L’infirmière américaine Alix Dorsainvil kidnappée en Haïti, selon l’association El Roi

Une femme américaine et son enfant auraient été enlevés jeudi près de la capitale de la nation des Caraïbes, selon l’organisation à but non lucratif pour laquelle elle travaille. La femme, Alix Dorsainvil, 31 ans, est originaire du New Hampshire mais vit en Haïti et est mariée au directeur de l’organisation, Sandro Dorsainvil. El Roi Haiti Outreach International, un groupe humanitaire confessionnel, a annoncé l’enlèvement d’un membre du personnel jeudi, puis l’a identifiée samedi comme étant Alix Dorsainvil et a déclaré que l’enfant du couple avait également été enlevé. Dorsainvil est l’infirmière en santé communautaire de l’organisation, selon son site Web.

Ils ont été emmenés du campus de l’organisation près de Port-au-Prince « alors qu’ils servaient dans notre ministère communautaire » jeudi matin, selon un communiqué publié sur le site Internet d’El Roi Haïti.

« Alix est une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa patrie et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille », indique le communiqué. « Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière scolaire et communautaire pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus. »

Jeudi, le Département d’État américain a ordonné aux employés du gouvernement non urgents et aux membres de leur famille d’évacuer, a dit à tous les Américains en Haïti de partir et a émis un avis de « ne pas voyager ».

« Nous sommes au courant des informations faisant état de l’enlèvement de deux citoyens américains en Haïti », a déclaré samedi un e-mail du Département d’État. « Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutions du gouvernement américain. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment.

L’avis aux voyageurs a averti les Américains de ne pas se rendre en Haïti en raison « d’enlèvements, de crimes, de troubles civils et d’une mauvaise infrastructure de soins de santé ». La nation des Caraïbes a été en proie à la violence et aux troubles, connaît des pénuries d’essence et de fournitures médicales et connaît une épidémie de choléra en cours, selon le gouvernement américain.

La semaine dernière, les personnes présentes à l’ambassade des États-Unis en Haïti avaient déjà reçu l’ordre de ne pas partir et interdisaient « de se promener à Port-au-Prince ». Le Département d’État a ordonné au personnel américain de ne pas utiliser les transports en commun ou les taxis, de se rendre dans les banques, d’utiliser les guichets automatiques, de conduire la nuit ou de voyager n’importe où sans autorisation préalable.

« Les citoyens américains en Haïti devraient quitter Haïti dès que possible », indique l’avis.

Le département d’État a également averti que les ravisseurs utilisent des méthodes sophistiquées, exigent souvent une rançon et blessent parfois physiquement leurs cibles.

« Les enlèvements sont répandus et les victimes incluent régulièrement des citoyens américains », indique l’avis aux voyageurs.

Sandro Dorsainvil a grandi à Port-au-Prince dans la pauvreté, a obtenu un diplôme en psychologie du développement et en conseil biblique et a commencé à travailler avec les ministères El Roi, qui comprennent des programmes religieux, d’alphabétisation et de formation professionnelle pour enfants et adultes, selon le site Web de l’organisation.

Une photo sur le site semble montrer Sandro et Alix Dorsainvil enlacés l’un autour de l’autre, des collines verdoyantes en arrière-plan.

« Je m’appelle Alix. Je suis une infirmière du New Hampshire, mais maintenant je vis en Haïti », explique Dorsainvil dans une vidéo sur son travail sur le site Web de l’organisation. « Sandro m’a invitée à venir à l’école pour faire de l’allaitement pour certains des enfants. Il a dit que c’était un grand besoin qu’ils avaient.

Dorsainvil « vit et travaille en Haïti depuis un certain temps maintenant », a déclaré le président et co-fondateur d’El Roi, Jason Brown, dans un e-mail. « Notre équipe à El Roi Haïti est reconnaissante pour l’effusion de prières, de soins et de soutien pour notre collègue. Nous continuons à travailler avec nos partenaires et relations de confiance pour assurer leur retour en toute sécurité.

Samedi, le secrétaire d’État Antony Blinken a parlé d’une manière générale d’Haïti, déclarant aux journalistes lors d’une conférence de presse en Australie que l’administration Biden était « très profondément préoccupée par la situation là-bas, en particulier en ce qui concerne la violence et les activités des gangs ».

Michael Birnbaum et Helier Cheung ont contribué à ce rapport, qui sera mis à jour.