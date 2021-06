L’inégalité de l’économie GoFundMe

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Se tourner vers Internet pour obtenir de l’aide financière n’a pas très bien fonctionné en cas de pandémie. C’était l’une des conclusions décourageantes d’un nouveau document de recherche universitaire qui a examiné les efforts déployés sur le site Web de collecte de fonds GoFundMe pour collecter de l’argent pour les factures de soins de santé, l’épicerie, les frais funéraires et d’autres besoins résultant de la crise des coronavirus. Sur près de 165 000 campagnes liées à la pandémie aux États-Unis de mars à août de l’année dernière, plus de quatre sur dix n’ont reçu aucun don, ont découvert les chercheurs. La campagne de charité typique n’a collecté que 65 $. Et les campagnes GoFundMe les plus réussies pour l’assistance contre les coronavirus semblaient être destinées aux personnes des communautés les plus riches qui avaient probablement le moins besoin d’aide. Dans l’ensemble, les dons de bienfaisance aux États-Unis ont augmenté pendant la pandémie et les campagnes GoFundMe ont permis de collecter plus de 416 millions de dollars pour l’aide à la pandémie, ont découvert les chercheurs. Pourtant, il était frappant de voir l’écart entre la prévalence des demandes d’aide de GoFundMe et le nombre de personnes qui n’ont pas reçu grand-chose.

La recherche a révélé que dans un pays où les inégalités de richesse sont élevées, les outils de collecte de fonds numériques reflètent et, dans certains cas, peuvent aggraver le fossé réel entre les gagnants et les perdants. En bref, les campagnes caritatives en ligne ne comblent pas de manière équitable ou cohérente les lacunes du filet de sécurité sociale. « Il y a une longue histoire de crises sociales pour les personnes qui ont le plus besoin d’aide étant les dernières à l’obtenir », a déclaré Nora Kenworthy, l’un des auteurs de l’article et professeur agrégé à l’École des sciences infirmières et de la santé de l’Université de Washington Bothell. « Je suis troublé que cela semble être le modèle ici et contribuer à d’autres inégalités. » Kenworthy et Marc Igra, un autre co-auteur de l’article et étudiant diplômé en sociologie de l’Université de Washington, m’a expliqué pourquoi de nombreuses campagnes de dons en ligne n’ont pas permis de collecter beaucoup d’argent, le cas échéant. Les personnes qui avaient le plus besoin d’aide l’année dernière avaient peut-être de la famille, des amis et des voisins qui se trouvaient dans des circonstances similaires et n’étaient pas en mesure de donner beaucoup. Certaines personnes qui ont organisé des collectes de fonds n’avaient probablement pas de connexions sociales tentaculaires qui font une grande différence dans la diffusion des demandes de dons sur Facebook. (GoFundMe l’année dernière a publié sa propre analyse des collecteurs de fonds. En utilisant différentes données, il a constaté que les campagnes d’aide aux coronavirus ont permis de collecter environ 625 millions de dollars de mars à août 2020.) Mais Igra et Kenworthy ont également déclaré qu’il y avait des problèmes plus profonds à la fois sur la technologie et sur l’Amérique. Ils ont déclaré qu’ils craignaient que la prévalence des campagnes caritatives en ligne de masse ne détourne l’attention et le financement des organisations caritatives traditionnelles, ou réduise l’intérêt des gens à s’attaquer aux causes profondes de la nécessité pour tant de gens de se tourner vers les dons en ligne. Le directeur général de GoFundMe a également déclaré que la société ne devrait pas se substituer à des services sociaux efficaces.

J’ai demandé à Igra et Kenworthy ce que nous et des entreprises comme GoFundMe devrions faire pour nous assurer que les personnes dans le besoin sont plus susceptibles de recevoir des dons. Et si nous devions réfléchir à deux fois avant de faire un don aux campagnes GoFundMe. Ils ont déclaré que GoFundMe et des sites Web comme Facebook pourraient être plus transparents sur les campagnes qui attirent le plus l’attention en ligne et pourquoi. Ils ont également dit que nous devions tous considérer la sagesse d’une entreprise à but lucratif comme GoFundMe jouer un rôle plus important dans les dons de bienfaisance. Certains avant recherche et les reportages ont également suggéré que les campagnes GoFundMe dans les régions les plus riches des États-Unis avaient tendance à avoir plus de succès. Les chercheurs ont également fait un point juste sur la diffusion de l’aide que nous pouvons apporter. Kenworthy a suggéré, par exemple, que si vous faites un don à une campagne de financement participatif pour un ami financièrement stable qui est traité pour un cancer, vous pourriez également donner à une organisation qui aide les patients atteints de cancer à faible revenu. Surtout, Igra et Kenworthy ne veulent pas que les sites Web caritatifs de masse nous aveuglent sur la situation dans son ensemble : c’est un problème que tant d’Américains doivent recourir aux dons sur Internet pour répondre à des besoins de base comme la nourriture, le logement et les soins médicaux. « N’arrêtez pas de donner aux individus lorsqu’il y a des problèmes systémiques, mais faites un effort pour penser un peu plus largement en essayant de résoudre le problème plus large, pas seulement le problème individuel », a déclaré Igra.

Avant de partir … Une quantité impressionnante de déchets : La chaîne de télévision britannique ITV News a découvert qu'un entrepôt d'Amazon était détruire des millions de produits invendus ou retournés chaque année, y compris parfois des marchandises neuves et non ouvertes comme des téléviseurs, des livres et des masques faciaux. ITV a écrit qu'il est parfois moins cher de jeter des stocks que de continuer à les stocker.

