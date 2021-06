L’Infinix Concept Phone 2021 prend en charge la charge rapide de 160 W, passe de 0 à 100 % en 10 minutes

L’Infinix Concept Phone 2021 rejoint la course à la charge rapide avec un système sur mesure de 160 W qui peut charger complètement la batterie de 4 000 mAh en seulement 10 minutes. Ce téléphone sert également de vitrine aux autres fonctionnalités sur lesquelles Infinix travaille, notamment la technologie de changement de couleur pour animer le panneau arrière.

Le système Ultra Flash Charge est construit autour d’une batterie 8C, qui a une résistance interne 18% inférieure à celle d’une batterie 6C, selon la société. Ces chiffres dits « C-rate » indiquent à quelle vitesse une batterie au lithium peut être chargée ou déchargée.

La société a développé la Super Charge Pump, c’est-à-dire la chose qui convertit la tension entrante du port USB-C en tension qui entre dans la batterie elle-même. Cette pompe affiche un rendement de 98,6 %. À titre de comparaison, le système 125W d’Oppo dispose de trois pompes parallèles qui atteignent un rendement de 98 %. Plus c’est élevé, mieux c’est parce que les points de pourcentage restants jusqu’à 100 % se transforment en chaleur. Une résistance de batterie interne plus élevée se traduit également par plus de chaleur.







Le système Ultra Flash Charge s’appuie sur un chargeur GaN/SiC 160W pour atteindre 100% en 10 minutes

En parlant de chaleur, l’Infinix Concept Phone 2021 dispose de 20 capteurs de température disséminés autour de l’appareil. Leur travail consiste à s’assurer que le téléphone reste à moins de 40 °C (104 °F). En cas de dépassement ou si le téléphone détecte une tension ou des interférences électromagnétiques plus élevées que prévu, la protection de sécurité se déclenche pour éviter tout dommage. Au total, il existe 60 mécanismes de protection de la sécurité.

Le chargeur qui délivre les 160W est également assez impressionnant. Il est composé de semi-conducteurs au nitrate de gallium (GaN) et au carbure de silicium (SiC) pour rester relativement compact et très efficace. Ce chargeur prend en charge plusieurs protocoles afin de pouvoir charger les ordinateurs portables ainsi que le téléphone.

Le concept phone prend également en charge la charge sans fil rapide jusqu’à 50 W, bien que (contrairement au chargeur filaire), ce taux soit déjà pris en charge par certains appareils existants. Pourtant, filaire ou sans fil, ce prototype est rapide à charger.

Voici une démo officielle qui commence à 0%, passe par 18% à 1 minute, puis à 58% à 5 minutes, pour finalement arriver à 100% secondes avant que le chronomètre n’affiche 10 minutes. Le tout en restant aux alentours de 37,3°C.

Infinix a également exploré certains concepts de conception avec cet appareil. Pour commencer, l’écran AMOLED de 6,67 pouces (1080p+) a une courbure assez extrême sur les côtés, 88º. Avec une courbure de cette ampleur, il n’y a pas de place pour les boutons sur le côté.







Les côtés de l’écran AMOLED de 6,67″ se courbent à un angle de 88º

Une autre chose à noter est le pochoir stylisé « NOW » au dos (qui fait partie de la devise de l’entreprise « The future is now »). Cela fait en fait partie de la technologie de changement de couleur basée sur la technologie électrochrome et électroluminescente.

L’intérieur du « O » est une lumière respiratoire qui clignote pendant que le téléphone se charge. Le reste du panneau arrière peut passer du gris argenté au bleu clair pour vous avertir, par exemple, d’un appel entrant ou d’un autre événement.







L’Infinix Concept Phone 2021 est un caméléon – il peut passer du gris argenté au bleu clair

La charge et les fonctions de changement de couleur sont les points forts de ce concept de téléphone, mais l’objectif périscope mérite également une mention. Il s’agit d’un objectif de 135 mm (qui devrait avoir un grossissement de 10x) qui peut utiliser le zoom numérique pour aller jusqu’à un grossissement de 60x. Derrière, se trouve un capteur de 8 MP.







Le concept phone dispose également d’un objectif périscope de 135 mm (grossissement jusqu’à 60x avec zoom numérique)

Il s’agit du premier périscope d’Infinix et peut être un signe de ce qui va arriver avec un futur produit phare. Il en va de même pour les autres technologies présentées ici, mais si et quand nous pourrons les voir dans un téléphone Infinix est une question pour l’avenir.