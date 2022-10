L’infirmière britannique Lucy Letby accusée d’avoir tué 7 bébés avec de l’insuline, de l’air et du lait

Les procureurs ont accusé Lucy Letby, 32 ans, d’être une “présence malveillante constante” à l’hôpital du nord-ouest de l’Angleterre dans une affaire de plusieurs années qui a suscité l’horreur et la fascination dans le pays. Elle a plaidé non coupable.

LONDRES – Une infirmière néonatale accusée du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer 10 autres a été accusée devant le tribunal d’avoir injecté de l’air à des nouveau-nés et de leur avoir donné de l’insuline dans un hôpital du Royaume-Uni.

Le procureur Nick Johnson a déclaré aux jurés que l’hôpital de la comtesse de Chester, où travaillait Letby, avait vu une augmentation significative des décès et des “effondrements catastrophiques” dans son unité néonatale en 2015 et 2016, selon l’Associated Press.

Cela a conduit les employés et les enquêteurs à soupçonner qu'”un empoisonneur était au travail”, a-t-il déclaré. Letby est accusé d’avoir tenté à plusieurs reprises dans certains cas de tuer un enfant.

Johnson a déclaré lundi au tribunal qu’un bébé prématuré qui a été tué en juin 2015, un jour après sa naissance, serait la première victime de Letby. Les médecins ont remarqué que l’enfant A, tel qu’il a été identifié au tribunal pour des raisons de confidentialité, avait une “étrange décoloration” sur la peau, aurait déclaré Johnson. Une autopsie n’a pas permis de déterminer la cause de sa mort.

Un expert qui a examiné l’affaire a déclaré que la cause la plus probable était l’injection d’air dans la circulation sanguine “par quelqu’un qui savait que cela causerait des dommages importants”, a déclaré le procureur.

La sœur jumelle de l’enfant A, l’enfant B, a également souffert de niveaux d’oxygène dangereusement bas environ 28 heures après la mort de son frère. Les employés l’ont réanimée et elle a survécu, mais Johnson a déclaré à la salle d’audience que les cas consécutifs ont montré “qu’il ne s’agissait pas d’accidents”, a rapporté le Times de Londres.

D’autres incidents ont d’abord été attribués à des causes naturelles avant que les employés de l’hôpital ne s’alarment, selon Johnson. En 2017, ils ont appelé la police, dont l’examen des preuves a suggéré que deux enfants avaient été empoisonnés à l’insuline par quelqu’un de l’unité néonatale, a-t-il ajouté.

Les enfants – identifiés comme enfant F et enfant L – ont survécu après que les médecins les ont traités pour une chute soudaine et dangereuse de la glycémie, a déclaré Johnson.

Letby était de service lorsque les nouveau-nés auraient été empoisonnés – et était présent chaque fois que “les choses ont empiré pour ces 17 enfants”, a déclaré Johnson. L’accusation a déclaré que l’augmentation des décès ou la grave détérioration des bébés à l’hôpital de la comtesse de Chester coïncidaient avec l’horaire de travail de Letby : lorsqu’elle travaillait de nuit, ces incidents augmentaient et lorsqu’elle était transférée aux équipes de jour, ils augmentaient également, a déclaré Johnson.

Johnson a allégué que lorsque Letby n’a pas réussi à tuer un enfant, elle a réessayé – et dans un cas, elle a essayé trois fois, a-t-il ajouté.

Letby a été détenue pour interrogatoire à trois reprises par la police de Chester dans le cadre de son enquête sur les incidents, et elle a été officiellement inculpée en novembre 2020.

Susan Gilby, directrice générale du Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust, qui gère l’établissement, a déclaré mardi au Washington Post dans un e-mail: “Alors que le procès commence, nous soutenons et respectons pleinement les processus judiciaires et, en tant que tels, ne le ferons pas. formuler d’autres commentaires à ce stade. Nos pensées continuent d’être avec toutes les familles impliquées.