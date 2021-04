Un VRAI Ted Hastings, qui a dirigé la plus grande unité anti-corruption de la police britannique, ouvre aujourd’hui les détails secrets de son dossier criminel pour la première fois.

Pendant un certain nombre d’années, David Wood a aidé à emprisonner 25 flics courbés – qui avaient tous des liens terrifiants avec des groupes du crime organisé, tout comme les officiers douteux décrits dans l’émission à succès de BBC1 Line Of Duty.

David Wood est un vrai Ted Hastings qui a mis des cuivres courbés derrière les barreaux[/caption]

Il a découvert la corruption dans la police métropolitaine de Londres que même le chef de l’AC-12, le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, aurait du mal à croire.

David, un ancien sous-commissaire adjoint, a trouvé un officier supérieur qui était de connivence avec des gangsters pour torturer et assassiner un homme – puis mettre son corps dans un concasseur de voitures – en échange de 50000 £.

CRIMINELS ORGANISÉS AVEC CARTES DE GARANTIE

Son équipe a attrapé des flics sur la masse salariale de gangsters qui envisageaient de bombarder les bâtiments de la police pour détruire des preuves vitales.

Et il s’est assis avec huit informateurs «supergrass» qui ont ensuite révélé l’identité d’officiers corrompus comme «H», le personnage mystérieux créé par l’écrivain de Line Of Duty Jed Mercurio.

Le surintendant de Line of Duty, Ted Hastings, dirige l’unité anticorruption AC-12 de la police centrale[/caption]

S’adressant exclusivement à The Sun, David, dont la carrière est sur le point de se transformer en drame télévisé, a déclaré: «Quand je regarde Line Of Duty, cela me ramène à ce que j’ai vu, jour après jour, pendant de nombreuses années dans la force. .

«Ces phrases télévisées comme OCG et Chis ont été la bande originale de ma vie. Le niveau de corruption que nous avons découvert était effrayant.

«Nous affrontions des criminels organisés qui avaient également des cartes de mandat.»

David a excellé au Met et au milieu des années 90, l’ancien commissaire Sir Paul Condon lui a demandé de diriger une nouvelle unité de lutte contre la corruption.

C’était si secret que les 2 millions de livres sterling qu’il en coûtait pour créer l’unité alors sans nom ont dû être blanchis hors du Met pour s’assurer qu’il n’y avait aucune trace de l’argent.

DI Kate Fleming (Vicky McClure) et DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald)[/caption]

Il a été formé par 30 flics nouvellement formés qui ont dû prétendre qu’ils avaient changé d’avis au sujet de leur inscription et qu’ils quittaient la force. Même leurs familles ne pouvaient pas savoir que cela existait.

Ce fut un tel succès, David fut alors invité à diriger une autre nouvelle unité, CIB 3.

Il a déclaré: «Nous avons secrètement enquêté sur des flics corrompus et les avons traités comme des criminels.

«Nous avons mis leurs voitures sur écoute, nous avons mis leurs maisons sur écoute, nous avons intercepté leurs appels et nous les avons suivis 24h / 24 et 7j / 7.

«Finalement, j’ai eu une équipe de 300 détectives qui étaient les meilleurs des meilleurs pour traquer le pire des pires.

Ted Hastings de la télévision est interprété par Adrian Dunbar[/caption]

«Nous avons mis des dizaines de flics courbés à leur place – derrière les barreaux.

«La corruption était là constamment et je ne doute pas qu’elle existe encore aujourd’hui.»

Papa d’un enfant David, 64 ans, de Kent, qui dirige maintenant la société d’élite de sécurité Global Secure Accreditation, ouvre ici exclusivement ses dossiers de police pour The Sun. . .

Les policiers ont saisi des drogues… et les ont vendues

L’ANCIEN officier de l’escouade de vol Terry McGuinness a enfoncé la porte d’un repaire de drogue de l’Est de Londres et a saisi 80 kg de cannabis.

Mais au lieu de l’apporter à un poste de police, il l’a livré à un gang du crime organisé contre un pot-de-vin de plusieurs milliers de livres.

Lui et son acolyte Kevin Garner n’avaient aucune idée que CIB 3 filmait chacun de leurs mouvements et suivait les anciens officiers depuis des mois.

David a déclaré: «Les gangs du crime organisé étaient toujours à la recherche de trafiquants de drogue rivaux qu’ils pouvaient arnaquer.

«Tout ce qu’ils avaient besoin de trouver, c’était des cuivres pliés prêts à les aider. À maintes reprises, ils le feraient.

«Aucun trafiquant de drogue ne va appeler la police pour signaler que son équipement a été volé. Ainsi, le gang du crime organisé reçoit une réserve de drogue et les policiers sont récompensés. »

McGuinness, maintenant 63 ans, et Garner, maintenant 59 ans, qui ont été emprisonnés pendant sept ans en 2000 et 2001, sont devenus des super-herbes.

David a déclaré: «Ce fut un véritable tournant.

«J’ai montré à Sir Paul Condon la vidéo de l’appartement. Je lui ai dit: «C’est ce que font vos officiers, monsieur».

«Sur place, nous devions traiter les flics courbés comme des criminels organisés si nous avions la moindre chance de les extirper.»

LE TERRAIN DU DÉTECTIF POUR OBTENIR MAMAN JAILED

QUAND le riche homme d’affaires Simon Jones est entré dans une agence de détective privé, il a eu une demande simple mais effrayante – il voulait utiliser tous les moyens possibles pour obtenir la garde de ses enfants de la femme dont il divorçait.

Mais l’agence du sud-est de Londres a été mise sur écoute parce que l’équipe de David avait été informée que l’agent-détective Austin Warnes y était au clair de lune.

Pennsylvanie

Le riche homme d’affaires Simon Jones a été emprisonné pour complot visant à pervertir le cours de la justice[/caption]

Ils ont entendu un complot visant à faire planter de la drogue sur la femme à l’extérieur d’une boîte de nuit et Warnes fournirait de fausses informations aux officiers selon lesquelles elle était un trafiquant de drogue.

Le plan était pour elle d’aller en prison, laissant l’enfant à la seule garde du père.

Finalement, une des équipes de l’agence a planté des sacs de cocaïne dans sa voiture.

Mais les agents d’infiltration de l’équipe de David l’attendaient et le remplaçaient par des paquets de poudre inoffensive.

Warnes a été emprisonné pendant cinq ans en 2000 pour complot visant à pervertir le cours de la justice.

David a déclaré: «Si nous ne l’avions pas cloué, la vie d’une femme totalement innocente aurait été détruite.

«Mais les efforts déployés par les officiers corrompus ne me surprendraient jamais.»

GANGSTERS ‘PAYÉ 50 K £ POUR KIDNAP’

Pour ses collègues, Martin Morgan était un flic de premier plan qui a résolu les affaires rapidement – mais il était aussi corrompu.

Ainsi, lorsque deux gangsters ont voulu trouver un comptable dans le monde criminel qui leur devait 600 000 £, ils se sont tournés vers Morgan, aujourd’hui âgé de 59 ans, et lui ont offert 50 000 £ pour l’aider.

Mais David a été prévenu, a trouvé le comptable en premier et l’a mis dans une maison sûre.

Il a déclaré: «Nous avons donné de faux indices selon lesquels le comptable séjournait dans un hôtel.

«Nous avons laissé son passeport dans la chambre, suspendu certains de ses vêtements dans l’armoire et garé sa voiture devant. Ensuite, nous avons câblé la pièce avec des caméras.

Quelques jours plus tard, comme prévu, Morgan et les gangsters sont arrivés.

Les caméras ont capturé les hommes discutant de l’enlèvement de l’homme qu’ils voulaient, lui arrachant les yeux, le torturant, le mettant dans un concasseur de voiture ou jetant son corps dans un lac.

À un moment donné, Morgan a été entendu remettre des attaches en plastique aux criminels, disant: «Mettez-les sur lui et il ne va nulle part.

Morgan a plaidé coupable d’avoir conspiré en vue d’emprisonner illégalement et de manière injurieuse un homme et de le détenir contre son gré et a été emprisonné pendant sept ans en 2002.

‘BARONESS’ EST DEVENUE UNE SUPERGRASS

Dans sa maison intelligente de quatre chambres, la mère de deux enfants, Evelyn Fleckney, avait l’air aussi éloignée du trafic de drogue que vous pouvez l’imaginer.

Mais Fleckney – surnommé «président du conseil» – contrôlait secrètement la plupart des approvisionnements en stupéfiants dans le sud de l’Angleterre tout au long des années 1990 depuis son domicile de Tunbridge Wells, dans le Kent.

La première baronne britannique de la drogue, Evelyn Fleckney, est devenue une super herbe[/caption]

Finalement, son commerce diabolique d’ecstasy, de cocaïne et de cannabis l’a amenée à être emprisonnée en 1998 pendant 15 ans et elle a ensuite été décrite par les flics comme la première baronne de la drogue en Grande-Bretagne.

Après avoir été enfermé, David l’a persuadée de devenir supergrass, et elle a révélé que des dizaines d’officiers faisaient partie de son empire criminel.

David a déclaré: «Ce n’est qu’en écoutant et en travaillant avec des criminels organisés comme Evelyn Fleckney que nous avons pu pleinement comprendre comment la corruption policière peut faciliter leur fonctionnement.

«À une occasion, elle a appris qu’un avion léger apportait 400 kg de cannabis au Royaume-Uni. À l’époque, cela valait des millions.

«Les concessionnaires étaient censés l’attendre. Au lieu de cela, les agents sur sa liste de paie étaient là pour y faire face, saisir les drogues et les lui remettre.





«Écouter Fleckney était effrayant.

«Cela soulignait davantage l’ampleur de la corruption à laquelle nous étions confrontés.»

Le témoignage de Fleckney, aujourd’hui âgé de 66 ans, a conduit de nombreux flics courbés à être finalement éliminés du Met.