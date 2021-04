Douleurs de travail

Quel est l’intérêt de Keir Starmer?

Nous avons pensé que c’était en partie pour offrir une vision d’un gouvernement alternatif.

La séance photo de Keir Starmer sur John Lewis était un curling Crédits: Getty

Starmer semble penser que son seul rôle est de rattraper Boris Johnson pour un échec perçu, une remarque mal jugée ou un défaut dans son achat de tissus d’ameublement.

Et puis pour enchaîner avec une cascade infantile, comme sa photo-op de John Lewis en curling des orteils hier.

Le chef travailliste adore jouer le procureur «médico-légal» en train de brouiller le PM à la Chambre des communes. Mais Boris gère la plus grave crise nationale depuis 80 ans.

Quelle est l’offre de fête de Starmer? «Ne pas être les conservateurs» n’est pas une formule gagnante, comme le montre une nouvelle tête de sondage conservatrice à 11 points. C’est 19 points parmi la classe ouvrière sur laquelle on comptait autrefois.

Voici donc un conseil pour Starmer: être l’aile politique de Twitter réveillé est une voie rapide vers l’oubli.

Ses députés sauraient que s’ils avaient accordé aux électeurs une fraction de l’attention qu’ils ont accordée à leur téléphone au cours de la dernière décennie.

Canny Scots

De plus en plus d’Écossais se rendent-ils compte que les arguments en faveur de l’indépendance sont fatalement viciés?

Le soutien à l’unique politique de Nicola Sturgeon chute à des niveaux encore plus bas que lors de la défaite référendaire du SNP en 2014. Nous ne sommes pas entièrement surpris.

Nicola Sturgeon a fait des affirmations ridicules selon lesquelles une Écosse indépendante au sein de l’UE aurait égalé le reste du déploiement du vaccin au Royaume-Uni Crédit: PA

Nous obtenons le zèle romantique pour l’indépendance, comme le font beaucoup de ceux qui ont soutenu le Brexit. Mais dans le cas de l’Écosse, tant de questions fondamentales – sur sa monnaie, son économie, l’inévitable frontière avec l’Angleterre et les années de certaines divisions et perturbations sociétales – sont sans réponse.

Ajoutez à cela le gouvernement lamentable du SNP et les affirmations ridicules de Sturgeon selon lesquelles une Écosse indépendante au sein de l’UE aurait égalé le reste du déploiement des vaccins au Royaume-Uni, et la crédibilité de sa cause diminue.

Le SNP pourrait pourtant bien faire lors des élections de la semaine prochaine. L’indépendance elle-même est en difficulté.

Guerre contre la haine

Les abus en ligne racistes et sexistes visant les stars du sport noires et féminines doivent cesser.

Le Sun soutient donc sans réserve leur boycott de quatre jours sur les réseaux sociaux à partir d’aujourd’hui. Nous serons hors de Twitter.

Le soleil sera hors de Twitter Crédit: AP

La nouvelle loi du gouvernement pour marteler les géants de la technologie quand ils donnent une plate-forme aux vils trolls ne peut pas arriver assez tôt.

Les médias sociaux peuvent être une force pour le bien. Pourtant, ces sites sont des aimants à la haine.

Une purge est en retard depuis des années.

Vastes commandes

IL peut être froid et humide. Mais les lecteurs de Sun doivent faire leur devoir solennel ce week-end.

Quelle lourde tâche vous demandons-nous?

Prendre une pinte, ou plusieurs, et faire du shopping.

Parce que ce week-end férié, avec des bars ouverts pour boire à l’extérieur dans toute l’Angleterre, ressemble au coup de pouce dont notre économie dormante a besoin.

Enveloppez-vous bien et faites la fête pour la Grande-Bretagne.