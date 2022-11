L’infirmière néonatale Lucy Letby aurait assassiné un bébé prématuré en forçant de l’air dans l’estomac, a déclaré le jury

L’infirmière néonatale Lucy Letby aurait assassiné un bébé pesant moins de deux livres en forçant de l’air dans son estomac, a déclaré un jury cette semaine.

Letby, 32 ans, est jugé au Royaume-Uni pour prétendument meurtrier sept bébés et tentant d’en assassiner 10 autres dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016.

L’accusation a déclaré que Letby avait causé l’effondrement soudain et la mort du nouveau-né prématuré pendant le quart de nuit du 13 juin 2015, en injectant une quantité mortelle d’air dans son estomac via une sonde nasogastrique (NGT), selon la BBC.

Le témoin expert, le Dr Dewi Evans, a déclaré au jury qu’il croyait que la victime présumée, également connue sous le nom de “Child C”, était décédée d’une “attelle du diaphragme”. Il a dit qu’il y avait “trois scénarios” par lesquels l’air pourrait être utilisé pour tuer un nourrisson : l’air à travers le NGT, l’air voyageant par voie intraveineuse ou une combinaison des deux.

Lors d’un contre-interrogatoire qui est parfois devenu controversé, l’avocat de Letby, Ben Myers, a suggéré qu’Evans “tendait la main” pour soutenir les allégations contre son client.

“Si vous pensiez vraiment que l’attelle du diaphragme était une cause de décès, vous l’auriez dit avant aujourd’hui, n’est-ce pas?” a demandé Myers.

“Dans pratiquement tous les cas, j’ai bénéficié d’informations supplémentaires depuis”, a répondu Evans.

Evans a également repoussé l’affirmation de Myers selon laquelle il présentait de nouvelles preuves “dans le but de soutenir l’allégation plutôt que d’expliquer les faits”.

“C’est incorrect”, a déclaré Evans. “J’essaie d’expliquer ce qui a conduit un bébé, qui était très petit, à s’effondrer soudainement et où la réanimation a échoué.”

“Je ne me fie pas uniquement à mon opinion, je me fie aussi à l’opinion des autres. C’est ce que font les médecins, c’est ce que nous faisons.”

Evans a déclaré plus tard qu’il était “insultant” que Myers suggère qu’il n’était pas un témoin indépendant.

Letby était une “présence constante et malveillante” dans l’unité néonatale de l’hôpital dans le nord-ouest de l’Angleterre a plaidé le procureur Nick Johnson devant un jury lors de l’ouverture du procès de Letby en septembre.

Johnson a déclaré aux jurés “qu’un empoisonneur était au travail” à l’hôpital, ce qui, selon lui, avait été marqué par une “augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves” après janvier 2015, avant quoi il a déclaré ses taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux d’autres hôpitaux très fréquentés.

Les enquêteurs ont découvert que Letby était le “dénominateur commun” et que les décès de nourrissons correspondaient à ses heures de travail changeantes.

