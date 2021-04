LIGNE du devoir La vraie relation de Tommy Hunter et Jo Davidson a été exposée dans un indice post-it facile à manquer.

Les fans de BBC One sont convaincus qu’ils ont repéré un énorme indice dans l’épisode de la nuit dernière qui explique la relation entre le cuivre plié et le gangster.

BBC / World Productions

Les téléspectateurs sont convaincus qu’ils savent comment Jo Davidson et Tommy Hunter sont liés[/caption]

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué un post-it qui disait: «L’ADN de Jo Davidson a été identifié chez Farida Jatri. Un match a été fait avec TOMMY HUNTER déclarant qu’elle est à la fois sa nièce et sa fille.

Les téléspectateurs pensent que cela pourrait être un indice important pour déterminer comment la paire est réellement liée – mais ont été déconcertés au niveau de la connexion.

Un fan qui a repéré la note a écrit: «Est-ce que quelqu’un d’autre a chronométré ce post-it? Nièce ET fille?

Un autre spectateur a suggéré: «Peut-être que Jo est l’adolescent disparu qui était avec Tommy. Ryan est leur fils, c’est son ADN dans l’appartement. Il a manipulé Jo. C’est le cerveau. Ted l’a sous couverture pour l’arrêter.

D’autres fans ont proposé des suppositions plus farfelues, spéculant que Ryan est peut-être le fils de Jo.

Un troisième a ajouté: «Jo est la nièce et la fille de Tommy Hunters avec l’homozygotie dans leur ADN, mais l’inceste a-t-il continué et Ryan est le fils de Jo, les regards persistants entre eux, la façon dont il l’appelle Madame (maman) et quelqu’un a dû le faire entrer rapidement au MIT »

Un autre fan confus a partagé: «Donc, si Tommy H est le père ET l’oncle de Jo, qui est sa mère?!?! Je suppose que Jo ne la note pas beaucoup car elle fait pression sur des verres de vin sur sa photo?!

Cette semaine, les téléspectateurs ont découvert que des échantillons d’ADN appartenant au principal Jo en cuivre plié de cette série ont été montrés la semaine dernière pour la lier à une figure sensationnelle.

BBC

Il a été confirmé que Jo était un cuivre plié alors qu’elle acceptait de faire assassiner Kate[/caption]





Nous avons découvert que c’était le gangster Tommy Hunter de la première série, qui avait ensuite été tué dans la deuxième série. Mais nous ne savons pas si Tommy est le père de Jo – ou un autre parent.

Pendant ce temps, les téléspectateurs se sont retrouvés avec la mère de tous les cliffhangers alors que la flic héros DI Kate Fleming était enfermée dans une confrontation armée avec le PC en cuivre plié Ryan Pilkington.

Dans le dernier épisode, Jo a été confirmée comme corrompue lorsqu’elle a accepté de faire assassiner Kate pour protéger son propre secret.

BBC

Les téléspectateurs se sont également retrouvés avec des questions plus brûlantes alors que le destin de Kate est en jeu.[/caption]





Elle a appelé Kate et l’a amenée à la rencontrer dans un parking d’entrepôt désaffecté et, quand elle est arrivée, Ryan est sorti et a pointé son arme sur Kate.

L’épisode passionnant de la nuit dernière s’est terminé par le bruit de deux coups de feu, laissant les téléspectateurs se demander si c’était un bon flic ou un mauvais flic qui avait pris une balle.

L’épisode de la nuit dernière a laissé les téléspectateurs avec plus de questions brûlantes, les téléspectateurs devront attendre la semaine prochaine pour savoir si Kate a survécu et quel lien Jo a avec Tommy.

Line of Duty se poursuit dimanche sur BBC One à 21 heures.