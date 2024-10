Line+ Studio fait flotter un ballon météo en forme de beignet au-dessus d’un paysage rural

Un ballon météorologique en forme de beignet et un tunnel en bois tressé ont été réalisés par le cabinet d’architecture Line+ Studio dans une zone rurale du Zhejiang, en Chine.

Nommées Wired Gateway et Sky Ring, les deux structures ont été mises en service dans le cadre de l’amélioration de la zone panoramique des dix-neuf sommets de Chuan Yan. Ligne+ Studio a conçu les structures pour qu’elles soient minimales mais percutantes, en cherchant à améliorer l’expérience du visiteur grâce à des gestes simples qui n’enlèveraient pas le cadre naturel.

« Le village de Xiayanbei, situé sur une crête dans l’est du Zhejiang, est entouré de montagnes brumeuses et de vues panoramiques, ce qui en fait une destination populaire pour les activités de plein air », a expliqué le studio.

« Cependant, le village est confronté à des défis tels que des infrastructures et une capacité de charge limitées », poursuit-il. « La stratégie de conception s’attaque à ces problèmes en réutilisant les terrains existants et en introduisant de nouvelles expériences sans consommer de terrain supplémentaire. »

Le Passage Tissé est un tunnel de 20 mètres de long qui encadre la route d’entrée principale menant au village. Fabriqué à partir d’une structure incurvée d’éléments en bois imbriqués, il s’inspire de l’histoire du tissage du bambou de la région.

En plus d’encadrer le paysage, ce tunnel a également été conçu pour protéger la route de l’érosion accrue provoquée par les fortes pluies.

Le toit du tunnel a été revêtu de tuiles d’ardoise noire d’origine locale, destinées à apparaître comme ce que la pratique appelle une « extension naturelle du paysage ».

« Cette conception évoque une expérience spatiale similaire à la découverte d’un passage de montagne caché, où un espace confiné s’ouvre soudainement, créant un sentiment de surprise et de clarté », a déclaré le studio.

« La conception du passage vise non seulement à créer une entrée emblématique mais également à restaurer le paysage. »

Situé dans un champ voisin se trouve le Sky Ring, un ballon en forme de beignet attaché au-dessus d’une zone de rassemblement extérieure conçue pour être un « symbole public » et éclairé la nuit par des lumières aux couleurs changeantes.

Il fonctionne également comme un ballon météorologique, étant donné que de nombreuses activités qui se déroulent dans la zone pittoresque – comme la randonnée, le camping et l’agriculture – dépendent fortement de la météo.

« Lorsque la vitesse du vent est inférieure à huit mètres par seconde, il monte jusqu’à 25 mètres, attaché par 16 câbles uniformément répartis », explique le studio. « Dans des conditions météorologiques difficiles, il se rétracte et s’ancre solidement au sol à l’aide de six câbles intérieurs et de huit câbles extérieurs. »

« Cette approche apporte une nouveauté visuelle et expérientielle aux visiteurs tout en offrant de nouvelles opportunités de développement au village, faisant de Xiayanbei un ajout distinctif et mémorable au paysage du tourisme rural de plus en plus standardisé », ajoute-t-il.

Line+ Studio, anciennement connu sous le nom de Gad Line+ Studio, est un cabinet d’architecture basé à Hangzhou, en Chine, fondé par Meng Fanhao et Zhu Peidong. Le studio a récemment achevé un autre projet axé sur le paysage à Shenzhen, où il est perché sur un point de vue tout en courbes au sommet de la montagne Maluan.

La photographie est une gracieuseté de Line+ Studio.