Même si les taux d’infection sont à nouveau en hausse, la petite taille du pays et l’efficacité de son système de santé publique décentralisé en ont fait un endroit idéal pour exécuter un programme de vaccination de masse. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, hanté par les allégations de corruption et confronté à la quatrième élection depuis 2019, a a consacré sa fortune politique à l’envie de se faire vacciner.

«J’ai mes plaintes contre Israël et le gouvernement», a récemment déclaré à mes collègues Rina Abadi, une technicienne à Tel Aviv, après avoir reçu le vaccin. « Mais je n’ai jamais eu de plainte au sujet du système de santé. »

Pourtant, environ un tiers des 14 millions de personnes qui vivent entre la Jordanie et la Méditerranée non inclus dans cette campagne de vaccination. Israël a distribué des vaccins aux colons juifs en Cisjordanie, mais pas aux Palestiniens là-bas ou dans la bande de Gaza surpeuplée et appauvrie. Les responsables israéliens affirment que ces Palestiniens ne sont pas sous leur juridiction aux termes des accords d’Oslo et qu’il appartient à l’Autorité palestinienne d’acheter et de distribuer des vaccins dans les territoires occupés.

«Je ne pense pas que quiconque dans ce pays, quelle que soit son opinion, puisse imaginer que je prendrais un vaccin du citoyen israélien et le donnerais à nos voisins de bonne volonté», a déclaré le ministre israélien de la santé Yuli Edelstein les Britanniques ont déclaré à Sky News ce week-end.

«On ne peut guère mieux illustrer la valeur de la vie israélienne par rapport aux Palestiniens», a déclaré Saleh Higazi, directeur régional adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International. une déclaration.

Lundi, des responsables palestiniens ont annoncé leur intention d’obtenir et d’administrer le vaccin britannique AstraZeneca, ainsi que le vaccin russe Spoutnik V. Ils s’attendent également à recevoir l’aide de l’initiative Covax de l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à distribuer des vaccins à certains des pays les plus défavorisés du monde. Ils pourraient être administrés dès le mois prochain.

Le fait que les Palestiniens n’aient peut-être pas demandé officiellement l’aide d’Israël n’est pas surprenant, étant donné les liens à marée basse entre les deux parties. Elle aussi les installations de stockage à froid font défaut nécessaire pour abriter le vaccin de Pfizer, qui est le plus largement distribué en Israël.

Les détracteurs d’Israël affirment que l’inégalité dans la distribution des vaccins souligne une réalité plus forte. Quel que soit l’arrangement politique entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne – une institution conçue uniquement comme une entité de transition pour un futur État palestinien désormais impossible à imaginer – ils affirment que, selon les termes des Conventions de GenèveEn tant que force d’occupation, Israël a la responsabilité de ceux qui vivent sous son occupation.

Dans une déclaration de ce week-end, le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré: « La quête des dirigeants palestiniens pour obtenir les vaccins de diverses sources ne dégage pas Israël de ses responsabilités envers le peuple palestinien en fournissant les vaccins. » Il a accusé Israël de « méconnaître ses devoirs en tant que force d’occupation » et de « discrimination raciale contre le peuple palestinien ».

« Là où les déficits budgétaires dus aux contraintes de longue date imposées par l’occupation et le blocus limitent la capacité de l’Autorité palestinienne d’acheter et de distribuer des vaccins, Israël doit fournir les fonds nécessaires dans le cadre de ses obligations légales », lire une déclaration par une coalition d’organisations de santé et de droits humains israéliennes et palestiniennes le mois dernier.

Les groupes de défense des droits humains aussi pétition à la Cour suprême israélienne sur la décision du gouvernement de retenir les vaccins des prisonniers palestiniens détenus en Israël, bien que les conditions dans ces établissements rendent les détenus particulièrement vulnérables à la contraction du virus.

Les préoccupations israéliennes en matière de sécurité façonnent toutes les dimensions de la vie palestinienne. Le contrôle israélien est également susceptible d’affecter la capacité de distribuer efficacement des vaccins aux Palestiniens, en particulier à Gaza, qui est sous blocus et dirigée par le mouvement politique islamiste Hamas.

«Nous sommes à Gaza, cela prendra au moins un an, pas un mois», a déclaré Lina Mohammad Abu Daff, une résidente de la ville de Gaza de 44 ans qui travaille au ministère de la Santé local. dit au Wall Street Journal, exprimant son cynisme face aux projets actuels.

« Des endroits comme les territoires occupés, où l’infrastructure sanitaire est faible et où il est difficile de faire respecter les exigences de base en matière de distance sociale ou d’hygiène, devraient être prioritaires dans les efforts de vaccination » a écrit Yara Hawari, chercheur à Al-Shabaka, le réseau politique palestinien. « Et pourtant, à cause des structures d’oppression dominantes, ils ne le seront pas. »

« Il y a une obligation morale fondamentale », a déclaré Hagai El-Ad, directeur exécutif de B’Tselem, une organisation israélienne de défense des droits de l’homme, à Today’s WorldView. «Il y a un gouvernement, un régime qui contrôle tout, du fleuve à la mer. Nous décidons de ce qui entre et sort, qui entre et qui sort. Il a ajouté qu’il ne devrait y avoir aucun argument juridique ou administratif pour que les Israéliens « se cachent derrière ne pas aborder quelque chose d’aussi fondamental que la santé des personnes sous votre contrôle ».

La profondeur de ce contrôle n’a augmenté que ces dernières années. Sous le régime de Netanyahu, la démolition des maisons palestiniennes et l’expansion des colonies israéliennes se poursuivent rapidement. Avec la bénédiction de l’administration Trump, le gouvernement de droite israélien a également apparemment exclu la possibilité d’un État palestinien pleinement souverain et envisage toujours d’annexer des parties de la Cisjordanie.

Mardi, B’Tselem a publié une nouvelle position affirmant que le statu quo au pouvoir devrait être considéré comme celui d’un régime d’apartheid.

«Un régime qui utilise les lois, les pratiques et la violence organisée pour renforcer la suprématie d’un groupe sur un autre est un régime d’apartheid», indique le rapport. L’apartheid israélien, qui promeut la suprématie des juifs sur les Palestiniens, n’est pas né en un jour ou d’un seul discours. C’est un processus qui est progressivement devenu plus institutionnalisé et explicite, avec des mécanismes introduits dans la loi et la pratique au fil du temps pour promouvoir la suprématie juive. «