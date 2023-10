Greg Auman Journaliste NFC Sud

NOUVELLE-ORLÉANS — Même si les choses étaient mauvaises pour les Saints au début du quatrième quart jeudi soir — menés 24-9 contre les Jaguars, avec un touché en 33 entraînements offensifs lors des matchs à domicile cette saison — il a semblé pendant un moment qu’ils avaient un chemin à parcourir. à la rédemption.

Taysom Hill a marqué sur un quatrième but et Derek Carr a lancé un touché et une conversion de deux points pour effacer un déficit de 15 points et égaliser à 24-24 avec 6:38 à jouer.

Puis tout a encore mal tourné. Les Jaguars ont marqué sur une passe de touché de 44 verges, et lorsque l’offensive a marqué un premier but pour un touché égalisateur dans la dernière minute, Carr a raté quatre passes consécutives et Jacksonville s’est échappé avec une victoire de 31-24, donnant le Saints (3-4) leur quatrième défaite en cinq matchs.

« C’est très difficile », a déclaré le receveur Michael Thomas à propos d’un autre retour qui a échoué. « C’est un peu comme dire : ‘Tu es si proche que tu peux le goûter.’ C’est probablement le moment le plus proche auquel j’ai été. Je pouvais le sentir. Je sais que ça va arriver. Ce sont juste ces petites choses. «

Tout comme lors de la défaite de dimanche dernier contre les Texans, l’inefficacité offensive a condamné les Saints. Jeudi, cinq voyages à l’intérieur de la ligne des 25 verges ont donné un total de six points. L’offensive s’est convertie avec des touchés sur des opportunités consécutives au quatrième quart, mais étant donné une chance d’égaliser à nouveau le match, l’offensive s’est arrêtée en quarts rapprochés.

La troisième passe et le but de Carr à l’ailier rapproché grand ouvert Foster Moreau lui ont échappé de façon incomplète, le plus proche et le plus frustrant des quatre échecs. Un dernier tir du quatrième essai, dirigé vers le receveur Chris Olave dans la zone des buts, a été interrompu. Au total, les Saints ont réalisé 12 jeux à l’intérieur de la ligne des 10 verges des Jaguars – Carr a obtenu un score de 0 sur 6 et six courses ont rapporté un total de 4 verges, sans qu’aucun jeu ne gagne plus d’un mètre.

Les difficultés offensives étaient plus importantes que cela : les Saints ont obtenu une fiche de 3 sur 18 au troisième essai, et seulement trois fois au cours des 30 dernières années, une équipe de la NFL a eu autant de troisièmes essais et s’est convertie à un rythme inférieur. Carr a été particulièrement mauvais au troisième essai, avec une fiche de 5 sur 14 pour 25 verges, avec une interception renvoyée pour un touché.

Les opportunités manquées ont commencé tôt. Les Saints ont réussi deux points à retenir au premier quart, mais n’ont obtenu que trois points. Ils sont allés à trois après un échappé des Jaguars près du milieu de terrain, puis ont vu Jacksonville échouer un botté de dégagement sur leur ligne de 17 verges. D’autres problèmes sur la ligne de but ont suivi, avec Alvin Kamara arrêté pour un gain d’un mètre, puis deux échecs de Carr, menant à un panier.

Jacksonville (5-2) a connu une séquence de trois victoires consécutives, mais le quart-arrière Trevor Lawrence a failli rater le match en raison d’une blessure au genou. Il a réussi d’une manière ou d’une autre à se précipiter pour un record de 59 verges en carrière, menant les Jaguars à 75 verges lors du premier entraînement, couronné par le premier des deux touchés de Travis Etienne. Menée 14-3 à ce moment-là, la défense des Saints a gardé l’offensive sous contrôle, et c’était un match sur un seul score lorsque Foye Oluokun a récupéré une passe déviée de Carr et l’a renvoyée pour un touché et une avance de 24-9 au milieu du troisième. quart.

Dave Helman réagit à la victoire de Jacksonville contre les Saints

Lorsqu’on lui a demandé si le retour au quatrième quart avait rapproché les Saints de ce qu’ils voulaient être, Kamara n’a pas trouvé cet optimisme.

« Non, » dit-il. « Je suis juste honnête. Je ne peux même pas élaborer. Je ne pense pas. Ce n’est pas suffisant, évidemment. Nous avons du mal à démarrer rapidement, nous avons parfois du mal à maintenir et à exécuter, nous » » Vous avez du mal à terminer. C’est la chose flagrante et récurrente. Que faites-vous ? Vous continuez. «

Les fans des Saints ont exprimé leur mécontentement jeudi, huant bruyamment l’offensive à chaque occasion manquée. Carr a assumé la responsabilité de son rôle dans la défaite, mais a également montré son mécontentement envers ses coéquipiers dans des situations clés sur le terrain.

« Il y a eu certaines choses qui se sont produites aujourd’hui et qui ont conduit à des jeux assez négatifs qui ne devraient jamais se produire », a déclaré Carr. « C’est de là que venait ma frustration. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger ça, et je sais que nos gars vont faire tout ce qui est en leur pouvoir. … Il y a certaines choses dans le football qui sont complètement contrôlables. que je pense que nous pouvons faire mieux.

La défense des Saints, à moins de deux semaines d’un blanchissage contre les Patriots, a cédé 31 points, le maximum qu’elle a accordé en une journée en moins d’un an. La Nouvelle-Orléans a un long week-end de congé avant de se remettre au travail pour un match à Indianapolis, avec trois des quatre prochains matchs à l’extérieur et beaucoup à améliorer, des deux côtés du ballon.

« J’espère que nous pourrons nous réinitialiser et nous recentrer », a déclaré le sécurité Tyrann Mathieu. « Nous devons nous regarder dans le miroir. Chacun de nous, individuellement, peut être meilleur. Nous aurons le week-end libre pour passer du temps avec la famille. Nous devons revenir au travail avec l’intention de gagner. C’est vraiment la seule chose. c’est important dans cette ligue. »

