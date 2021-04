Carey Alexander Washington était ravi de recevoir sa première injection de vaccin COVID-19 en janvier.

« Il était tellement excité », a déclaré sa fille Tanya Washington.

L’homme de 80 ans, qui travaillait toujours activement comme psychologue clinicien à Columbia, en Caroline du Sud, a reçu son deuxième coup de feu Pfizer-BioNTech trois semaines plus tard.

C’est pourquoi, quand il a commencé à se sentir mal début mars, il ne lui est jamais venu à l’esprit ni à personne d’autre qu’il pourrait avoir COVID-19.

Il pensait qu’il avait un gros rhume. Son interniste pensait avoir un épisode cardiaque. Son cardiologue l’a renvoyé chez lui avec une ordonnance pour traiter un rythme cardiaque irrégulier.

Le lendemain de sa nomination, Washington a témoigné pratiquement devant un tribunal fédéral en tant que témoin expert. Mais à la fin de cette journée, « il rédigeait à peine deux phrases », a déclaré Tanya, chef de cabinet d’une banque d’investissement à Atlanta. « J’étais assez frénétique. »

Deux nuits plus tard, aux urgences, il a finalement été testé pour COVID-19. Tanya a vérifié son dossier le lendemain matin et a vu qu’il était positif. « J’étais comme, ‘Qu’est-ce que le monde?!' »

Bien que les vaccins COVID-19 soient extrêmement efficaces, comme d’autres vaccins, ils ne sont pas parfaits.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que sur plus de 75 millions d’Américains entièrement vaccinés, seuls 5 800 ont eu des infections dites révolutionnaires.

«À ce jour, aucun schéma inattendu n’a été identifié dans les données démographiques des cas ou les caractéristiques des vaccins», a déclaré Kristen Nordlund des Affaires publiques du CDC, par courrier électronique.

Jusqu’à présent, un peu plus de 40% des infections révolutionnaires concernaient des personnes de 60 ans ou plus et 65% étaient des femmes, a-t-elle déclaré.

Près de 30% des personnes atteintes d’infections post-vaccination ne présentaient aucun symptôme. Mais 7% ont été hospitalisés, a déclaré Nordlund, et seulement 1% – comme Carey Alexander Washington – est décédé.

«Je n’arrive toujours pas à y croire», a déclaré Tanya à propos de la mort de son père le 25 mars. « C’était l’âme la plus joyeuse, la plus vibrante et la plus gentille. »

Variantes et malchance

Elle a découvert après sa mort qu’il avait été infecté, peut-être par quelqu’un du bureau où il avait vu ses clients, avec une variante du virus observée pour la première fois en Californie.

Appelé B.1.427, le variant serait plus transmissible et peut-être plus dangereux que la version originale du virus SARS-CoV-2.

Les services de santé de l’État sont censés informer le CDC lorsqu’il y a des infections révolutionnaires comme celles de Washington, bien que Tanya ait déclaré qu’elle n’avait pas encore entendu parler de l’État et ne savait pas si elle faisait partie des 74 personnes à l’échelle nationale comptées par le CDC comme étant décédées des suites d’une percée. infections. L’agence fédérale suit les percées des variantes lorsque cela est possible, a déclaré Nordlund.

Bien que les vaccins se soient avérés au moins assez efficaces contre toutes les variantes connues, Washington n’était probablement pas aussi protégé qu’il l’aurait été contre le virus d’origine, a déclaré le Dr Helmut Albrecht, le spécialiste des maladies infectieuses qui a participé à ses soins à Prisma Health et a confirmé son infection par la variante.

Ensuite, une combinaison de sa maladie cardiaque, du prédiabète, de la génétique et de la malchance a conduit à une grave infection à Washington et à la mort éventuelle.

«C’est probablement un cas sur un million», a déclaré Albrecht, également directeur médical du centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Sud. « Alors que nous voyons des morts chez des personnes non vaccinées tout le temps. »

Tanya a dit qu’elle ne savait pas si son père aurait mieux réussi si son infection au COVID-19 avait été identifiée plus tôt, mais elle est hantée par l’idée qu’il pourrait encore être en vie s’il avait su que les gens de son bureau étaient malades, ou si son infection avait été reconnue assez tôt pour lui donner des anticorps monoclonaux, des médicaments qui peuvent aider à prévenir une maladie grave.

Bien que délirant pendant la majeure partie de son séjour à l’hôpital, il lui a dit à un moment donné: «Pouvez-vous s’il vous plaît essayer de me sauver? Je veux me sentir mieux.

« Papa, j’essaye, » répondit-elle.

Une autre fois, il lui a dit qu’il ne pouvait pas parler parce qu’il essayait de sortir de la quincaillerie.

Mais il a toujours su qui elle était. « Il disait: » Ma fille n’est-elle pas si belle? Je t’aime « , dit-elle, s’étouffant à ce souvenir.

Washington a vécu une vie bien remplie. En plus de son travail de psychologue, le natif de Greenville, en Caroline du Sud, était un officiel de tennis, participant à des tournois collégiaux majeurs, ainsi qu’à des événements comme l’US Open et les Jeux olympiques spéciaux.

« Il a eu 80 ans, c’est sûr », a déclaré Tanya, qui reste un fervent partisan des vaccins. « Il ne méritait pas du tout cette mort. Pas que les 575 000 autres (Américains décédés du COVID-19) l’aient fait non plus. »

Tout le monde reste vulnérable lorsque les infections restent élevées

Les infections graves après les vaccinations COVID-19 sont incroyablement rares, comme le montrent les chiffres du CDC. Mais des infections révolutionnaires se produiront tant qu’il y aura un virus en circulation, disent les experts.

Et il y a actuellement beaucoup de virus aux États-Unis.

Au cours de la semaine dernière, il y a eu plus de 60000 nouveaux cas de COVID-19 par jour et plus de 5400 admissions à l’hôpital – les deux en hausse de plus de 6% par rapport à la semaine précédente, a déclaré mercredi le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Avec des taux aussi élevés et des vaccins moins de 100% protecteurs, tout le monde reste à risque, ont-elle déclaré et d’autres.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, que plus de 70 millions d’Américains ont reçus, se sont révélés efficaces à 95% dans les essais cliniques.

L’efficacité dans le monde réel est généralement inférieure à celle observée dans les essais, car les personnes les plus malades et les plus vulnérables ne sont pas en mesure de faire du bénévolat, ont déclaré des experts. Mais en Israël, des études montrent que le vaccin Pfizer-BioNTech a empêché 97% des maladies symptomatiques, des maladies graves et des décès, selon une étude de l’entreprise.

Pourtant, cela laisse trois à cinq personnes sur 100 vulnérables à l’infection, a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine à Nashville, Tennessee.

Certaines des infections révolutionnaires – bien que l’on ne sache pas encore combien – surviennent chez des personnes immunodéprimées, a-t-il déclaré. Les personnes sous traitement anticancéreux ou immunosuppresseurs, et les personnes âgées, dont le système immunitaire est souvent affaibli, sont susceptibles d’être moins protégées par les vaccins et donc plus vulnérables.

Ils ne seront pas en sécurité tant que les taux d’infection ne baisseront pas et que les vaccins ne les aideront pas à y rester, a déclaré Schaffner.

Le Dr Daniel Griffin, chef des maladies infectieuses chez ProHEALTH, un groupe de médecins de la région de New York, a déclaré que la plupart des infections révolutionnaires qu’il a vues concernaient des personnes qui étaient un peu négligentes une semaine environ après leur premier de deux injections. Il a appelé cela «un comportement de célébration de la vaccination aiguë après la première dose».

Mais il y aura toujours des gens qui seront infectés, même s’ils ont reçu les deux doses.

« Il est important de ne pas penser que tout le monde deviendra à l’épreuve des balles après la vaccination », a déclaré Griffin.

Les précautions telles que le port d’un masque et le fait d’éviter les foules et les espaces intérieurs mal ventilés restent importantes pour tout le monde, même pour ceux qui ont été vaccinés, a déclaré le Dr Robert Glatter, urgentologue au Lenox Hill Hospital de New York.

Des injections de rappel viendront probablement aussi, a-t-il déclaré, pour assurer la sécurité des gens à long terme.

L’essentiel, les experts ont convenu, est que les vaccins fonctionnent terriblement bien, même s’il y a encore de rares tragédies comme celle de Washington.

« Rien n’est à 100% dans les vaccinations », a déclaré Glatter. « Ce qu’il faut retenir, c’est que si nous prévenons les hospitalisations, les maladies graves et la mort, nous avons réalisé un exploit incroyable. »

Contributeur: John Bacon.

