Line+ Studio offre un point de vue tout en courbes surplombant Shenzhen

De grandes marches et des terrasses en plein air s’enroulent autour de la station-service forestière tout en courbes de Yunhai à Shenzhen, conçue par le cabinet d’architecture chinois Line+ Studio.

Situé sur la montagne Maluan, le centre près Ligne+ Studio a été enveloppé par des ouvertures en verre – « maximisant la transparence » pour offrir des vues imprenables sur le paysage, le port maritime voisin et la ville de Shenzhen.

“Le site unique de la gare ouvre la voie à une atmosphère vraiment unique dans la conception”, a déclaré le studio.

“Le cahier des charges mettait l’accent sur la fonctionnalité et l’identité, dans le but de créer un endroit populaire auprès des citoyens qui contribuerait au développement du parc Banshan.”

La structure du projet, construite en béton à ultra haute performance (BFUP), est définie par des plates-formes à plusieurs niveaux, avec un mouvement autour du bâtiment assuré par un chemin en forme de Z qui monte doucement entre trois étages.

Conçu pour servir de « point d’enregistrement des citoyens », le centre de 1 390 mètres carrés abrite des toilettes au rez-de-chaussée facilement accessibles aux visiteurs, suivies ensuite par un café, des salles de réunion et de réception et une librairie aux étages supérieurs.

Basculant entre l’espace intérieur et extérieur, les intérieurs sont entourés d’ouvertures vitrées allant du sol au plafond incurvées aux coins, qui s’ouvrent sur des terrasses carrelées en terrazzo à chaque niveau.

“Ligne+ [Studio]utilisant la tension entre la nature et les paysages urbains comme point central, a transformé l’espace architectural en un voyage expérientiel”, a déclaré le studio.

“En faisant appel aux sens et en transformant l’infrastructure en un paysage extérieur unique, il a activé sa visibilité publique et s’est intégré aux activités sociales.”

L’extérieur du bâtiment en béton blanc, verre et acier s’étend jusqu’à l’intérieur, défini par de grandes colonnes structurelles blanches et des murs blancs en acier inoxydable.

Depuis le deuxième étage, un escalier centralisé recouvert d’acier inoxydable contrastant donne accès à la librairie du dernier étage, accompagné d’une étagère à livres en acier inoxydable assortie qui centre l’espace.

L’acier inoxydable est également utilisé pour habiller les toilettes du rez-de-chaussée, organisées autour d’une installation métallique sur toute la hauteur.

Un espace vert ouvert au rez-de-chaussée offre un espace extérieur supplémentaire pour accueillir des événements communs ou privés.

Line+ Studio – anciennement connu sous le nom de Gad Line+ Studio – est un cabinet d’architecture basé à Hangzhou, en Chine, fondé par Meng Fanhao et Zhu Peidong.

D’autres projets aux courbes similaires récemment achevés incluent un immeuble d’appartements à Melbourne qui fait référence aux « courbes sinueuses de la nature » et une passerelle sinueuse surélevée dans un parc national au Japon.

La photographie est de Photographie Arch-Exist et Ligne+ Studio.

Crédits du projet :

L’architecture, jeintérieur, aménagement paysager : Ligne+ Studio

Architecte en chef: Meng Fanhao

Architecte du projet : Il Yaliang

Équipe de design: Xing Shu, Liu Chao, Xu Hao, Xu Yifan, Zhu Xiaojing, Li Changhao, Jin Lingbing (stagiaire), Wei Xuzhen (stagiaire), Shen Han (stagiaire), Yu Qizheng (stagiaire) (architecture) ; Zhu Jun, Jin Yuting, Yang Li, Zhang Sisi, Lv Siqi (intérieur) ; Li Shangyang, Jin Jianbo, Rao Feier, Wang Xinyu (Paysage)

Architecte sur place : Xing Shu

Client: Gouvernement populaire du district de Yantian de Shenzhen

Entrepreneur général : Shenzhen Yuetong Construction Ingénierie Co.

Collaboration aux dessins de construction : Société d’urbanisme et de construction des chemins de fer chinois.

Sous-traitant en structure métallique : Structure en acier de construction de zone spéciale de Shenzhen Co.

Sous-traitant en construction intérieure : Shenzhen Chengwang Construction Co.

Sous-traitant en construction de murs-rideaux : Shenzhen Jian’an Construction Décoration Group Co.