L’infection fongique d’Adele fait parler les gens de Jock Itch

Causées par un champignon, les infections comme celles-ci provoquent des démangeaisons qui se développent dans les endroits chauds et humides du corps. L’éruption peut avoir la forme d’un anneau et est également appelée tinea cruris. Les personnes qui transpirent beaucoup, comme les athlètes ou les artistes interprètes ou exécutants, sont plus susceptibles d’en souffrir, bien que cela puisse affecter n’importe qui lorsque la peau se frotte contre la peau.

Les culottes et les leggings de mise en forme populaires sont conçus pour aider à lisser les bosses, garantissant que les vêtements sont bien ajustés. Mais sous les lumières vives de sa résidence Weekends With Adele, la chanteuse a déclaré : « Je transpire beaucoup et ça ne va nulle part. Donc je suis essentiellement assise dans ma propre sueur. »

21 juin 2023 – Sous les lumières vives du Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, la chanteuse et compositrice Adele a pris un moment de sa performance pour se connecter avec son public. Célèbre pour sa voix puissante avec une teinte de râpe et pour ses choix de chansons soul, la conversation sur scène d’Adele s’est tournée vers ce qui se trouve sous son Spanx.

« Cela peut être inconfortable et embarrassant », a déclaré Aaron Glatt, MD, porte-parole de l’Infectious Diseases Society of America. Affectant souvent la région de l’aine et donc appelé jock itch, il s’agit du même champignon qui peut se développer ailleurs sur le corps et est également connu sous le nom de pied d’athlète, a déclaré Glatt, qui voit des patients au Mount Sinai South Nassau à Oceanside, NY.

L’infection fongique peut également affecter la peau sous les seins. « Le traitement est facile avec des crèmes ou des onguents en vente libre ou sur ordonnance », a déclaré Glatt, et« les gens devraient consulter leur médecin en cas de problème. Il existe des antifongiques oraux pour les infections plus graves qui doivent être prescrits, mais dans la plupart des cas, une crème ou une pommade suffira. »

Glatt a déclaré qu’il ne connaissait pas Adele ni les détails de son diagnostic et de son traitement, mais que les problèmes médicaux occupent une place centrale aux yeux du public peut être « une éducation médicale, ce qui est toujours bon ».

La chanteuse de 35 ans a vendu des millions d’albums dans le monde et suit d’autres grands groupes à Las Vegas comme Mariah Carey et Céline Dion. La célèbre mezzo-soprano a joué devant 4 000 personnes pendant 34 nuits, et sa deuxième tournée a débuté le 16 juin.