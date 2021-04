Kate est-elle en vie? C’est la grande question sur les lèvres de tous les fans de Line Of Duty après la confrontation à couper le souffle entre DI Kate Fleming et l’assassin au visage de bébé PC Ryan Pilkington, écrit Kate Jackson.

L’écrivain impitoyable de LoD Jed Mercurio n’a pas peur de se débarrasser des personnages principaux, mais il y aura un tollé si l’héroïne de balle, jouée par Vicky McClure, est l’un d’entre eux.

Telle est l’adoration de Fleming, les demandes pour sa coupe de cheveux cuivrée ont explosé dans les salons.

Ce genre d’adulation sera l’eau du dos d’un canard à Vicky, 37 ans, peut-être l’étoile la moins «étoilée» que vous pourriez rencontrer. Elle n’aime rien de plus qu’un rouleau de saucisse et une bonne tasse de thé.

Déménager à Hollywood serait impossible car elle ne serait «nulle part près d’un Greggs».

Et elle refuse de vivre à Londres parce qu’elle «en veut à payer autant pour une pinte».

Au lieu de cela, Vicky est restée à Nottingham, où elle a grandi avec son père menuisier et sa maman coiffeuse. Elle vit avec son fiancé, acteur, réalisateur et présentateur de talkSPORT Jonny Owen.

Il y a eu, bien sûr, des moments showbizzy – mais Vicky les prend dans sa foulée.

En 2008, elle s’est rendue au Festival du film de Berlin à bord d’un jet privé avec Madonna, qui a sélectionné Vicky pour ses débuts en tant que réalisatrice Filth & Wisdom.

Le lendemain, Vicky était de retour à son travail de jour dans un bureau pour trier le courrier.

«J’ai juste l’impression que je suis une personne si normale dans une industrie tellement chaotique et folle», a-t-elle déclaré en 2012, juste avant que la nation ne devienne obsédée par Line Of Duty.

À 14 ans, Vicky a laissé passer une offre de fréquenter la Italia Conti Academy of Theatre Arts à Londres parce que ses parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité.

Mais elle adorait son école d’art dramatique discrète, l’Atelier de télévision de Notts, même si c’était un «trou de merde».

En 1999, alors qu’elle avait 15 ans, elle a rencontré son compatriote Midlander Shane Meadows, qui l’a choisie dans sa comédie dramatique A Room For Romeo Brass.

Cela ne l’a pas transformée en Julia Roberts, comme elle l’avait espéré, mais cela a jeté les bases de son ascension dans la ligue supérieure.

En 2006, Shane l’a choisie dans This Is England, sur la culture skinhead des années 80. Vicky a joué Lol, aux côtés de son futur coéquipier de LoD Stephen Graham et Joe Gilgun d’Emmerdale.

Le rôle lui a valu une meilleure actrice Bafta. Elle a dit: « Lol est ce qui m’a créé, je suppose. »

En plus d’être acclamé par la critique, le rôle lui a également apporté son amour.

Jonny, une star de Shameless, est tombée amoureuse de Vicky en 2013, après l’avoir entendue à la radio. Il a dit: «J’aimais Lol mais cette personne que j’entendais était une personnalité beaucoup plus grande. Elle était plus drôle et plus sexy.

Il doutait que «l’actrice la plus sexy» veuille jouer un rôle dans sa comédie rock, Svengali, mais il devait essayer. elle l’a fait, et pour Vicky, l’attraction était tout aussi rapide.

Elle a dit: «Je suis sorti du téléphone et je savais juste. Nous devons parler d’amour. Je me suis dit: « Il est l’homme pour moi ». »

Ils ont emménagé ensemble une semaine après leur rencontre. Elle a dit: « Je l’aime de plus en plus chaque jour. »

Il a proposé le jour de Noël 2017, de mettre la bague dans une boîte de thé, sachant que ce serait le premier endroit où Vicky irait le matin.

Lors du tournage de la sixième série de LoD à Belfast, Vicky a été enfermée avec ses «meilleurs amis», Martin Compston (DI Steve Arnott) et Adrian Dunbar (Super-intendant Ted Hastings).

Elle les a incités à filmer une danse TikTok qui est devenue virale. Vicky a déclaré: « Vous pouvez dire que Martin n’a aucune idée de ce qui se passe mais Ade s’est impliqué et maintenant il s’appelle ‘Snakehips’. »

L’épisode de dimanche soir a-t-il donc mis fin à DI Fleming? Nous devrons attendre l’épisode de dimanche pour le savoir.