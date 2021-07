L’Infinix Concept Phone 2021 avec son chargeur 160W est en test

En 2015, nous avons publié la bataille des chargeurs rapides, notre premier test de technologies de charge rapide. À l’époque, une brique USB typique ne délivrait que 5 W et le chargeur le plus puissant testé dépassait 25 W. Disons simplement que les choses ont progressé depuis.

Le système de charge le plus rapide que nous ayons examiné appartient au Black Shark 4, dont la brique de puissance pompe 120 W et peut remplir complètement la batterie de 4 500 mAh en 19 minutes.

L’Infinix Concept Phone 2021 présente le système de charge Ultra Flash 160W

Nous avons maintenant entre nos mains un appareil concept qui promet de réduire le temps de charge de près de moitié – l’Infinix Concept Phone 2021 est livré avec une brique d’alimentation Ultra Flash Charge de 160 W qui vise à remplir la batterie de 4 000 mAh en seulement 10 minutes, tout en observant protocoles de sécurité stricts.

Oui, la batterie a une capacité légèrement inférieure, mais elle a également une structure interne différente – c’est une batterie 8C. Nous n’allons pas trop creuser maintenant, mais les chiffres du taux C indiquent l’ampérage maximal auquel vous pouvez charger ou décharger une batterie.

Et le bloc d’alimentation produit un peu d’ampérage, il plafonne à 20 V et 8 A pour atteindre le maximum de 160 W de puissance. Nous l’appelons une brique, mais le chargeur lui-même utilise des composants GaN (nitrure de gallium) et SiC (carbure de silicium) qui le rendent assez compact pour sa sortie. Il pèse moins de 200 g, ce qui est bien moins qu’un chargeur d’ordinateur portable typique de la classe 100+ Watt. Ce chargeur Infinix prend en charge plusieurs protocoles, il peut donc également charger des ordinateurs portables.



Le chargeur 160W plafonne à 20V et 8A

L’Infinix Concept Phone est également un véhicule de démonstration pour quelques autres technologies sur lesquelles l’entreprise travaille. L’un est immédiatement visible lorsque vous branchez le téléphone – une ligne de lumière verte relie le port USB-C et le cercle au milieu du pochoir « NOW » à l’arrière. Il vibre pendant que le téléphone se charge.

Il s’agit d’un morceau de film électroluminescent qui peut servir d’alternative intéressante aux LED de notification désormais pour la plupart éteintes. Il est mince, mais couvre une grande partie du dos, beaucoup plus grand que ce qui peut facilement être recouvert de LED traditionnelles.

Le téléphone peut subir une autre transformation visuelle grâce au film électrochrome solide. L’arrière du téléphone est normalement de couleur gris ardoise, bien qu’il se déplace légèrement lorsque la lumière le frappe sous différents angles. Cependant, le téléphone peut tourner le dos à une couleur bleu clair.

Infinix a positionné cela comme une sorte de système de notification – si vous avez un appel manqué, votre téléphone sera bleu. En fait, il commence à virer au bleu dès que le téléphone commence à sonner.



Ce concept de téléphone démontre les technologies qu’Infinix développe pour les futurs produits

Comme son nom l’indique clairement, il s’agit d’un appareil conceptuel, il s’agit d’un démonstrateur de la technologie Ultra Flash Charge ainsi que du caméléon. C’est donc ce que nous allons tester : à quelle vitesse la batterie peut-elle atteindre une charge à 100 % ?

Bien que cet appareil ne soit jamais vendu au public, son système de charge pourrait être présenté dans les prochains produits phares d’Infinix. Qu’en est-il du dos brillant et changeant de couleur? Cela aussi peut-être, bien que nous n’ayons aucune information solide. Mais nous partagerons bientôt nos réflexions et nos résultats de test avec l’Infinix Concept Phone 2021.