L’infirmière autorisée place les patients souffrant de problèmes de santé mentale au premier plan des soins

Surnommé par ses collègues comme quelqu’un dont on a « grand besoin dans ce monde et dans notre unité », Anthony Diaz, infirmier autorisé (IA) à l’unité de santé mentale de l’hôpital familial Marotta à St. Catharines, est un rayon de soleil sous forme humaine dont la mission dans la vie est de projeter ces rayons sur les patients.

Ce qui suit a été rédigé par Michelle Pressé, spécialiste en communication, Niagara Health :

Nous sommes Niagara Health est une série d’histoires qui célèbre les personnes incroyables qui travaillent et font du bénévolat dans notre organisation et comment elles font une différence dans la vie des patients et des collègues chaque jour.

Quiconque passe ne serait-ce qu’un instant avec Anthony Diaz aurait du mal à quitter cette interaction sans sourire au moins une fois.

Surnommé par ses collègues comme une personne « très nécessaire dans ce monde et dans notre unité », Diaz, infirmier autorisé (IA) à l’unité de santé mentale de l’hôpital familial Marotta à St. Catharines, est un rayon de soleil sous forme humaine dont la mission dans la vie est de projeter ces rayons sur les patients.

Diaz a assumé divers rôles de direction tout au long de son parcours à l’hôpital, notamment en tant que coach clinique et en créant des séminaires pour ses collègues afin de mieux soutenir les patients. Récemment, il a rejoint l’équipe de transition du système d’information hospitalier (SIH) pour la santé mentale et les dépendances, formant ses collègues sur le système avant sa mise en service en novembre.

« J’ai hâte de voir comment notre système d’information hospitalier va améliorer les soins et les résultats des patients », déclare-t-il. « Le système d’information hospitalier est essentiel car il garantit une communication fluide et l’exactitude des données, et aide à prendre des décisions éclairées concernant les soins et le traitement des patients. Cela permettra aux professionnels de santé de passer moins de temps au bureau et plus de temps au chevet des patients pour prodiguer des soins de qualité et établir de meilleures relations avec les patients. »

Pour Diaz, fournir des soins de qualité signifie avoir un impact significatif sur la capacité du patient à progresser, à retrouver sa confiance et à atteindre son bien-être mental.

« En soins infirmiers en santé mentale, il ne s’agit pas seulement d’administrer des médicaments ou de prodiguer des soins physiques, explique Diaz. Il s’agit également d’établir un climat de confiance, de créer des liens et d’écouter activement les patients pour comprendre leurs émotions et leurs besoins. Il s’agit d’une approche holistique qui vise à soutenir les personnes dans leur parcours vers le bien-être mental. »

En 2023, sans surprise, Diaz a été nommé l’un des 25 Lauréats du Prix d’excellence en soins infirmiersIl dit qu’il était « tellement fier » d’être reconnu, et particulièrement fier de partager la nouvelle avec sa mère vivant aux Philippines.

« Il y a tellement d’infirmières formidables à Niagara Health », déclare Diaz. « Je sais que l’organisation fait de son mieux pour reconnaître le travail acharné, et c’était aussi gratifiant de montrer à mes parents que leur dur labeur pour m’élever a porté ses fruits. »

La famille Diaz est une « famille d’infirmières », mais c’est sa mère, une professeure d’université à la retraite qui a assumé un rôle d’infirmière au sein de la famille, qui l’a inspiré à poursuivre une carrière dans ce domaine.

« En regardant ma mère prendre soin de mes grands-parents et de notre famille pendant les périodes de maladie et de décès, j’ai compris l’impact profond qu’une infirmière peut avoir en tant que pilier de soutien », dit-il. « Je m’efforce de lui ressembler. »

Le lien qu’il entretient avec sa famille a rendu difficile son déménagement à l’autre bout du monde pour poursuivre sa vie et sa carrière au Canada, mais il n’a pas remis en question sa décision.

« Ce fut une transition difficile et j’ai vécu un choc culturel », explique Diaz. « Il était important pour moi d’aller dans un endroit où je me sentirais accueillie et acceptée, et lorsque je suis arrivée à Niagara – et à Niagara Health – j’en suis tombée amoureuse. »

Membre du personnel depuis 2018, Diaz dit qu’une des raisons pour lesquelles il s’est senti si vite chez lui à Niagara Health était l’accueil chaleureux de l’équipe.

« Je veux travailler avec de bonnes personnes et être quelqu’un sur qui elles peuvent compter en retour », dit-il. « Tout le monde est très gentil et il y a aussi tellement d’opportunités pour les infirmières à Niagara Health. »

L’un des plus grands défis du travail au sein du département est l’intensité émotionnelle et l’imprévisibilité qui accompagnent le soutien aux personnes en crise ou souffrant de problèmes de santé mentale complexes.

« La gentillesse est très importante, surtout lorsqu’on travaille avec des patients en santé mentale, car tout le monde dans leur entourage ou avec les personnes qu’ils rencontrent ne comprend pas la santé mentale. Il peut donc être difficile pour ces patients d’exprimer leurs besoins, mais un peu de gentillesse peut faire une grande différence – cela a un effet domino. »

Bien que la gentillesse envers les autres soit souvent fortement préconisée sur le lieu de travail, Diaz dit qu’il est également important de tourner cette gentillesse vers l’intérieur.

« Les soins infirmiers en santé mentale nécessitent un niveau élevé de résilience et de soins personnels », dit-il. « Il est essentiel de donner la priorité à votre bien-être, de rechercher du soutien en cas de besoin et de créer un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Je recommanderais également à toute personne intéressée par une carrière en soins infirmiers en général d’adopter le travail d’équipe, de rechercher un mentorat et de s’engager dans l’apprentissage continu. »