive quelques semaines avant la réunion politique de la Fed des 13 et 14 juin.

La Fed vise une inflation annuelle d’environ 2 %, ce qui signifie que les niveaux actuels restent bien au-dessus de l’objectif et que les mesures agressives prises par la banque centrale au cours de la dernière année pourraient rester intactes.

L’une des façons dont les hausses de taux de la Fed sont censées fonctionner est de faire baisser la demande. Cependant, les chiffres des dépenses d’avril montrent que les consommateurs ont continué à dépenser face à la fois à des taux plus élevés et à une forte inflation, ce qui signifie que les décideurs politiques pourraient avoir plus à faire.

Immédiatement après le rapport, les prix du marché sont passés à 57 % de chances que la Fed promulgue une autre hausse des taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de juin. Il n’y a que deux points de données clés d’ici là, avec le rapport sur la masse salariale non agricole de mai attendu vendredi prochain et l’indice des prix à la consommation le 13 juin.

Parallèlement à la hausse des dépenses de consommation, la demande de biens durables a également augmenté de manière inattendue de 1,1 % en avril, selon un rapport distinct du département du Commerce. Les économistes interrogés par Dow Jones attendaient une baisse de 0,8 %. Si l’on exclut le transport, qui a augmenté de 3,7 %, les nouvelles commandes ont diminué de 0,2 %.

Les consommateurs ont dû puiser dans leurs économies pour maintenir leurs dépenses, le taux d’épargne personnelle de 4,1 % représentant une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à mars.

Les données viennent au milieu d’un niveau élevé d’incertitude quant à la direction que prend l’économie à partir d’ici. Les attentes d’une récession plus tard cette année sont élevées, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, d’un resserrement du crédit attendu dans le secteur bancaire et de la pression des consommateurs sur divers fronts.

Cependant, un rapport publié jeudi a montré que l’économie avait augmenté davantage au premier trimestre qu’initialement annoncé, le PIB augmentant à un rythme annualisé de 1,3 % par rapport à l’estimation précédente de 1,1 %.

Le procès-verbal publié mercredi de la réunion de mai de la Fed a montré que les décideurs politiques étaient divisés sur leur prochaine décision, alors que les membres cherchaient à équilibrer une inflation plus élevée que prévu contre les effets de contagion des troubles du secteur bancaire.