L’infirmière britannique Lucy Letby condamnée à la prison à vie pour le meurtre de 7 bébés

Une ancienne infirmière néonatale qui a tué sept bébés dont elle avait la garde et tenté d’en tuer six autres dans un hôpital du nord de l’Angleterre a été condamnée lundi à la prison à vie sans possibilité de libération par un juge qui a souligné « la cruauté et le calcul » de ses actes.

Lucy Letby, qui a refusé de comparaître devant le tribunal pour faire face à des parents en deuil, a été condamnée à la peine la plus sévère possible en vertu de la loi britannique, qui n’autorise pas la peine de mort.

Le juge James Goss a déclaré que le nombre de meurtres et de tentatives et la nature des meurtres commis par une infirmière néonatale chargée de s’occuper des bébés les plus fragiles fournissaient les « circonstances exceptionnelles » nécessaires pour imposer une soi-disant « ordonnance de vie entière », qui est exceptionnellement rare.

« Il y avait une malveillance à la limite du sadisme dans votre action », a déclaré Goss. « Au cours de ce procès, vous avez froidement nié toute responsabilité pour vos actes répréhensibles. Vous n’avez aucun remords. Il n’y a aucune circonstance atténuante. »

Après 22 jours de délibération, un jury du tribunal de la Couronne de Manchester a condamné Letby, 33 ans, pour avoir tué les bébés sur une période d’un an. Les victimes sont décédées dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre juin 2015 et juin 2016.

« Je ne pense pas que nous surmonterons jamais le fait que notre fille a été torturée jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de combat en elle, et tout ce qu’elle a traversé au cours de sa courte vie a été délibérément fait par quelqu’un qui était censé la protéger et l’aider. rentrer à la maison, là où elle appartenait », a déclaré la mère d’une fille décédée dans une déclaration lue au tribunal.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’une enquête indépendante serait menée sur ce qui s’est passé à l’hôpital et sur la manière dont le personnel et la direction ont réagi à la flambée des décès.

Le Premier ministre veut rendre obligatoire la présence des accusés

L’absence de Letby, autorisée par les tribunaux britanniques lors du prononcé de la peine, a alimenté la colère des familles des victimes, qui voulaient qu’elle écoute des déclarations sur la dévastation causée par ses crimes.

« Vous pensiez que c’était votre droit de jouer à Dieu avec la vie de nos enfants », a déclaré la mère de jumeaux, dont l’un a été assassiné et l’autre que Letby a tenté de tuer, dans une déclaration au tribunal.

Des membres des médias attendent la condamnation de Lucy Letby lundi, devant le Manchester Crown Court, à Manchester, en Angleterre. (Phil Noble/Reuters)

Les politiciens et les défenseurs des victimes ont appelé à des modifications de la loi pour obliger les criminels à comparaître pour être condamnés, après que plusieurs condamnés de haut niveau ont choisi de ne pas faire face à leurs victimes ces derniers mois.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui a qualifié les crimes de « choquants et déchirants », a déclaré que son gouvernement présenterait « en temps voulu » son plan visant à obliger les condamnés à assister à leur condamnation.

« C’est lâche que des gens qui commettent des crimes aussi horribles ne fassent pas face à leurs victimes et n’entendent pas directement l’impact que leurs crimes ont eu sur eux, leurs familles et leurs proches », a déclaré Sunak.

Au cours du procès de 10 mois de Letby, les procureurs ont déclaré qu’en 2015, l’hôpital avait commencé à voir une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient ou souffraient d’un déclin soudain de leur santé sans raison apparente.

Certains ont souffert de « graves effondrements catastrophiques », mais ont survécu grâce à l’aide du personnel médical.

Letby était de service dans tous les cas, les procureurs la décrivant comme une « présence malveillante constante » dans l’unité néonatale lorsque les enfants se sont effondrés ou sont morts. L’infirmière a fait du mal aux bébés d’une manière difficile à détecter et elle a persuadé ses collègues que leurs effondrements et leurs décès étaient normaux, ont-ils déclaré.

Les médecins principaux ont déclaré au cours du week-end qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet de Letby dès octobre 2015 et que les enfants auraient pu être sauvés si les responsables avaient pris leurs préoccupations au sérieux.

Le Dr Stephen Brearey, consultant en chef de l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, a déclaré au journal Guardian que des décès auraient sans doute pu être évités dès février 2016 si les dirigeants avaient « répondu de manière appropriée » à une demande de réunion urgente des médecins concernés.

Letby a finalement été démis de ses fonctions de première ligne fin juin 2016. Elle a été arrêtée à son domicile en juillet 2018.