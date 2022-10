L’infirmière “tueuse” Lucy Letby a “assassiné” mon bébé… Je n’ai jamais réussi à le maintenir en vie et elle “a aussi essayé de tuer son jumeau”

Une maman TEARFUL a supplié « s’il vous plaît, ne le laissez pas mourir » après que son fils nouveau-né aurait été assassiné par une infirmière qui a également ciblé son jumeau.

La mère a également raconté de manière déchirante aux jurés qu’elle n’avait jamais pu tenir son bébé en vie après que Lucy Letby, 32 ans, lui ait injecté de l’air.

Lucy Letby est accusée du meurtre de sept bébés Crédit : Entreprise

Letby aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres alors qu’il travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

“L’empoisonneur au travail” est accusé d’avoir injecté de l’insuline à deux bébés au cours d’une tuerie d’un an.

Letby aurait également assassiné ou blessé d’autres personnes en injectant de l’air ou du lait dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Les effondrements et les décès des 17 enfants dans l’affaire n’étaient pas des “tragédies naturelles”, a-t-on dit.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a appris aujourd’hui comment Letby aurait ciblé un garçon et une fille jumeaux dans le service en juin 2015.

Elle a injecté une quantité mortelle d’air dans la circulation sanguine de l’enfant A avant de tenter d’assassiner sa sœur, l’enfant B, ont entendu les jurés.

La mère du bébé a rappelé les événements déchirants dans sa déclaration de témoin en racontant comment les deux enfants avaient subi des effondrements soudains.

Elle a déclaré: “Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir été emmené dans une pièce et j’avais l’impression que des centaines de personnes se tenaient au-dessus de son lit et essayaient de le réanimer.

“Une infirmière m’a demandé si j’étais religieux et si je voulais qu’ils disent une prière.”

Elle aurait supplié “ne le laissez pas mourir, s’il vous plaît ne le laissez pas mourir” après avoir appris que l’enfant A ne répondait pas.

La grand-mère du bébé a alors averti “vous devez le laisser partir” après qu’un médecin a expliqué que le bébé souffrirait de lésions cérébrales s’il survivait, a-t-on dit.

La mère a raconté comment tout ce qu’elle pouvait se résoudre à faire était de “faire signe de la tête” aux médecins pour arrêter les compressions thoraciques.

Elle a ajouté: “L’une des choses qui m’a le plus bouleversée est que je n’ai jamais eu l’occasion de tenir mon fils de son vivant.”

Le tribunal a été informé des conséquences dévastatrices de la mort de l’enfant A, sa sœur a alors commencé à montrer certains des mêmes symptômes.

Lorsqu’on lui a dit qu’elle devait venir voir l’Enfant B, la mère a dit : “Pas mon bébé, pas encore”.

La petite fille a récupéré, ses parents révélant depuis qu’ils sont restés extrêmement protecteurs envers elle.

‘UN DÉNOMINATEUR COMMUN’

Le tribunal a entendu précédemment comment Letby, qui avait une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, était une “présence malveillante constante”.

Elle est accusée du meurtre de cinq garçons et de deux filles, et de la tentative de meurtre de cinq autres garçons et cinq filles.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Letby aurait déclaré “Je suis diabolique” sur un post-it trouvé chez elle après son arrestation.

Elle aurait aussi griffonné : “Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien”

Letby nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

Letby aurait assassiné un bébé jumeau en lui injectant de l’air Crédit : Entreprise

Elle est également accusée d’avoir pris pour cible sa sœur, qui a survécu 1 crédit

Letby a été décrit comme un « empoisonneur au travail » devant le tribunal Crédit : Entreprise