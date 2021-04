Une infirmière du Gujarat a gagné des cœurs en ligne pour avoir aidé à traiter les patientes de Covid-19 alors qu’elles étaient enceintes de quatre mois. Dimanche, l’Inde a signalé un autre record mondial avec 349 691 nouvelles infections quotidiennes à Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Il a également enregistré un bilan en une seule journée de 2 767 décès. Alors que la situation en Inde continue de rester sombre, des histoires d’espoir et de guerriers corona qui font tout leur possible pour aider à atténuer la crise nous permettent de continuer. Non seulement Nancy Ayeza Mistry est enceinte, mais elle jeûne aussi pour le mois sacré du Ramadan.

Selon les rapports de l’ANI, Mistry s’occupe sans relâche des patients d’un centre de soins COVID à Surat tout en observant Roza. Chaque jour, pendant huit à dix heures, Mistry va autour d’aider les patients au centre Atal COVID-19 à la salle communautaire Althan.

Elle était également intervenue pour aider pendant la crise l’année dernière. Mais cette année, elle est enceinte. Cependant, cela ne l’a pas arrêtée.

Gujarat: Nancy Ayeza Mistry, une infirmière enceinte de quatre mois, a soigné des patients dans un centre de soins COVID à Surat, tout en observant ‘Roza’. Elle dit: « Je fais mon devoir d’infirmière. Je considère servir les gens comme une prière. » pic.twitter.com/Hx1EQXEAOx – ANI (@ANI) 24 avril 2021

S’adressant à ANI, elle a déclaré: «Je fais mon devoir d’infirmière. Je considère servir les gens comme une prière. «

Récemment, des images virales d’une femme enceinte de 5 mois debout dans la chaleur avec un lathi à la main, disant aux motocyclistes de rester à la maison au milieu de la deuxième vague de coronavirus ont recueilli l’appréciation de tous les coins. La dame en question est la DSP de Dantewada Shilpa Sahu. Chef de la force anti-naxale spéciale les «combattants Danteshwari», Sahu a pris une pause dans les opérations anti-naxales après sa conception, mais est maintenant prête à se battre en tant que guerrière corona.

«Je suis dans le département mais l’enfant n’est pas sur le marché du travail. En gardant cela à l’esprit, je porte un masque et prends d’autres précautions et instruis les gens de loin). C’est pourquoi je garde aussi un lathi… pour l’utiliser pour garder les gens à distance », a-t-elle déclaré à News18.

Les photos de Shilpa sont devenues virales après avoir été partagées par le commissaire d’Addl Transport, Dipanshu Kabra, les partageant sur son compte Twitter et les utilisateurs ont commencé à les commenter.

