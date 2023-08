L’infirmière britannique Lucy Letby reconnue coupable du meurtre de bébés dans l’unité néonatale

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Un jury du nord-ouest de l’Angleterre a reconnu coupable une ancienne infirmière néonatale du meurtre de sept bébés, mettant fin à un procès de 10 mois qui a fasciné et indigné le pays. Après des jours de délibérations, le tribunal a annoncé vendredi que le jury de 11 personnes à Manchester avait déclaré Lucy Letby, 33 ans, coupable du meurtre des sept nourrissons et d’avoir tenté d’en assassiner six autres. Elle a été déclarée non coupable de deux autres chefs de tentative de meurtre et le jury était indécis sur la tentative de meurtre de quatre autres bébés.

Les verdicts signifient que Letby est le tueur en série d’enfants le plus prolifique de l’histoire moderne du Royaume-Uni, ont rapporté les médias britanniques. Le juge l’aurait décrit comme « un cas des plus pénibles et bouleversants ». La procédure, qui a débuté en octobre, constituerait le procès pour meurtre le plus long de l’histoire du Royaume-Uni.

Lucy Letby, une infirmière britannique, a été arrêtée en 2018 et en 2023, elle a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés. (Vidéo : Reuters)

« Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de faire la fête. Il n’y a pas de gagnants dans cette affaire », a déclaré Nicola Evans, inspecteur en chef de la police du Cheshire, dans un communiqué. « Nous nous concentrons en ce moment sur les familles des bébés. La compassion et la force dont ont fait preuve les parents – et les membres de la famille au sens large – ont été écrasantes.

Le gouvernement, à la suite du verdict, a ordonné une enquête indépendante sur les circonstances entourant les meurtres à l’hôpital Countess of Chester, à Chester, en Angleterre, où Letby travaillait.

Letby a pleuré lorsque les verdicts ont été rendus, selon les médias. Ils ont été rendus à partir de la semaine dernière mais n’ont pas pu être annoncés tant que le jury n’a pas été révoqué.

Au cours du procès, les procureurs ont allégué que Letby avait tué cinq garçons et deux filles et tenté de tuer cinq autres garçons et cinq filles dans l’unité néonatale de l’hôpital en les empoisonnant avec de l’insuline, en injectant de l’air dans leurs veines ou en les suralimentant avec du lait.

Ils ont accusé Letby d’être une « présence malveillante constante » à l’hôpital de la comtesse de Chester. Les incidents se sont produits entre 2015 et 2016, lorsque l’unité a connu une augmentation inhabituelle des décès néonatals et des effondrements.

L’idée qu’une infirmière chargée de s’occuper des bébés les plus vulnérables puisse tuer a horrifié le public britannique, et les détails issus du procès de Letby ont attiré une large attention.

Letby a insisté tout au long du procès sur le fait qu’elle était innocente des accusations. Elle a affirmé qu’elle était le bouc émissaire de certains médecins de l’unité néonatale qui ne voulaient pas reconnaître les «défauts» de l’hôpital dans la prise en charge des nouveau-nés.

Le juge James Goss a demandé au jury le 8 août de parvenir à un accord unanime sur les accusations, mais il a déclaré que s’ils ne le pouvaient pas, un accord entre 10 des jurés – également connu sous le nom de verdict majoritaire – serait suffisant.

« Le moment est maintenant venu où il m’est possible d’accepter des verdicts sur lesquels vous n’êtes pas tous d’accord », a déclaré Goss devant le tribunal le 8 août, selon le Journal indépendant. Le jury était initialement composé de 12 jurés, mais l’un d’entre eux a été démis de ses fonctions pour « de bonnes raisons personnelles », a déclaré le juge plus tôt ce mois-ci. le point de vente a rapporté.

Au cours du procès, les procureurs ont fait valoir que Letby, une infirmière de Hereford, à environ 94 miles au sud de Chester, avait profité de son poste d’infirmière responsable des bébés vulnérables et prématurés pour blesser et tuer – et a allégué que lorsqu’elle ne l’avait pas fait réussir à tuer un bébé, elle a réessayé.

« Lucy Letby a cherché à tromper ses collègues et à faire passer le mal qu’elle a causé pour rien de plus qu’une aggravation de la vulnérabilité existante de chaque bébé », a déclaré la procureure Pascale Jones dans un communiqué après le verdict. « Dans ses mains, des substances inoffensives comme l’air, le lait, les liquides – ou des médicaments comme l’insuline – deviendraient mortelles. Elle a perverti son apprentissage et a militarisé son art pour infliger le mal, le chagrin et la mort.

Au tribunal, Letby a témoigné qu’elle n’avait intentionnellement blessé aucun des bébés dont elle avait la charge. Elle a déclaré que les accusations portées contre elle avaient « complètement changé » sa vie et « m’ont fait tout remettre en question sur moi-même », selon le Daily Mirror.

Comme l’a rapporté le Washington Post, au début du procès, le procureur Nick Johnson a déclaré au tribunal qu’un bébé prématuré tué en juin 2015, un jour après sa naissance, serait la première victime de Letby. Les médecins ont remarqué que l’enfant A, tel qu’il a été identifié au tribunal pour des raisons de confidentialité, avait une « étrange décoloration » sur la peau, aurait déclaré Johnson. Une autopsie n’a pas permis de déterminer la cause de sa mort.

Un expert qui a examiné l’affaire a déclaré que la cause la plus probable était l’injection d’air dans la circulation sanguine « par quelqu’un qui savait que cela causerait des dommages importants », a déclaré le procureur.

La sœur jumelle du bébé, Child B, a également souffert de niveaux d’oxygène dangereusement bas environ 28 heures après la mort de son frère. Les employés l’ont réanimée et elle a survécu, mais Johnson a déclaré à la salle d’audience que les cas consécutifs ont montré qu ‘«il ne s’agissait pas d’accidents», a rapporté le Times de Londres.

D’autres incidents ont d’abord été attribués à des causes naturelles avant que les employés de l’hôpital ne s’alarment, a déclaré Johnson.

Les procureurs ont déclaré au jury que certains des collègues de Letby avaient exprimé des inquiétudes quant à son travail avant qu’elle ne soit transférée à un poste de bureau à l’été 2016, selon la BBC. La police a été appelée pour enquêter sur les décès et les effondrements inattendus des bébés en 2017, et leur examen des preuves a suggéré que deux enfants avaient été empoisonnés à l’insuline par quelqu’un de l’unité néonatale, a déclaré Johnson.

Les enfants – identifiés comme Child F et Child L – ont survécu après que les médecins les ont traités pour une chute soudaine et dangereuse de la glycémie, a déclaré Johnson.

Letby était de service lorsque les nouveau-nés auraient été empoisonnés – et était présent chaque fois que « les choses ont empiré pour ces 17 enfants », a déclaré Johnson. L’accusation a déclaré que l’augmentation du nombre de décès ou la grave détérioration des bébés à l’hôpital Countess of Chester coïncidaient avec l’horaire de travail de Letby: lorsqu’elle travaillait de nuit, ces incidents augmentaient et lorsqu’elle était transférée à des quarts de jour, ils augmentaient également, a déclaré Johnson.

Les avocats de Letby ont déclaré devant le tribunal que la mort des bébés aurait pu être due à d’autres causes. Ils ont fait valoir que le nombre de nouveau-nés admis dans l’unité où travaillait Letby avait augmenté entre 2015 et 2016. Ils ont déclaré que Letby était une infirmière « travailleuse, dévouée et attentionnée », selon Nursing Times.

Letby a été détenue pour interrogatoire à trois reprises par la police de Chester dans le cadre de son enquête sur les incidents, et elle a été officiellement inculpée en novembre 2020.

Ce n’est pas le premier cas d’un professionnel de la santé accusé d’avoir tué des patients : en 2022, Netflix a sorti « The Good Nurse », un film basé sur l’histoire vraie de Charles Cullen, un infirmier du New Jersey qui a admis avoir tué 29 patients et tenté tuer six autres. Cullen, qui a été condamné à 11 peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives et est incarcéré à la prison d’État du New Jersey, était soupçonné d’avoir tué des centaines de personnes sur une période de plusieurs années dans des hôpitaux du New Jersey et de Pennsylvanie.