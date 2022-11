L’infirmière principale a eu des «nuits blanches» après des incidents impliquant la présumée tueuse de bébé Lucy Letby, a déclaré le jury

MANCHESTER, Angleterre – Une infirmière en chef a déclaré à un tribunal britannique qu’elle avait eu des “nuits blanches” à la suite d’incidents survenus dans un hôpital où sa collègue, Lucy Letby, aurait assassiné sept bébés.

Letby, 32 ans, qui est jugé au Royaume-Uni, est également accusé d’avoir tenté d’assassiner 10 autres bébés dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester au cours d’une tuerie d’un an entre 2015 et 2016.

On prétend qu’elle a tué des bébés en injectant de l’insuline, du lait ou même de l’air dans leur petit corps.

Le jury a entendu le témoignage de Kathryn Percival-Calderbank, a rapporté le service de presse britannique PA, qui a rappelé un quart de nuit lorsque Letby aurait injecté de l’air dans le sang d’une petite fille avec des conséquences mortelles.

Le nourrisson – appelé Child D – a subi trois effondrements à l’hôpital aux premières heures du 22 juin 2015 et aurait été le troisième bébé assassiné par Letby sur une période de deux semaines.

À la première occasion, Percival-Calderbank a déclaré à Manchester Crown Court qu’elle avait remarqué une éruption “inhabituelle de type mosaïque” sur le torse et les bras du bébé qui semblait être de couleur “brun rouge”.

Elle se souvient d’avoir vérifié l’enfant D qui semblait “gentil et stable”, mais qui est ensuite retournée dans la salle de soins intensifs lorsque les alarmes ont retenti et que le moniteur du bébé a montré “qu’elle se désaturait et que son rythme cardiaque avait chuté”.

Après que Baby D a reçu de l’oxygène et s’est stabilisé, Percival-Calderbank a déclaré avoir remarqué l’éruption “prononcée” du nourrisson.

Lors du contre-interrogatoire de Ben Myers, l’avocate défendant Letby, on a demandé à Percival-Calderbank si le “détail supplémentaire” qu’elle avait donné sur l’éruption cutanée – par rapport à sa déclaration à la police – était quelque chose qu’elle aurait pu capter lors d’une conversation au travail.

Elle a admis qu’elle “aurait pu” le faire, mais elle avait aussi des souvenirs d’événements.

Myers a dit: “Pouvez-vous nous aider à savoir comment vous avez obtenu les détails supplémentaires?”

Percival-Calderbank a répondu: “Parce que j’ai commencé à penser aux événements. Alors que j’avais des nuits blanches, je pensais aux événements qui se sont produits.”

La consultante de garde à l’hôpital, le Dr Elizabeth Newby, qui avait assisté au premier effondrement de l’enfant D, a également témoigné et a été surprise d’être rappelée ce soir-là.

“J’ai été très surpris d’entendre un appel d’urgence parce que même si j’étais inquiet après le premier épisode, elle ne semblait pas être un bébé in extremis”, a déclaré Newby.

Le pédiatre consultant, le Dr Dewi Evans, qui fournit un témoignage d’expert dans le cadre du procès, a déclaré que la “seule cause possible” de l’effondrement de Baby D était une injection d’air dans une veine.

Le procureur Nick Johnson a déclaré au jury que Letby était une “présence constante et malveillante” à l’unité néonatale de l’hôpital lorsque le procès s’est ouvert en septembre.

Il est allégué qu’elle était le “dénominateur commun” et que la mort des bébés a coïncidé avec ses quarts de travail.

Les bébés qui n’avaient pas été instables “se sont soudainement gravement détériorés” tandis que d’autres qui avaient été malades et se sont rétablis, se sont soudainement détériorés “sans raison apparente”, a-t-il déclaré.

Dans certains cas, il est allégué que Letby a tenté jusqu’à trois fois de tuer ses victimes.

Letby nie les 22 accusations portées contre elle.

Le procès, qui devrait durer six mois, a été contraint de s’arrêter temporairement jeudi en raison d’un juré qui est tombé malade. Le juge Goss a déclaré qu’il espérait que la procédure pourrait reprendre vendredi.