L’infirmière “tueuse” Lucy Letby a déclaré “qu’il y va” après avoir “injecté de l’air au bébé assassiné”, puis a recherché la famille sur Facebook

UNE INFIRMIÈRE a dit “il va, il va” après avoir injecté de l’air à un bébé assassiné puis chaluté pour sa famille sur Facebook, a déclaré un tribunal.

Lucy Letby, 32 ans, aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres alors qu’elle travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

Lucy Letby aurait assassiné sept bébés Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

“L’empoisonneur au travail” est accusé d’avoir injecté de l’insuline à deux bébés au cours d’une tuerie d’un an.

Letby aurait également assassiné ou blessé d’autres personnes en injectant de l’air ou du lait dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Les effondrements et les décès des 17 enfants dans l’affaire n’étaient pas des “tragédies naturelles”, a-t-on dit.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu aujourd’hui comment l’infirmière a injecté de l’air dans l’enfant C “significativement prématuré” le 14 juin 2015.

Les jurés ont appris comment cette nuit-là, Letby avait été chargé de s’occuper d’un autre bébé, tandis qu’une infirmière moins qualifiée était envoyée à l’enfant C car il était plus stable.

Mais lorsque la professionnelle assignée a quitté la chambre pour se rendre au poste de soins infirmiers, une alarme s’est déclenchée dans la chambre du bébé, a-t-on dit.

Le tribunal a appris qu’elle était revenue pour trouver Letby debout à côté du lit de l’enfant C alors que son taux d’oxygène et sa fréquence cardiaque baissaient après qu’il “ait subi une grave détérioration”.

Le collègue affirme que Letby lui a dit: “Il s’en va, il s’en va”.

L’enfant C a été déclaré mort juste avant 6 heures du matin, les médecins ayant découvert un excès d’air dans l’intestin au moment de son effondrement qui ne pouvait être causé que par l’introduction délibérée d’air via le tube gastrique nasal.

Letby a ensuite recherché sur Facebook les parents du bébé peu de temps après son réveil de son quart de nuit, a appris le tribunal.

Les jurés ont appris quelques jours plus tôt qu’elle aurait assassiné l’enfant A, qui avait 24 heures, 90 minutes après avoir pris en charge ses soins.

Elle aurait également attaqué sa sœur jumelle, Child B, 28 heures plus tard, mais elle a survécu.

L’effondrement de l’enfant A était “compatible” avec une “injection délibérée” d’air une minute ou deux auparavant alors que seul Letby était présent, est-il allégué.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré que la mort de l’enfant C était “une variation – ou un raffinement – d’un thème que Lucy Letby avait commencé avec les enfants A et B”.

‘UN DÉNOMINATEUR COMMUN’

Le tribunal a appris hier que Letby, qui avait reçu une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, était une “présence malveillante constante”.

Elle est accusée du meurtre de cinq garçons et de deux filles, et de la tentative de meurtre de cinq autres garçons et cinq filles.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Elle nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

Letby nie 22 accusations portées contre elle Crédit : Entreprise