L’inflammation chronique peut être une « maladie de richesse »

Lorsque vous êtes blessé ou malade, vous devez généralement accepter les signes d’inflammation, tels que rougeur, sensibilité, chaleur et gonflement. Ceux-ci annoncent que la cavalerie est arrivée – votre système immunitaire travaille dur pour combattre les envahisseurs pathogènes ou entamer le processus de guérison.

Mais lorsque l’inflammation est omniprésente – se manifestant régulièrement par des douleurs articulaires, des éruptions cutanées ou une légère fièvre – c’est le signe que quelque chose ne va pas. Un outil essentiel du système immunitaire fonctionne mal : plutôt que de réagir rapidement aux dommages corporels, puis de se dissiper lorsque la menace a diminué, l’inflammation rôde comme un invité indésirable, causant potentiellement des dommages involontaires à l’organisme et augmentant le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. .

Lorsque les scientifiques recherchent des biomarqueurs de l’inflammation chronique chez les individus, ils les trouvent généralement. Un de ces marqueurs, Protéine C-réactive, a tendance à apparaître chez les sujets jeunes et âgés, et augmente régulièrement avec l’âge. Cela a incité les chercheurs à inventer le concept d’« inflammation », suggérant que l’augmentation de l’inflammation chronique est simplement une facette du vieillissement.

Le fait est que ces études sur l’inflammation chronique ont presque entièrement été menées dans des sociétés occidentales industrialisées, où les résidents ont tendance à mener une vie aseptisée et sédentaire, avec un accès abondant à des aliments riches en calories. Professeur Thom McDadeanthropologue biologique à l’Université Northwestern, affirme que cette vision étroite fausse la littérature scientifique et conduit à des conclusions erronées sur l’inflammation chronique.

Dans un article récent publié dans le Actes de l’Académie nationale des sciencesMcDade a détaillé les recherches qu’il a menées aux Philippines et en Équateur, montrant que l’inflammation chronique est relativement rare chez les personnes qui ne vivent pas à l’occidentale, et qu’elle n’est pas inévitable avec l’âge.

Calibrer le système immunitaire

Alors, quelle est la cause des niveaux élevés d’inflammation chez les personnes élevées en Occident ? Des recherches antérieures ont impliqué un excès de graisse corporelle, mais curieusement, McDade n’a pas trouvé de lien entre la graisse corporelle et les niveaux de protéine C-réactive chez les Équatoriens et les Philippins qu’il a étudiés.

Cela a attiré son attention sur une explication différente : leur éducation. Les populations qu’il a étudiées ont grandi dans des zones rurales et sales où elles étaient fréquemment exposées à des maladies infectieuses. Il émet l’hypothèse que cette vie peu hygiénique a très tôt calibré efficacement leur système immunitaire, ajustant leurs réponses inflammatoires pour réagir correctement aux menaces. De nos jours, les enfants des sociétés occidentales ne voient souvent pas leur système immunitaire régulièrement mis à rude épreuve.

« La protection contre les infections potentiellement mortelles est un avantage évident et un moteur important de la transition épidémiologique vers une espérance de vie accrue », a noté McDade. “Mais les régimes d’assainissement et d’hygiène qui contrôlent les agents pathogènes mortels réduisent également l’exposition aux microbes inoffensifs qui font partie de l’environnement humain depuis des millénaires.”

Conformément à son hypothèse, il a noté que lorsque les enfants grandissent dans des zones rurales du Bangladesh ou de l’Équateur et migrent ensuite vers les États-Unis ou le Royaume-Uni, leur taux de protéine C-réactive de base est plus faible à l’âge adulte que celui des adultes nés et élevés dans ces régions. des pays.

“À bien des égards, l’inflammation chronique de bas grade peut être considérée comme une autre” maladie de richesse “, un décalage entre notre biologie évoluée et les conditions sociétales historiquement récentes qui prolongent l’espérance de vie moyenne mais augmentent également le fardeau des maladies non transmissibles”, a écrit McDade.

L’idée de McDade est étroitement liée à l’idée largement démontrée “hypothèse d’hygiène“, qui attribue aux conditions trop hygiéniques l’augmentation des taux d’allergies et d’autres maladies auto-immunes dans les pays développés.

Existe-t-il un remède contre l’inflammation chronique généralisée ? Une bonne alimentation et une activité physique régulière peuvent aider, comme c’est le cas pour presque toutes les maladies. Mais si l’hypothèse de McDade est correcte, un remède à plus long terme soumet le système immunitaire à une adversité raisonnable dès le début. Les parents ne sont pas obligés de laisser leurs enfants ramper dans les décharges, mais un peu plus chiens et la saleté et un peu moins de désinfectant pour les mains et d’antibactériens semblent raisonnables.