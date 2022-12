Line-up Strictly Come Dancing Christmas Special 2022: Qui est dans le casting de l’émission de la BBC?

LA saison des fêtes ne se sentirait tout simplement pas bien sans le spécial annuel de Noël Strictly Come Dancing.

La programmation de cette édition de Noël de l’émission a été révélée et comprend un membre de Girls Aloud, une star de Gavin & Stacey, un DJ de Radio 1, et plus encore.

Nicola Roberts participe à l'émission spéciale Strictly Christmas

Qui fait partie de la programmation de Strictly Come Dancing Christmas Special 2022 ?

Nicolas Roberts

La chanteuse de Girls Aloud, Nicola Roberts, se rendra dans la salle de bal pour tenter d’être couronnée championne festive de Strictly Come Dancing.

S’adressant à la BBC, Nicola a déclaré: “C’est vraiment un honneur de faire partie de Strictly, mais être invité au prestigieux épisode du jour de Noël est vraiment quelque chose de très spécial.

“Ils m’ont promis des paillettes supplémentaires, de l’éclat et du glaçage tout enveloppé

avec un grand arc sur le dessus. Qu’est-ce qu’une fille pourrait souhaiter de plus ?

Nicola est jumelé avec le danseur professionnel Giovanni Pernice.

Mieux connu en tant que membre du groupe à succès Girls Aloud, Nicola a marqué 20 singles consécutifs dans le top 10 aux côtés de ses camarades de groupe Cheryl, Kimberly Walsh, Nadine Coyle et feu Sarah Harding.

En 2020, elle a remporté la première série de The Masked Singer UK.

Larry Lamb

La légende d'EastEnders, Larry Lamb, s'est inscrite au spécial de Noël de Strictly

L’acteur légendaire Larry Lamb s’est également inscrit pour le spectacle.

La star de la télévision et du cinéma est surtout connue pour avoir joué Mick Shipman dans Gavin & Stacey et Archie diabolique dans EastEnders.

S’adressant à la BBC, Larry a déclaré: “Noël est arrivé tôt! J’ai hâte de monter sur la piste de danse et d’apprendre une toute nouvelle compétence prête pour toutes ces fêtes festives.

“Je suis excité mais incroyablement nerveux, mais je sais que Nadiya s’occupera de moi, et j’ai hâte d’ajouter un peu d’éclat supplémentaire au jour de Noël.”

Il est jumelé avec Strictly pro Nadiya Bychkova.

Rickie Haywood-Williams

Bbc

Rickie Haywood-Williams s'est inscrit au spécial Strictly Christmas

Le DJ de Radio 1 Rickie Haywood-Williams sera mis à l’épreuve par le danseur professionnel Luba Mushtuk pour la compétition festive.

Il a déclaré: “J’ai regardé Strictly au fil des ans et j’ai toujours dit que j’aurais trop peur pour le faire.

“Mais ici, je suis prêt à y aller, paillettes et tout.”

Rosie Ramsey

La star du podcast Rosie Ramsey se battra également pour le trophée Glitterball.

L’épouse de l’humoriste Chris – qui anime un podcast avec lui – montrera ses mouvements pendant la période des fêtes.

La nouvelle a été annoncée sur BBC’s Morning Live, où Rosie a révélé que son partenaire professionnel était Neil Jones.

Elle a déclaré: «Je suis ravie de danser dans le spécial Strictly Christmas de cette année!

“Après avoir vu mon mari Chris concourir il y a quelques années, j’avais désespérément envie d’aller moi-même sur cette piste de danse !

“J’adore aussi Noël, et mon partenaire Neil est adorable, donc c’est tout simplement parfait. Meilleur. Noël. Déjà!”

Le mari de Rosie, Chris, est apparu sur Strictly en 2019 aux côtés de la pro Karen Hauer et s’est qualifié pour la demi-finale.

Alexandra Mardel

Alexandra Mardell, actrice de Coronation Street

La star de Corrie, Alexandra Mardell, participe également à la spéciale Strictly Christmas.

L’actrice est surtout connue pour le rôle d’Emma Brooker dans le feuilleton ITV, et également pour le rôle de Kelly Horton dans Vera.

Elle a déclaré à la BBC : “J’ai grandi avec Strictly Come Dancing, et ma mère a toujours dit qu’elle aimerait me voir dans l’émission, donc c’est vraiment le meilleur cadeau de Noël que je puisse lui offrir.

“J’ai hâte d’entrer dans la salle d’entraînement et de voir quels mouvements festifs je peux apporter à la table !”

Alexandra est jumelée avec le danseur professionnel Strictly Come Dancing Kai Widdrington.