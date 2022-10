L’infirmière néonatale tueuse présumée Lucy Letby a écrit une note de confession: «JE SUIS MAL. J’AI FAIT ÇA.’

Une infirmière néonatale au Royaume-Uni qui aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer 10 autres a écrit des notes disant “Je suis diabolique” et “Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon”, selon l’accusation.

Lucy Letby, 32 ans, qui travaillait dans l’unité néonatale de l’hôpital de la comtesse de Chester, a laissé des notes manuscrites à son domicile que la police a trouvées lors de sa perquisition en 2018, a déclaré le procureur Nick Johnson au jury du tribunal de la Couronne de Manchester, selon la BBC.

Plus tôt cette semaine, Johnson a fait valoir que Letby était une “présence constante et malveillante” dans l’unité néonatale. De la les bébés Letby auraient été assassinés ou tenté de meurtre entre 2015 et 2016, l’accusation a déclaré qu’elle s’était injecté de l’insuline ou du lait à certains, tandis qu’un autre s’était injecté de l’air. Elle aurait tenté de tuer un bébé à trois reprises.

INFIRMIÈRE NÉONATALE ACCUSÉE D’AVOIR TUÉ 7 BÉBÉS, TENTANT D’EN TUER 10 DE PLUS : “PRESENCE MALVEILLANTE”

“Je ne mérite pas de vivre”, a lu l’une des notes de Letby, qui ont été projetées sur un grand écran de télévision pour que la salle d’audience puisse les voir. “Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux. Je suis une personne horriblement mauvaise.”

L’un d’eux lisait en grosses majuscules : « JE SUIS LE MAL. J’AI FAIT CELA.

Johnson a également déclaré que certaines notes contenaient “de nombreuses protestations d’innocence”, comme une avec la phrase “Je n’ai rien fait de mal, et ils n’ont aucune preuve, alors pourquoi ai-je dû me cacher?”

“Eh bien, mesdames et messieurs, c’est en un mot votre tâche dans cette affaire”, a déclaré Johnson au jury. “Qu’elle ait ou non fait ces choses épouvantables, c’est la décision que vous devrez prendre lorsque vous aurez entendu toutes les preuves.”

Ben Myers, un avocat de la défense de Letby, a qualifié les notes d’expressions “d’angoisse et non de culpabilité”.

Myers a fait valoir que “quiconque avec une once de compréhension humaine” percevrait ses notes comme “l’effusion angoissée d’une jeune femme dans la peur et le désespoir lorsqu’elle réalise l’énormité de ce qui se dit à son sujet”.

Il a souligné comment d’autres messages dans les notes disent des choses telles que “Je ne me marierai jamais ni n’aurai d’enfants” et “Je n’ai rien fait de mal”.

Johnson a déclaré aux jurés cette semaine qu'”un empoisonneur était au travail” à l’hôpital, qui, selon lui, avait été marqué par une “augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves” après janvier 2015, avant dont il a dit que ses taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux d’autres hôpitaux très fréquentés.

Les enquêteurs ont découvert que Letby était le “dénominateur commun” et que les décès de nourrissons correspondaient à ses heures de travail changeantes.

