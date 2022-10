L’infirmière “de sang-froid” Lucy Letby, 32 ans, “a souri à la mère du bébé qu’elle a assassiné lors de la quatrième tentative et a envoyé une carte de condoléances”

Une infirmière “de sang froid” a souri à la mère d’un bébé qu’elle a assassiné lors de la quatrième tentative et a envoyé une carte de condoléances, a entendu un tribunal aujourd’hui.

Lucy Letby, 32 ans, aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres alors qu’elle travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

“L’empoisonneur au travail” est accusé d’avoir injecté de l’insuline à deux bébés au cours d’une tuerie d’un an.

Letby aurait également assassiné ou blessé d’autres personnes en injectant de l’air ou du lait dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Les effondrements et les décès des 17 enfants dans l’affaire n’étaient pas des “tragédies naturelles”, a-t-on dit.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu aujourd’hui comment Letby s’est attaché quatre fois pour tuer une petite fille prématurée – Child I – pesant seulement 2 livres 2 onces.

Après sa mort, la mère du bébé a raconté comment Letby “souriait et n’arrêtait pas de parler de la façon dont elle était présente au premier bain de Child I et à quel point Child I l’avait aimé”, a-t-on dit.

Le tribunal a également été informé qu’elle avait envoyé une carte de condoléances aux parents en deuil, ce qui n’était “pas normal”.

L’enfant I était dit « en bon état » malgré sa taille et décrit comme « résilient ».

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré aux jurés que Letby avait réussi la quatrième tentative d’assassiner le bébé.

Il a déclaré: “C’était persistant, c’était calculé et c’était de sang-froid.”

Les 12 et 13 octobre 2015, le bébé allait bien, alors l’infirmière désignée l’a quittée “temporairement” et a demandé à Letby ou à un autre membre du personnel de garde de la surveiller, a-t-on dit.

À son retour, Letby aurait été debout devant la porte de la pièce “obscurcie” où elle a dit à l’infirmière que le tot “avait l’air pâle”.

L’infirmière désignée a découvert que l’enfant I “semblait être sur le point de mourir et ne respirait pas”, ont entendu les jurés.

On a découvert qu’elle avait un gonflement de gaz dans ses intestins – le même problème que j’avais eu deux semaines auparavant lorsque Letby aurait tenté de la tuer.

Le tribunal a également été informé aujourd’hui que Letby avait ciblé à deux reprises une petite fille – Child H – alors qu’elle avait cinq et six jours.

Les jurés ont entendu que le cas de l’enfant était compliqué par le “traitement sous-optimal que l’enfant H a reçu au début de sa vie”.

Mais M. Johnson a déclaré qu’il y avait encore “deux occasions où Lucy Letby a tenté de tuer Child H” le 26 septembre 2015 et la nuit suivante.

Alors que le bébé recevait un traitement dans la section des soins intensifs du service, Letby “aurait eu la couverture de la légitimité pour accéder à ses lignes intraveineuses juste avant qu’elle ne s’effondre”, a-t-on dit.

Peu de temps après, le tribunal a appris qu’elle s’était effondrée et qu’elle avait besoin d’une réanimation complète – bien que la cause n’ait pas été “claire”.

La nuit suivante, Letby n’était pas l’infirmière désignée de Child H, mais a été vue par un registraire activant un réanimateur spécial pour bébés appelé néopuff pour l’aider à respirer lorsque son niveau d’oxygène a chuté, ont entendu les jurés.

Elle a été transférée dans un autre hôpital le 27 septembre où il a été dit qu’il y avait une “amélioration spectaculaire”.

M. Johnson a déclaré: “Dès que les enfants ont été retirés de l’hôpital de la comtesse de Chester et de la sphère de Lucy Letby, ils ont souvent récupéré soudainement et remarquablement.”

« FAITES-MOI CONFIANCE, JE SUIS INFIRMIÈRE »

Le tribunal a appris qu’environ une semaine après le deuxième effondrement de Child H, Letby avait recherché sa mère sur les réseaux sociaux.

Elle aurait également recherché le père des enfants jumeaux E et F et la mère de l’enfant I pendant son jour de congé.

Les jurés ont entendu hier comment l’enfant E aurait été assassiné par une injection d’air dans le sang.

Le tribunal a appris que la mère du bébé lui avait rendu visite le 3 août 2015, dans l’unité néonatale, où elle l’avait trouvé “en détresse” et saignant de la bouche.

Le procureur Nick Johnson KC a déclaré: “Nous disons qu’elle a interrompu Lucy Letby qui attaquait (Child E), bien qu’elle ne s’en soit pas rendu compte à l’époque.”

La mère a raconté comment Letby avait tenté de la rassurer en disant qu’un registraire examinerait l’état du jeune et qu’elle devrait quitter l’unité.

Elle lui a dit “Faites-moi confiance, je suis infirmière” – mais M. Johnson a déclaré au tribunal que c’était la mère qui avait été “fournée” par Letby.

‘PRÉSENCE MALVEILLANTE’

Les jurés ont été informés le lendemain que Letby aurait utilisé de l’insuline pour la première fois pour tenter de tuer son frère jumeau, Child F.

Le tribunal a entendu précédemment comment Letby, qui avait une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, était une “présence malveillante constante”.

Elle est accusée du meurtre de cinq garçons et de deux filles, et de la tentative de meurtre de cinq autres garçons et cinq filles.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Elle nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

