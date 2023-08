L’infirmière britannique Lucy Letby condamnée à perpétuité pour le meurtre de 7 bébés – National

REMARQUE : L’article suivant contient du contenu que certains pourraient trouver dérangeant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

L’ancienne infirmière néonatale britannique Lucy Letby a été condamnée lundi à une peine d’emprisonnement à vie pour le meurtre de sept nourrissons et la tentative de meurtre de six autres bébés dans un hôpital du nord de l’Angleterre.

Le juge James Goss a infligé à Letby, 33 ans, la peine la plus sévère possible en vertu de la loi britannique, une commande à vie, ce qui garantit que Letby restera en prison jusqu’à sa mort. Elle n’aura pas la possibilité d’une libération conditionnelle.

Letby est la quatrième femme à avoir été condamnée à cette peine au Royaume-Uni, selon la BBC.

Avant sa condamnation, Goss, du tribunal de la Couronne de Manchester, a déclaré que Letby avait orchestré une « campagne cruelle, calculée et cynique de meurtre d’enfants impliquant les enfants les plus petits et les plus vulnérables ».

Il a déclaré au tribunal que Letby, qui a été reconnue coupable vendredi, n’avait « aucun remords » et avait commis ses crimes avec une « profonde malveillance à la limite du sadisme ».

« Des parents aimants ont été privés de leurs enfants chéris et d’autres doivent vivre avec les conséquences physiques et mentales de vos actions. Des frères et sœurs ont été privés de frères et sœurs », a déclaré le juge. « Vous avez causé un traumatisme psychologique profond, apporté un chagrin et un sentiment de culpabilité durables, provoqué des tensions dans les relations et perturbé la vie de toutes les familles de toutes vos victimes. »

Letby a ciblé ses victimes alors qu’elle était infirmière néonatale à l’hôpital Countess of Chester de juin 2015 à juin 2016. Elle et ses avocats maintiennent son innocence.

Letby n’a pas assisté à sa propre condamnation. Bien qu’il soit légal de ne pas comparaître, la décision a indigné de nombreux responsables juridiques et le public britannique. En raison de son absence, Letby n’a pas entendu les familles des victimes parler de l’impact personnel de ses crimes devant le tribunal lundi. Le juge a ordonné qu’une copie des remarques des victimes sur la peine soit envoyée à Letby.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement prévoyait de modifier la loi afin que toutes les personnes condamnées soient tenues d’assister à leur condamnation.

« C’est lâche que des gens qui commettent des crimes aussi horribles ne fassent pas face à leurs victimes et n’entendent pas directement l’impact que leurs crimes ont eu sur eux, leurs familles et leurs proches », a-t-il ajouté. Sunak a dit.

Le secrétaire britannique à la Justice, Alex Chalk, a qualifié Letby de « lâche » pour ne pas avoir assisté au prononcé de la peine.

« Lucy Letby n’est pas seulement une meurtrière mais une lâche, dont le fait de ne pas faire face aux familles de ses victimes – refusant d’entendre leurs déclarations d’impact et la condamnation de la société – est l’ultime insulte », a écrit Chalk sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous cherchons à modifier la loi afin que les délinquants puissent être contraints d’assister aux audiences de détermination de la peine. »

Tout au long du procès, les jurés ont entendu des témoignages sur la façon dont Letby a attendu que les nourrissons soient laissés seuls à l’hôpital avant d’attaquer. Letby a tué sept nourrissons en injectant de l’air dans leur estomac et leur circulation sanguine. Letby a également tenté de tuer en laçant des sacs d’alimentation avec de l’insuline, par la suralimentation et par des agressions physiques.

Letby a nié avoir jamais causé de tort délibéré à des bébés à l’hôpital. Elle a tenté de convaincre ses collègues médecins et les parents des victimes que les nourrissons étaient morts de causes naturelles.

Une grande partie de l’affaire judiciaire tournait autour de notes manuscrites découvertes au domicile de Letby qui ont apparemment admis sa culpabilité pour les meurtres.

« Je suis diabolique, j’ai fait ça », lit-on dans une note.

« Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux », a lu un autre.

Les procureurs ont décrit Letby comme une « présence malveillante constante » pendant son emploi d’un an dans l’unité néonatale. Plusieurs médecins ont témoigné au cours du procès qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet de Letby à leurs supérieurs dès octobre 2015, mais ont été licenciés. Ils ont dit que certains nourrissons auraient pu être sauvés si leurs rapports avaient été pris au sérieux.

Letby a finalement été démis de ses fonctions de première ligne fin juin 2016. Elle a été arrêtée à son domicile en juillet 2018.

Une enquête indépendante sera menée sur ce qui s’est passé à l’hôpital et sur la manière dont le personnel et la direction ont réagi à la flambée des décès.

– avec des fichiers de l’Associated Press