CBS aurait dû téléviser la victoire 13-10 en prolongation des Jets contre les Giants en noir et blanc.

La horreur grise et pluvieuse de dimanche était un vilain retour à une époque précédant la passe avant.

Les Giants de Brian Daboll ont totalisé -9 verges nettes par la passe, le total le plus bas de l’histoire de la franchise et le pire de toutes les équipes de la NFL depuis les Browns de Cleveland en 2000, selon ESPN Stats & Info.

Les Jets et les Giants ont combiné 24 bottés de dégagement et 4 en 34 lors des troisièmes essais. Les Jets indisciplinés de Robert Saleh ont infligé aux Giants cinq de leurs 12 premiers essais via des pénalités.

“C’était une série de ballons bâclés tout autour”, a déclaré Saleh. « Mais ils ne demandent jamais comment. Ils demandent combien.

Il n’y a pas de meilleur hommage au triste état du football new-yorkais que ce qui s’est passé ici au MetLife Stadium.

Les Jets, qui ont perdu Aaron Rodgers face à un Achille déchiré lors du quatrième match de la saison, se sont retrouvés dimanche sur leur quatrième centre. Zach Wilson montrait ouvertement sa frustration envers les receveurs, et des fautes personnelles sortaient des oreilles de leur défense trop agressive.

Les Giants de Daboll, quant à eux, avaient la recrue non repêchée Tommy DeVito comme quart-arrière, le partant de dimanche Tyrod Taylor à l’hôpital avec une blessure aux côtes et Daniel Jones sur la touche avec un problème de « disque » récemment révélé dans le cou, selon une fuite sur NFL Network. .

Les Giants ont donc appelé 52 points pour 14 passes, joué pour ne pas perdre et perdu.

“Tout le monde dans le stade savait que nous allions lancer le ballon”, a déclaré Saquon Barkley, qui a atteint un nouveau sommet en carrière de 36 courses pour 128 verges.

Les conséquences de ce résultat, même si les deux équipes méritaient de perdre, pourraient se faire sentir immédiatement à la date limite des échanges avec la NFL, mardi.

La saison des Giants est terminée à 2-6.

Daboll a déclaré que Barkley n’était pas échangé, mais il serait idiot que Joe Schoen ne réponde pas au moins à ces appels. Leonard Williams, Parris Campbell, Adoree Jackson et Xavier McKinney sont également des noms à surveiller.

Williams devrait être attrayant pour un concurrent comme les 49ers de San Francisco avec un plafond salarial cherchant à renforcer la ruée vers les passes. Et un projet de capital pourrait aider la cause à long terme de Schoen.

Cependant, des conséquences plus importantes guettaient une défaite dans ce jeu de rivalité pour les dirigeants de ces deux franchises. Et la plus grande question maintenant est de savoir quelle sorte de pression supplémentaire cette défaite exerce sur Schoen et Daboll.

Considérez : Daboll a repris les réunions offensives des Giants la semaine dernière avant la victoire de l’équipe contre Washington. Et environ 10 jours plus tard, avec un Barkley en bonne santé dans l’alignement, ses Giants avaient moins de verges par la passe que n’importe quelle équipe de la NFL au cours des 23 dernières années – moins que le -6 de Mike Glennon pour les Giants de Joe Judge à Chicago en 2021.

Plus important encore, Daboll était censé être le facteur X qui donnait un avantage aux Giants. Mais sa gestion de la situation dimanche a contribué à donner la victoire aux Jets.

Les Giants avaient 99,7% de chances de gagner avec 28 secondes à jouer et un 4e et 1 sur la ligne des 17 verges des Jets. Et au lieu de tenter le coup pour obtenir un premier essai et terminer le match, Daboll a choisi de marquer un panier avec Graham Gano, qui aura éventuellement besoin d’une intervention chirurgicale pour résoudre le problème de son genou gauche, selon NorthJersey.com.

Gano a accroché son deuxième échec de la journée. Kayvon Thibodeaux (trois sacs, échappé forcé) a sauté hors-jeu, enhardissant Wilson des Jets à tirer un coup final en profondeur à Garrett Wilson. Cette pénalité a également arrêté le chronomètre, établissant un attrapé d’Allen Lazard et un panier égalisateur de Greg Zuerlein à la fin du temps imparti.

Et les Giants ont offert une troisième victoire consécutive dans la série face-à-face à leur « petit frère ».

« Écoutez, j’ai pris la décision que je pensais être la meilleure pour l’équipe ; ça n’a pas marché », a déclaré un Daboll découragé. “J’assume mes responsabilités, mais je pensais que c’était le mieux pour l’équipe.”

Le plaqueur défensif Dexter Lawrence, à qui on a demandé s’il aurait souhaité que Daboll se lance dans le quatrième essai, a déclaré : « Je pensais que nous le ferions. Mais nous avons l’un des meilleurs kickers de la ligue, donc je vais lui faire confiance et prendre ce choix aussi.

Daboll avait curieusement lancé un panier sur le 4e et 1 sur les 29 des Jets au deuxième quart également, ce que Gano a également raté.

Pour un homme dont la candidature d’entraîneur de l’année en 2022 reposait sur une conversion de deux points pour gagner sur la ligne de but du Tennessee, ce sont des appels conservateurs et timides qui se retournent contre eux dans une situation où son équipe désespérée n’aurait rien à perdre. .

“J’ai juste l’impression que ces matchs sont beaucoup plus frustrants que les éruptions, parce que vous vous battez dur”, a déclaré Lawrence. « Sortir de l’autre côté, ça ne fait pas du bien… Nous avons dominé tout le match [on defense]. Vous ne pouvez pas jouer un jeu parfait.

Quant aux Jets, ils peuvent au moins s’affirmer comme pertinents à 4-3. Ils ne disposent pas d’un espace de plafond suffisant, ce qui n’en fait pas pour autant des acheteurs à gros délais.

Saleh semblait également réaliste quant à la façon dont une grande partie du match de son équipe était dégoûtante dimanche malgré la victoire.

“Jouer une bonne défense, faire tout ça, c’est durable”, a-t-il déclaré. « Faire des erreurs, des pénalités, des revirements : pas durable. La bonne nouvelle est que nous pouvons le corriger sur un « W ». Mais il y a beaucoup de choses que nous devons nettoyer.

Cela permet cependant à Saleh et au directeur général Joe Douglas de pousser un bref soupir de soulagement, étant donné à quel point cela aurait été pathétique s’ils avaient perdu contre les Giants dirigés par DeVito sur une pénalité de faute personnelle abrutissante de Jermaine Johnson.

Le propriétaire Woody Johnson a fait le plein de Rodgers et d’autres pièces cette saison, et la pression est toujours forte pour concourir malgré le sort malheureux du futur Hall of Famer.

Ils ont même obtenu des exploits rafraîchissants de la part de Wilson, qui avait l’air complètement perdu pendant la majeure partie de l’après-midi contre la défense de Wink Martindale.

“Absolument aucune hésitation dans ma croyance là-bas, moi y compris”, a déclaré Wilson. «Je n’en doutais pas du tout. Quand j’ai vu que notre défense s’était arrêtée là, je me suis dit : « Oh, 24 secondes. Aucun problème.'”

Aucun problème? Ce n’est pas le cas pour les Giants de John Mara et Steve Tisch – qui n’ont pas de solution immédiate au poste de quart-arrière, ni quand Jones reviendra ni comment il pourra jouer une fois qu’il le fera, et ont vu les progrès de leur La saison des séries éliminatoires 2022 s’effondre.