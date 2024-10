Linehan : le club de Boston NWSL rate la cible avec le BOS Nation FC et sa campagne marketing

Les Boston Breakers ne sont pas morts pour ça.

Six ans après les Breakers, la précédente tentative de création d’un club de la NWSL à Boston a été abandonnée, ses joueurs dispersés via un repêchage de dispersion, et une histoire remontant au sillage de la Coupe du monde 1999 et de la montée en puissance de la WUSA a abouti à une triste conclusion. La deuxième tentative de franchise de première division a son nouveau nom et ses nouvelles couleurs de club.

La 15e équipe de la NWSL, annoncée en septembre 2023 comme l’une des deux équipes d’expansion rejoignant la ligue en 2026, s’appellera BOS Nation FC . Le groupe de propriété a annoncé le nom et les couleurs du club via une campagne marketing centrée sur l’idée de « Too Many Balls ».

Le lancement de mardi était la confirmation officielle de un reportage de Sandra Herrera de CBS Cela s’est traduit lundi par de nombreuses réactions immédiates et extrêmement négatives, notamment de la part de certains qui ont qualifié la campagne « Too Many Balls » de transphobe.

Mais personne n’aurait pu se préparer à la vidéo d’annonce.

Un jour, ils étudieront le lancement de cette équipe comme une étude de cas de ce que pas à faire dans les cours de marketing. Ils diffuseront cette vidéo, et un élève lèvera la main et se demandera peut-être : « Ont-ils vraiment utilisé l’expression « boules de chèvre » dans une vidéo lançant une équipe de football féminine ?

Fourchettes. Oui, ils l’ont fait. Ce n’est en quelque sorte pas le pire élément de la vidéo, mais juste le plus déroutant.

Ils vont supprimer cette vidéo… n’est-ce pas ??? – Béthanie Balcer (@bethanybalcer) 15 octobre 2024

Mercredi, le club a publié un communiqué affirmant qu’il avait « raté le but » dans sa campagne de lancement de marque et a présenté ses excuses à la communauté LGBTQ+ et plus particulièrement à la communauté trans.

« Nous sommes fiers de faire partie de la ligue sportive la plus inclusive au monde et nous nous engageons à défendre les valeurs unificatrices qui définissent la NWSL et notre club », a déclaré le club. « Merci à tous ceux qui nous ont tenus responsables en nous appelant à faire mieux. « Nous vous entendons et nous le ferons, ensemble. »

De nous à vous. pic.twitter.com/ASHFHltb5n – NWSL Boston (@NWSLBoston) 16 octobre 2024

Entre le nom et la campagne, c’est le pire lancement de NWSL que j’ai jamais vu dans l’histoire de la ligue. C’est peut-être le pire lancement de marque que j’ai jamais vu dans le football américain, bien qu’il existe d’autres changements de marque universellement détestés qui pourraient se battre. La MLS, en particulier, excelle dans le rebranding des équipes, qui doivent alors immédiatement changer de nom (voir : le Incendie de Chicago et mon préféré, Club de Foot Montréal ).

Mais en tant que Masshole et quelqu’un qui a une longue histoire directement avec le football professionnel féminin de Boston dans plusieurs ligues… Boston, tu m’embarrasses devant mes amis. Arrêtez-le. S’il te plaît .

Le plus insultant, c’est le temps qu’ils ont eu pour sortir quelque chose d’aussi mauvais. L’équipe était officiellement annoncé en septembre 2023 . Plus d’un an plus tard, et voici le résultat ? Honnêtement, à ce stade, nous devrions être reconnaissants qu’ils ne soient pas prêts à abandonner le nouveau blason, car au moins, cela leur demandera moins de travail de tout recommencer.

Bos Nation FC est le @nwslLa 15e équipe d’expansion de , devrait commencer à concourir au cours de la saison 2026. La propriétaire majoritaire Jennifer Epstein et l’investisseur @ElizabethBanks expliquent pourquoi ils pensent que le moment est venu d’amener le football féminin au Massachusetts : « Les sports féminins atteignent leur apogée. » pic.twitter.com/GPwe4raT60 – CBS Matins (@CBSMornings) 15 octobre 2024

Comme cela a été expliqué à plusieurs reprises, notamment lors de leur lancement dans l’émission matinale de CBS, BOS Nation est une anagramme du Bostonien. Cette explication n’aide pas à justifier le choix du nom – mettant de côté le paradoxe inhérent selon lequel l’équipe d’une ville est d’une manière ou d’une autre appelée une nation (compliqué encore plus par le fait que la ligue elle-même utilise « national » ainsi que l’USWNT, mais je crains que ces conversations n’aient jamais eu lieu) .

Les anagrammes ne sont pas vraiment des leviers lorsqu’il s’agit d’impliquer des fans potentiels dans une nouvelle identité d’équipe, mais ils étaient si proches de quelque chose qui aurait pu fonctionner comme un concept central autour duquel construire : le Bostonien.

Le site Internet du club explique le concept ainsi : « C’est une histoire d’origine. Une identité. Un insigne d’honneur. Et un titre porté fièrement par des millions de personnes dans 23 quartiers et 48,4 miles carrés.

Si c’est la base sur laquelle repose l’identité de votre nouveau club, alors pourquoi ne pas choisir les Bostonians comme nom ou Bostonian Football Club ? C’est peut-être trop simple et se perdrait facilement dans les résultats de recherche, mais ces problèmes sont plus faciles à résoudre que ceux auxquels l’équipe est confrontée.

« Où le sarcasme est la langue maternelle. Une tasse de café à trois dollars et 48 cents est la nourriture de choix », poursuit cette section. C’est pour qui ? Parce qu’un texte comme celui-ci n’est pas écrit pour les Bostoniens, les Massholes ou même les Néo-Angleterre – votre public et votre clientèle visés.

Il se passe tellement de choses avec ce lancement au-delà des problèmes liés au nom. Continuez à lire le site Web, et il y a la campagne Too Many Balls, mais il y a aussi un tas de slogans, comme « NOUS SOMMES LES NOMBRE » et « COMMONWEALTH, RENCONTREZ LA NATION ». Tout essaie si fort. Tout cela ressemble à la première étape de l’idéation, où vous lancez un million d’idées sur un tableau avant de les réduire à une seule qui fonctionne. (Et « nous sommes nombreux » se transforme en « » soyez les nombreux » lorsqu’il s’agit de marchandises sans raison compréhensible.)

La page de dépôt des abonnements informe les acheteurs potentiels qu’ils ne doivent pas manquer les matchs de rivalité contre Gotham ou Angel City. Comment une équipe qui n’entrera sur le terrain qu’en 2026 peut-elle avoir des rivaux ? Il existe certes des rivalités historiques dans le sport masculin entre Boston et New York ou Boston et Los Angeles, mais prétendre que celles-ci se répercuteront automatiquement dans la NWSL témoigne une fois de plus de l’incompréhension fondamentale du BOS NATION FC et de son approche de la culture féminine. football. Il faut le dire, une culture existe déjà à Boston, grâce à une longue histoire à travers trois ligues professionnelles remontant à 2001.

Pour moi, le ton de la campagne Too Many Balls est loin d’être à la hauteur de l’audace qu’ils recherchaient, mais il y a un élément plus problématique. Quinn de Seattle Reign a commenté la publication de la NWSL sur la vidéo de lancement de la campagne, puis leur commentaire original a été masqué.

« Dénoncer la transphobie ne doit pas être caché ! ils ont écrit . « Cela ne représente pas la ligue et c’est un message vraiment médiocre. »

Et lors de l’événement de mardi pour célébrer le lancement, un fan a apporté une pancarte indiquant qu’il n’y avait pas de place pour la transphobie dans la ligue.

« L’intention derrière la marque était d’être inclusive, et nous prenons cela très au sérieux. Et j’aurais hâte de parler à ce joueur et de réfléchir aux raisons pour lesquelles cela lui a fait ressentir cela », a déclaré la propriétaire majoritaire Jennifer Epstein aux journalistes lors de l’événement mardi.

Je comprends l’urgence de distinguer cette équipe des Boston Breakers en tant que nouvelle équipe et nouvelle marque. Mais l’effacement d’autres équipes sportives féminines évoluant à Boston est un autre signe alarmant indiquant que cette équipe entre dans un espace qu’elle ne comprend pas.

En tant que natif du Massachusetts, je veux vraiment @NWSLBoston pour réussir. Je veux aussi crier @PWHL_Boston, @BeantownRFCet @GoRenegades en tant qu’équipes sportives professionnelles féminines existantes ici pour soutenir ! – Samantha Mewis (@sammymewy) 15 octobre 2024

Encore une fois, avec des couches et des couches de frustration face à ce produit final apparent, il y a tellement d’experts, de joueurs et d’autres parties prenantes qui auraient pu les aider à comprendre pourquoi c’était une si mauvaise idée.

Écoutez-moi, les récents retraités de la NWSL seront en charge de la prochaine équipe d’expansion. J’écraserais, en commençant par le nom – Tori Huster (@torihuster) 15 octobre 2024

«Beaucoup d’entre nous ont joué pour ou contre les Breakers ou sont allés à des matchs. Certains d’entre nous ont grandi en Nouvelle-Angleterre ; certains d’entre nous (comme moi) vivaient à Boston », a répondu Meghann Burke, directrice de la NWSL Players Association, lorsqu’on lui a demandé sa réaction au lancement, affirmant que Boston est déjà prête à accueillir des fans de football féminin et des fans de sport en général.

« La ville et les joueurs qui les représenteront méritent bien plus », a poursuivi Burke. « Avec le travail qui a été fait pour établir une base solide pour le lancement de Boston en 2026, honnêtement, je n’ai pas perçu cette équipe comme si peu sérieuse. J’espère qu’il s’agit d’une blague élaborée et ingénieuse et que le vrai nom de l’équipe et la campagne nous indiquant de quoi il s’agit réellement seront bientôt dévoilés.

À tous ceux qui ont acheté mardi le t-shirt noir sur lequel était écrit « TROP MANY BALLS » pour 35 $, félicitations, vous êtes maintenant propriétaire d’un objet de collection de la NWSL.

Voici le côté positif : il n’est pas trop tard, et de loin. Et Boston ne sera pas la première équipe à avoir besoin d’une correction de cap. Ils ont clairement déjà commencé les ajustements de mardi soir à mercredi matin, puisque Toomanyballs.com (oui, une véritable URL dont je n’arrive toujours pas à croire qu’elle ait été utilisée pour promouvoir une nouvelle équipe de football féminine) a été retirée.

Mais ce n’est pas là que cela doit s’arrêter.

Le Racing Louisville FC a finalement réussi et possède certaines des meilleures couleurs et kits de la NWSL. Mais d’abord, ils avaient Proof – le nom original, avec également un écusson, lancé en novembre 2019. En avril, ils reconsidéraient leur décision. En juillet, ils a présenté sa nouvelle identité (avec des dessins de Matt Wolff) avec beaucoup de soulagement.

La piste pour Boston est encore plus longue. D’autres équipes, comme le Kansas City Current, ou même des ligues entières, comme la PWHL, ont réalisé qu’il est parfois préférable de prolonger un délai plutôt que de se tromper du premier coup. Alors oui, c’est une leçon douloureuse pour le club de Boston NWSL, mais cela ne doit pas forcément entacher l’ensemble du projet.

(Photo : Barry Chin / Le Boston Globe via Getty Images)