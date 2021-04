Il ne reste que quelques jours avant la grande finale de Line Of Duty – et les fans ont été plongés dans une nouvelle frénésie de théories sur qui est le grand méchant.

En les poussant encore plus loin, BBC1 a publié ce soir une bande-annonce contenant des images du dernier épisode de ce dimanche.

17 DI Fleming et DI Arnott dans la prochaine finale de Line of Duty Crédit: BBC

Il montre DC Chloe Bishop, DI Steve Arnott et DI Kate Fleming réunis et portant des gilets pare-balles alors qu’ils se tiennent devant le patron de l’AC-12, le surintendant Ted Hastings.

On l’entend leur dire: «Des agents des armes à feu armés mettront le suspect en sécurité.» Mais on ne sait pas de quel suspect il s’agit. Quelques secondes plus tard, ils sont plongés dans une fusillade, avec DI Arnott criant: «À bas, à bas!»

Pendant ce temps, le surintendant Jo Davidson est menotté à l’arrière d’un fourgon de prison, où elle demande à un agent de prison courbé: «Que se passe-t-il?»

C’est une question qui a été sur toutes les lèvres au cours des six dernières semaines de rebondissements.

Et bien que les choses ne soient pas beaucoup plus claires maintenant à l’approche de la finale, le journaliste senior Bizarre Rod McPhee analyse les derniers indices.

17 Jo Davidson de Line of Duty est menotté dans le dernier épisode de la saison six Crédit: BBC

17 Les cuivres de la télé sont plongés dans une fusillade dans la bande-annonce Crédit: BBC

1. Sarge est bien douteux

IL se cache à la vue depuis six semaines, ou du moins c’est ce que les fans croient maintenant.

Pour eux, DS Chris Lomax (Perry Fitzpatrick) n’a pas seulement été trop beau pour être vrai, il montre maintenant un modèle de comportement douteux.

17 DS Chris Lomax montre un modèle de comportement douteux cette saison Crédit: BBC

Quand DI Fleming, joué par Vicky McClure, a dit aux cuivres de l’unité d’enquête sur les meurtres de rendre leurs téléphones avant un raid sur l’atelier des truands, il était l’un des plus énervés.

Puis, quand il a découvert qu’elle lui avait caché des informations sur le lieu du raid, il était furieux.

Et hier soir, on l’a vu parler à quelqu’un au téléphone, en disant: «Je pourrais être dans le Red Lion à 8 heures – beau travail.»

Cela pourrait être le même pub Red Lion fréquenté par le criminel Carl Banks, soupçonné d’être l’un des assassins de Gail Vella.

Cela semble être une trop grande coïncidence.

2. L’étage de l’atelier est un indice clé

DS LOMAX ne semblait pas trop désireux de creuser le sol de l’atelier où les criminels auraient travaillé sur leurs armes.

Il a affirmé qu’il ne pensait pas que c’était un endroit important pour fouiller, malgré le fait que les gangsters avaient des pioches avec eux.

17 Pourrait-il y avoir un corps, ou des corps, enterrés sous le sol de l’atelier?

DI Fleming et DI Arnott ont été instantanément méfiants.

Alors pourrait-il y avoir un corps, ou des corps, enterrés sous le béton?

Les chances sont élevées car enterrer les gens de cette manière est une méthode typique des groupes criminels.

Ne cherchez pas plus loin que la deuxième série lorsque DI Lindsay Denton, jouée par Keeley Hawes, a trouvé le cadavre d’une jeune fille enterré sous le sol d’un garage.

Les fans sont convaincus que ce qu’il y a sous le béton dans l’atelier est crucial – et que DS Lomax essaie de le garder enterré.

3. DC Bishop est la fille de Tony Gates

CECI est un autre soupçon qui a grandi depuis le début de la série. Les fans croient de plus en plus que DC Chloe Bishop n’a pas encore révélé toutes ses couches.

Ils estiment qu’elle est la fille de DCI Tony Gates (Lennie James), le flic courbé de la première saison de 2012. Il avait deux filles métisses, appelées Natalie et Chloé. Cette dernière était au lycée, donc dix ans plus tard, elle aurait la vingtaine, comme Bishop.

17 DC Chloe Bishop n’a pas encore révélé toutes ses couches Crédit: BBC

17 DC Bishop pourrait être la fille de DCI Tony Gates Crédit: BBC

Même si elle était la fille de Gates, qu’est-ce que cela signifierait?

Cela pourrait signifier qu’elle travaille de concert avec les criminels après que l’AC-12 ait harcelé Gates pour qu’il se suicide. Ou il se pourrait qu’elle ait décidé de rejoindre la police centrale pour attraper les criminels qui ont détruit sa vie.

Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle n’ait pas révélé le lien serait très louche.

4. DCI Carmichael prévient Jo qu’elle est H

CERTAINS téléspectateurs ont une théorie qui détestait le surintendant en chef Patricia Carmichael signale à Jo Davidson (Kelly Macdonald) qu’elle est la mystérieuse cheville ouvrière «H» lors de leur entrevue.

Selon la théorie, elle fait savoir à Davidson qu’elle aussi est tordue et l’avertit de ne pas trop en donner à DI Arnott (Martin Compston) et au surintendant Hastings pendant qu’ils la grillent.

17 Le surintendant en chef Patricia Carmichael signale qu’elle est « H »

Les fans avides estiment que Carmichael le fait via le code Morse, tapotant son stylo sur le bureau quatre fois pour signifier la lettre H.

Farfelu? Peut-être – mais le douteux DI Dot Cottan a fait quelque chose de similaire alors qu’il mourait dans la saison trois.

Et Carmichael (Anna Maxwell Martin) a longtemps été considérée comme un méchant évident.

Mais est-ce trop évident? Peut-être que le robinet du stylo n’était qu’une coïncidence.

5. Marcus Thurwell est un flic espagnol

QUAND le capitaine masqué de l’équipe de raid sur la villa espagnole de DCI Thurwell s’est tourné vers la caméra, les téléspectateurs se sont accrochés à ses sourcils. Ils ressemblaient beaucoup à ceux de l’acteur qui joue Thurwell: James Nesbitt.

Aucun des corps volés trouvés dans la villa ne ressemble au cuivre plié présumé.

17 Les sourcils du flic espagnol ressemblaient beaucoup à ceux de DCI Thurwell Crédit: BBC

17 Un coup de feu persistant sur le policier espagnol pourrait être un indice

Faire partie de l’équipe de raid Guardia Civil serait un excellent moyen de contrôler la situation, tout en gardant son identité couverte.

Le générique montrait qu’un acteur appelé Pano Masti jouait le «capitan», mais est-ce que cela pourrait être une autre ruse de l’écrivain Jed Mercurio pour nous égarer?

Un tir persistant sur le policier espagnol a convaincu certains fans qu’il avait une signification à révéler dans la finale.

6. Le surintendant Ted Hastings est H

Les fans de HARDCORE soutiennent depuis longtemps que Hastings (Adrian Dunbar) est H.

Et chaque épisode passant ajoute des preuves indiquant sa culpabilité.

17 Les fans hardcore soutiennent depuis longtemps que Hastings est le chef du crime « H » Crédit: BBC

17 Le mot « défini » est mis en évidence dans le texte apparemment écrit par Hastings Crédit: BBC

Le dernier signe est venu dans la bande-annonce de la finale de ce week-end, où le mot «définitif» est mis en évidence dans un texte apparemment écrit par Hastings. Le chef du crime «H» a habituellement mal orthographié «défini» lors de la communication en ligne avec DS John Corbett (Stephen Graham) et Davidson.

Mais cela pourrait être un autre des fameux «harengs Jed» de la série.

Le montage suggère que l’écriture est celle de Hastings mais nous n’avons aucune preuve que ce soit vraiment le cas.

Cela aurait pu être écrit par un autre suspect – et même si son orthographe n’est pas parfaite, cela ne fait pas d’eux un criminel majeur.

Enfin, pas pour «définitif», de toute façon.

Sur qui est basée Bitchy Pat?

Si la détestée surintendant en chef Patricia Carmichael semble étrangement familière, c’est parce qu’elle est basée sur une vraie célébrité.

L’actrice Anna Maxwell Martin dit que sa prestation froide et sinistre dans le rôle est inspirée par quelqu’un de «l’industrie» – mais s’arrête avant de dire qui.

17 Le surintendant en chef du détective Patricia Carmichael est basé sur quelqu’un de « l’industrie », dit Anna Maxwell Martin Crédit: BBC

Nous avons donc mis nos meilleurs chapeaux de détective et avons trouvé quatre principaux suspects.

Serait-ce l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour, l’animatrice de quiz à la langue acide Anne Robinson, la reine calleuse de Game Of Thrones Cersei, interprétée par Lena Headey, ou l’ex-princesse Meghan?

L’actrice a déclaré: «Je connais des gens de l’industrie comme Patricia. Elle est très méchante.

«Je ne suis pas socialement confiant, alors quand tu dois entrer dans la pièce et être comme la meilleure salope, c’est assez effrayant.

17 Est-ce que «quelqu’un dans l’industrie» pourrait être l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour? Crédits: Getty – Contributeur

17 Ou l’animatrice de quiz à la langue acide, Anne Robinson? Crédits: Getty – Contributeur

17 Peut-être la reine calleuse de Game Of Thrones, Cersei, jouée par Lena Headey? Crédit: HBO

17 Pourrait-il même être mis à l’écart l’ancienne princesse Meghan? Crédits: Getty – Contributeur

Mais Anna sympathise avec son personnage.

Elle a ajouté: «J’aime penser qu’elle est incomprise. Elle est monoparentale et a pas mal d’enfants à la maison. Elle a un parent âgé dont elle s’occupe à plein temps.

«Elle est là pour faire la merde au travail et ensuite rentrer à la maison.

« Je pense que Pat veut un câlin, mais il n’y a personne pour lui en donner un. »