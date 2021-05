Le drame policier télévisé Line of Duty était aussi populaire auprès des animaux de compagnie britanniques que leurs propriétaires, selon un sondage.

Douze pour cent des propriétaires de chiens et de chats – l’équivalent de 2,5 millions – ont déclaré que leurs animaux de compagnie adoraient la série de la BBC avec Martin Compston, Vicky McClure et Adrian Dunbar.

Line of Duty était aussi populaire auprès des animaux de compagnie britanniques que leurs propriétaires, selon une étude[/caption]

AC-12 a aidé les animaux à se calmer après que leur attention ait été attirée par le thème musical dramatique.

2,5 millions de propriétaires supplémentaires ont déclaré que leurs animaux de compagnie adoraient Coronation Street et EastEnders.

Et 2,3 millions ont apprécié This Morning, présenté par Philip Schofield et Holly Willoughby.

Mais le véritable favori des animaux de compagnie britanniques est David Attenborough avec 3,5 millions – 17% – regardant Blue Planet et la planète Terre.

Plus de la moitié des propriétaires d’animaux – 56% – ont admis qu’ils quittaient la télé lorsqu’ils sortaient pour réduire l’anxiété que leur absence pouvait causer.





Mais 37% de plus ont déclaré s’inquiéter de leur empreinte carbone parce qu’ils ont laissé la boîte allumée en dehors.

La recherche de 2000 propriétaires de chiens et de chats a été réalisée par la société d’énergie e.on.

La finale de Line of Duty, l’un des drames les plus populaires de Grande-Bretagne, a été regardée par 15 millions de téléspectateurs.