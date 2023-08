L’infirmière britannique Lucy Letby a assassiné sept nouveau-nés

Points clés Lucy Letby, 33 ans, a été reconnue coupable vendredi d’avoir tué sept bébés dans l’unité néonatale d’un hôpital en Angleterre.

Une note manuscrite trouvée par des policiers qui ont fouillé son domicile après l’arrestation disait « Je les ai tués exprès ».

Cet article contient des références à la maltraitance des enfants.

Une infirmière britannique, qui a écrit une note indiquant « Je suis le mal », a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en tuer six autres dans l’unité néonatale d’un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre où elle travaillait.

Lucy Letby, 33 ans, a été reconnue coupable vendredi d’avoir tué cinq bébés garçons et deux bébés filles à l’hôpital de la comtesse de Chester et d’avoir attaqué d’autres nouveau-nés, souvent alors qu’elle travaillait de nuit, en 2015 et 2016.

Le verdict, à l’issue d’un procès de 10 mois devant le Manchester Crown Court, fait de Letby l’un des tueurs d’enfants en série les plus prolifiques de Grande-Bretagne. Elle a été déclarée non coupable de deux tentatives de meurtre tandis que le jury n’a pas été en mesure de s’entendre sur six autres attaques présumées.

Les procureurs ont déclaré au jury lors du procès que Letby avait empoisonné certains de ses enfants victimes en leur injectant de l’insuline, tandis que d’autres avaient reçu une injection d’air ou de lait nourri de force, impliquant parfois plusieurs attaques avant leur mort.

Les actions de Letby ont été révélées lorsque des médecins expérimentés se sont inquiétés du nombre de décès inexpliqués et d’effondrements à l’unité néonatale. Source: APE / Document de police du Cheshire « Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux », indique une note manuscrite trouvée par des policiers qui ont fouillé sa maison après son arrestation. « Je suis une personne horriblement mauvaise », a-t-elle écrit. « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CECI ».

Certains de ceux qu’elle a attaqués étaient des jumeaux – dans un cas, elle a assassiné les deux frères et sœurs.

« Lucy Letby a été chargée de protéger certains des bébés les plus vulnérables. Ceux qui travaillaient à ses côtés ne savaient pas qu’il y avait un meurtrier parmi eux », a déclaré Pascale Jones du Crown Prosecution Service.

« Elle a fait tout son possible pour dissimuler ses crimes, en variant les façons dont elle a fait du mal à plusieurs reprises aux bébés dont elle avait la garde. »

Letby sera condamné lundi et risque une très longue peine de prison, et peut-être une rare peine à perpétuité.

Ses actions ont été révélées lorsque des médecins seniors se sont inquiétés du nombre de décès inexpliqués et d’effondrements à l’unité néonatale, où les bébés prématurés ou malades sont traités, sur 18 mois à partir de janvier 2015.

Les médecins étant incapables de trouver une raison médicale, la police a été appelée. Après une longue enquête, Letby a été identifié comme la « présence malveillante constante lorsque les choses ont empiré », a déclaré le procureur Nick Johnson.

Le jury a appris comment Letby avait tenté à quatre reprises d’assassiner une petite fille avant de finalement réussir, tandis que lorsqu’une autre des mères de la victime l’a surprise en train d’attaquer ses bébés jumeaux, elle lui a dit: «Faites-moi confiance, je suis une infirmière ».

Letby a pleuré lorsqu’elle a témoigné pendant 14 jours, affirmant qu’elle n’avait jamais essayé de blesser les bébés et qu’elle n’avait jamais voulu s’occuper d’eux, affirmant qu’il y avait eu des niveaux de personnel dangereux dans le service et que ses conditions de saleté auraient pu être un facteur dans le décès.

L’infirmière Lucy Letby a été reconnue coupable à Manchester Crown Court du meurtre de sept bébés et de la tentative de meurtre de six autres. Crédit: Elizabeth Cook/PA/Alay Elle a affirmé que quatre médecins avaient conspiré pour lui reprocher les échecs de l’unité.

Letby a déclaré au jury qu’elle avait écrit le message « Je suis diabolique » parce qu’elle s’était sentie dépassée et qu’elle avait senti qu’elle était en quelque sorte incompétente ou avait fait quelque chose de mal.

L’accusation a déclaré qu’elle était une menteuse froide, cruelle et calculatrice qui avait changé à plusieurs reprises son récit des événements et que ses notes devaient être traitées comme des aveux.

La police mène des enquêtes plus approfondies sur tout le temps où Letby a travaillé comme infirmière à l’hôpital et dans un autre à Liverpool où elle s’était formée, pour déterminer s’il y avait d’autres victimes.

Le gouvernement britannique a ordonné une enquête indépendante sur la question, y compris sur la manière dont les préoccupations soulevées par les cliniciens à propos de Letby ont été traitées.