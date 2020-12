Une infirmière d’un hôpital du Tennessee s’est effondrée peu de temps après avoir pris une dose de vaccin contre le coronavirus de Pfizer. Bien qu’elle se soit remise quelques instants plus tard, l’accident a porté un autre coup dur à une initiative de santé publique visant à promouvoir la confiance dans le nouveau coup.

Une infirmière gestionnaire de l’hôpital CHI Memorial de Chattanooga, Tiffany Dover, a été parmi les premières à recevoir l’inoculation jeudi à l’établissement. Mais alors qu’elle parlait aux médias quelques instants après avoir reçu sa première dose, Dover a rapporté avoir ressenti « Vraiment étourdi » avant de s’évanouir, comme cela a été capturé dans une émission en direct.

L’infirmière s’évanouit à la télévision en direct après avoir pris le vaccin. Horodatage 00:33 pic.twitter.com/YjQmYldmmG – Dr Taylor Marshall 🙏🏻🇺🇸 (@TaylorRMarshall) 18 décembre 2020

Heureusement, un médecin était là pour interrompre la chute de Douvres, et après plusieurs minutes, elle était de retour sur ses pieds, expliquant que la réaction n’était pas rare pour elle.

« Cela m’a frappé tout d’un coup, je pouvais le sentir venir, » Dit Douvres. «Je me suis senti un peu désorienté mais je me sens bien maintenant et la douleur dans mon bras a disparu.»

J’ai des antécédents de réponse vagale hyperactive, et donc si je souffre de quelque chose, de la hangnail ou si je me cogne l’orteil, je peux simplement m’évanouir.

D’autres membres du personnel médical de CHI Memorial ont déclaré que l’effet indésirable n’était pas lié aux ingrédients du vaccin, développé conjointement par Pfizer et la société allemande BioNTech et approuvé plus tôt ce mois-ci par la Food and Drug Administration.

«C’est une réaction qui peut survenir très fréquemment avec n’importe quel vaccin ou injection», a déclaré le Dr Jesse Tucker, directeur médical de l’hôpital.

Aussi sur rt.com Pfizer évaluera un rapport sur une « réaction allergique grave potentielle » au vaccin Covid-19 après l’hospitalisation d’un agent de santé en Alaska

Alors que les responsables de la santé publique de tout le pays s’efforcent de renforcer la confiance dans le nouveau vaccin – développé à une vitesse vertigineuse et accéléré grâce à l’autorisation d’urgence de la FDA – l’incident de Chattanooga n’a pas été le seul flop majeur des relations publiques pour la vaccination de Pfizer cette semaine. À la suite d’un autre événement publicitaire de vaccination dans un hôpital d’El Paso, au Texas, mardi, une infirmière a apparemment été coincée avec une seringue vide, provoquant une vague de questions et de réactions déconcertantes en ligne.

Alors que l’hôpital soutient que tous les membres du personnel vus dans les images de l’événement ont reçu des doses complètes de vaccin, n’offrant aucune explication pour la seringue visiblement vide, il a déclaré que l’infirmière en question avait été vaccinée une deuxième fois pour « Supprimer tout doute » et «Renforcer davantage la confiance dans le processus de vaccination.» L’établissement a ajouté que «Une nouvelle vaccination de l’infirmière n’entraînera pas d’effets indésirables.»

Aussi sur rt.com Un hôpital du Texas bouscule le coup de presse du vaccin alors qu’une infirmière piquait avec une SERINGUE VIDE, mais les libéraux disent que le souligner est « anti-vax »

Le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé par les responsables de la santé dans un certain nombre de pays en plus des États-Unis, notamment le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Mexique, mais certains régulateurs ont mis en garde contre d’éventuels effets indésirables. Peu de temps après son autorisation au Royaume-Uni, un régulateur britannique a émis un avis suggérant que les personnes «Antécédents significatifs de réactions allergiques» devrait éviter le jab. Aux États-Unis, pendant ce temps, au moins deux agents de santé de l’Alaska ont subi des effets secondaires graves après avoir reçu leur première dose, même si le lien entre les réactions et le vaccin reste incertain. Dans une déclaration à RT mercredi, le géant pharmaceutique a déclaré qu’il le ferait « Surveillez de près tous les rapports suggérant des réactions allergiques graves » et « Mettez à jour la langue d’étiquetage si nécessaire. »

