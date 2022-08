L’infâme suspect terroriste de l’EI arrêté – médias

Le ressortissant britannique de 38 ans est accusé d’appartenir à une cellule brutale de l’État islamique connue sous le nom de “Beatles”.

Un Britannique soupçonné d’avoir travaillé avec une tristement célèbre unité de l’État islamique (IS, anciennement ISIS) connue pour avoir torturé et décapité des captifs occidentaux a été arrêté pour terrorisme au Royaume-Uni, selon les médias locaux.

Aine Davis, 38 ans, a été placé en garde à vue peu après l’arrivée de son vol à l’aéroport de Luton au nord de Londres mardi soir, a rapporté le Times, citant une déclaration de Scotland Yard.

“Un homme de 38 ans a été arrêté ce soir après son arrivée au Royaume-Uni par un vol en provenance de Turquie”, a déclaré l’agence de police, notant qu’il était soupçonné de plusieurs infractions de terrorisme et qu’il avait été emmené dans un poste de police du sud de Londres pour y être détenu.

Selon le Times, Davis a été arrêté le « suspicion de collecte de fonds pour le terrorisme, être impliqué dans un montage de financement du terrorisme et possession d’un article à des fins terroristes ».

Alors que les responsables ont jusqu’à présent fourni peu de détails sur l’identité du suspect – le ministère de l’Intérieur confirmant seulement qu’un ressortissant britannique avait été expulsé de Turquie pour faire face à des accusations – le Times, le Guardian et la BBC ont chacun rapporté que Davis est accusé d’appartenir à un Cellule de l’EI connue sous le nom de “Beatles”, surnommée pour les accents britanniques clairs de ses membres.

L’unité aujourd’hui disparue est devenue tristement célèbre pour ses actes extrêmes de violence et de brutalité contre des otages occidentaux en Irak et en Syrie entre 2014 et 2015, dont certains ont été filmés et mis en ligne à des fins de propagande. Ses trois autres membres présumés ont depuis été tués ou capturés, dont deux arrêtés et inculpés aux États-Unis, tandis que son chef présumé, « Jihadi John », a été tué lors d’une frappe de drones américains près de Raqqa, en Syrie, en 2015.

Davis a passé la majeure partie de huit ans dans une prison turque pour terrorisme, accusé d’avoir combattu aux côtés de l’EI en Syrie, mais a insisté sur son innocence et nie tout rôle au sein du groupe. Lors de son procès en Turquie, il a rejeté des images le montrant posant avec des militants armés, arguant qu’ils étaient “photos stupides” et signifié comme une blague.

Cependant, l’épouse de Davis a été inculpée au Royaume-Uni en 2014 pour lui avoir envoyé de l’argent alors qu’il était à l’étranger, et à l’époque, les procureurs ont allégué qu’il était “soutenir le drapeau noir familier adopté par les groupes terroristes djihadistes extrémistes” comme IS. Davis a également reconnu avoir fréquenté la même mosquée de Londres que « Jihadi John » (né Mohammed Emwazi) avant de se rendre en Syrie, mais affirme qu’il n’a pas participé aux enlèvements et aux exécutions une fois arrivés dans le pays déchiré par la guerre.

Le gouvernement britannique n’a pas encore officiellement annoncé les charges retenues contre Davis, et sa situation juridique pourrait se compliquer compte tenu de sa précédente peine de prison en Turquie. En vertu de la loi britannique, les individus ne peuvent pas être poursuivis plusieurs fois pour la même infraction, même si une poursuite antérieure a eu lieu dans un pays étranger, un principe connu sous le nom de « double incrimination ». Même en l’absence d’accusations, la police pourrait toujours invoquer une mesure de prévention du terrorisme qui autorise certaines restrictions sur les suspects et un examen plus approfondi de la part des forces de l’ordre.

