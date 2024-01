L’inflammation intestinale est encore une fois liée à la maladie d’Alzheimer : ScienceAlert

Les chercheurs reliant les pièces du puzzle massif de la maladie d’Alzheimer sont sur le point de mettre en place la suivante, avec encore un autre lien entre nos tripes et notre cerveau.

Des études animales récentes ont démontré que la maladie d’Alzheimer peut être transmise aux jeunes souris par transfert de microbes intestinaux, confirmant ainsi le lien entre le système digestif et la santé du cerveau.

Une nouvelle étude conforte la théorie selon laquelle l’inflammation pourrait être le mécanisme par lequel cela se produit.

“Nous avons montré que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avaient plus d’inflammation intestinale, et parmi les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, lorsque nous avons examiné l’imagerie cérébrale, celles présentant une inflammation intestinale plus élevée présentaient des niveaux plus élevés d’accumulation de plaque amyloïde dans leur cerveau.” dit Barbara Bendlin, psychologue de l’Université du Wisconsin.

Margo Heston, pathologiste à l’Université du Wisconsin, et une équipe internationale de chercheurs ont testé calprotectine fécalesigne d’inflammation, dans des échantillons de selles de 125 individus recrutés dans deux études de cohorte sur la prévention de la maladie d’Alzheimer.

Les participants ont subi plusieurs tests cognitifs lors de leur inscription, ainsi que des entretiens sur les antécédents familiaux et des tests pour un gène à haut risque d’Alzheimer. Un sous-ensemble a subi des tests cliniques pour détecter des signes d’amas de protéines amyloïdes, une indication courante qu’une pathologie responsable de la maladie neurodégénérative était en cours.

Alors que les niveaux de calprotectine étaient généralement plus élevés chez les patients âgés, ils étaient encore plus prononcés chez ceux présentant des plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

Les niveaux d’autres biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer ont également augmenté avec les niveaux d’inflammation, et les résultats des tests de mémoire ont également diminué avec une calprotectine plus élevée. Même les participants sans diagnostic de maladie d’Alzheimer avaient des scores de mémoire plus faibles avec des niveaux de calprotectine plus élevés.

“Nous ne pouvons pas déduire de causalité à partir de cette étude ; pour cela, nous devons faire des études sur les animaux”, mises en garde Heston.

Une analyse en laboratoire a déjà montré que les produits chimiques des bactéries intestinales peuvent stimuler les signaux inflammatoires dans notre cerveau. Quoi de plus, d’autres études ont constaté une inflammation intestinale accrue chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer par rapport aux témoins.

Heston et ses collègues soupçonnent que les changements du microbiome déclenchent des modifications intestinales qui conduisent à une inflammation à l’échelle du système. Cette inflammation est légère mais chronique, provoquant des dommages subtils et progressifs qui finissent par interférer avec la sensibilité des barrières de notre corps.

“Une perméabilité intestinale accrue pourrait entraîner des taux sanguins plus élevés de molécules inflammatoires et de toxines dérivées de la lumière intestinale, conduisant à une inflammation systémique, qui à son tour pourrait altérer la barrière hémato-encéphalique et favoriser la neuroinflammation, ainsi que potentiellement des lésions neuronales et une neurodégénérescence.” dit Federico Rey, bactériologiste à l’Université du Wisconsin.

Les chercheurs testent actuellement des souris pour voir si des changements de régime associés à une inflammation accrue peuvent déclencher la version rongeur de la maladie d’Alzheimer.

Malgré des décennies de recherche, il n’existe toujours aucun traitement efficace pour les millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans le monde. Mais avec une meilleure compréhension des processus biologiques, les scientifiques se rapprochent petit à petit.

Cette recherche a été publiée dans Rapports scientifiques.