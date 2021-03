La « distribution inéquitable » des vaccins COVID-19 dans le monde devient « chaque jour plus grotesque », a déclaré lundi le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), renouvelant ses appels à plus de solidarité.

«L’écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et le nombre de vaccins administrés par COVAX augmente chaque jour et devient chaque jour plus grotesque», a déclaré le Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom, chef de l’OMS, aux journalistes.

«Les pays qui vaccinent actuellement des personnes plus jeunes et en bonne santé à faible risque de maladie le font au prix de la vie des agents de santé, des personnes âgées et d’autres groupes à risque dans d’autres pays.

« Les pays les plus pauvres du monde se demandent si les pays riches pensent vraiment ce qu’ils disent lorsqu’ils parlent de solidarité », a-t-il ajouté.

COVAX est une initiative de distribution de vaccins codirigée par l’OMS. Il vise à ce que les vaccins COVID-19 aient été déployés dans tous les pays au cours des 100 premiers jours de 2021, y compris dans 92 économies à faible revenu, et pour qu’environ 20% de la population de chaque pays ait été vacciné par le la fin de l’année.

Environ 448 millions de doses de vaccins COVID-19 ont jusqu’à présent été administrées dans le monde. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE / EEE représentent ensemble plus de 206 millions des doses administrées.

Dans le même temps, plus de 31 millions de doses avaient été livrées à 57 pays dans le cadre du programme COVAX lundi.

Dans l’ensemble, 0,1% seulement des doses administrées dans le monde l’ont été dans des pays à «faible revenu», tandis que les pays «à revenu élevé» (16% de la population mondiale) représentent plus de la moitié des doses injectées.

Le Dr Tedros a souligné que « la distribution inéquitable des vaccins n’est pas seulement un scandale moral. Elle est également autodestructrice sur les plans économique et épidémiologique ».

«Certains pays se précipitent pour vacciner l’ensemble de leur population alors que d’autres n’ont rien. Cela peut acheter une sécurité à court terme, mais c’est un faux sentiment de sécurité.

«Plus il y a de transmission, plus il y a de variantes. Et plus il y a de variantes qui émergent, plus il est probable qu’elles échapperont aux vaccins.

« Et tant que le virus continuera de circuler n’importe où, des gens continueront de mourir, le commerce et les voyages continueront d’être perturbés, et la reprise économique sera encore retardée », a-t-il poursuivi.

Il n’a pas fait exploser certains pays mais a fait l’éloge de la Corée du Sud, qui, a-t-il dit, « a attendu son tour pour les vaccins via COVAX » malgré « être un pays à revenu élevé qui pourrait facilement se permettre d’acheter des vaccins via des accords bilatéraux ».

Il a également signalé qu’AstraZeneca était «la seule entreprise qui s’est engagée à ne pas profiter de son vaccin COVID-19 pendant la pandémie».

«Et jusqu’à présent, c’est le seul développeur de vaccins à avoir apporté une contribution significative au capital de vaccin, en concédant sa technologie à plusieurs autres sociétés, dont SK Bio en République de Corée et le Serum Institute of India», at-il souligné.

Près de 123 millions de personnes ont contracté le virus mortel depuis le début de la pandémie, le COVID-19 faisant également plus de 2,7 millions de vies, selon les chiffres de l’OMS.