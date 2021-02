L’infection Covid à Lagos «  pourrait dépasser le total officiel de l’Afrique  »

Des millions et non des milliers de Nigérians ont déjà contracté un coronavirus, selon une nouvelle étude.

Une enquête sur les anticorps anti-Covid-19 au Nigeria suggère que quatre millions de personnes dans le seul État de Lagos ont eu le virus – plus que ce qui a été officiellement enregistré pour l’ensemble de l’Afrique.

Le chiffre officiel pour le Nigéria est de 153 000 cas avec 1 862 décès.

L’étude a été réalisée sur 10000 personnes de quatre États nigérians pour estimer l’étendue du coronavirus dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Elle a été menée avant le début d’une deuxième vague début décembre.

Les résultats de l’enquête de séroprévalence, menée en septembre et octobre par le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) et l’Institut de recherche médicale (IMR), sont stupéfiants, rapporte Mayeni Jones de Lagos de la BBC.

Les taux d’infection étaient initialement considérés comme faibles pendant la première vague de la pandémie, selon notre journaliste.

Le pays a enregistré son taux d’infection quotidien le plus élevé en janvier, lorsqu’il a enregistré 1 600 nouveaux cas, ce qui suggère que beaucoup plus de personnes ont été infectées lors de la deuxième vague.

Que montre l’enquête?

Les résultats ont révélé qu’une personne sur cinq des personnes testées dans les États de Lagos, Enugu et Nasarawa avait été infectée.

Dans l’État du nord-est de Gombe, la proportion était d’un sur 10.

Carte

Les infections chez les hommes étaient plus élevées et les personnes vivant dans les zones urbaines étaient particulièrement vulnérables à contracter le virus, selon l’étude.

Pour le chef du NCDC, cela montre qu’une grande partie des 186 millions d’habitants du Nigéria sont toujours menacés par le virus.

«Quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent de la population de ces quatre États sont encore sensibles au virus, ce qui rend les efforts de vaccination que nous sommes sur le point de démarrer au Nigéria encore plus importants», a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu, Directeur général du NCDC.

Le pays a récemment approuvé l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca, mais on ne sait pas quand il le recevra.

L’histoire continue

Pourquoi les statistiques sont-elles importantes?

Les experts estiment qu’il est crucial d’avoir une image précise de qui meurt, de quoi et où, lorsqu’il s’agit d’allouer des ressources et du financement.

Le nombre de cas positifs et de décès dus au coronavirus en Afrique pourrait être plus élevé que ce qui a été signalé en raison de la faiblesse des tests et du mauvais enregistrement des décès.

Le Nigeria fait partie des pays du continent qui n’ont pas de système obligatoire d’enregistrement des décès, a révélé une enquête de la BBC.

Seuls l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Algérie, le Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, les Seychelles et Maurice ont un système d’enregistrement universel des décès.