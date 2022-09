L’inflation a augmenté plus que prévu en août, même si les prix de l’essence ont aidé à donner un peu de répit aux consommateurs, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix à la consommation, qui suit un large éventail de biens et services, a augmenté de 0,1 % pour le mois et de 8,3 % au cours de la dernière année. Hors coûts volatils des aliments et de l’énergie, l’IPC a augmenté de 0,6 % par rapport à juillet et de 6,3 % par rapport au même mois en 2021.

Les économistes s’attendaient à ce que l’inflation globale baisse de 0,1% et que l’inflation sous-jacente augmente de 0,3%, selon les estimations de Dow Jones. Les estimations respectives d’une année sur l’autre étaient de 8 % et 6 % de gains.

Les prix de l’énergie ont chuté de 5 % au cours du mois, menés par une baisse de 10,6 % de l’indice de l’essence. Cependant, ces baisses ont été compensées par des augmentations ailleurs.

L’indice des aliments a augmenté de 0,8 % en août et les coûts de logement, qui représentent environ le tiers de la pondération de l’IPC, ont bondi de 0,7 % et sont en hausse de 6,2 % par rapport à il y a un an.

Les services de soins médicaux ont également affiché une forte augmentation, augmentant de 0,8 % sur le mois et de 5,6 % par rapport à août 2021. Les prix des véhicules neufs ont également augmenté, augmentant de 0,8 %, bien que les véhicules d’occasion aient baissé de 0,1 %.

Les marchés se sont effondrés après la nouvelle, les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ayant chuté de près de 350 points après avoir été plus élevés plus tôt.

