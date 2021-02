LINE of Duty a confirmé qu’un nouveau détective rejoignait AC-12 avec un message de Ted Hastings sur un « nouveau cas délicat ».

Plus tôt cette semaine, le drame policier de la BBC a confirmé que sa sixième série serait la plus longue de tous les temps, composée de sept épisodes.

Maintenant, les patrons ont publié un communiqué de presse qui ressemble à celui du surintendant du personnage d’Adrian Dunbar, Ted Hastings, annonçant l’arrivée d’une nouvelle recrue.

Il avait déjà été confirmé que l’actrice Shalom Brune-Franklin de Our Girl rejoignait le casting, mais le communiqué de presse de Ted a révélé plus de détails sur son personnage, la détective Chloe Bishop.

Le communiqué indiquait que Bishop aiderait DS Steve Arnott (Martin Compston) et DI Kate Fleming (Vicky McClure) à « travailler sur un cas à venir délicat ».

Il a poursuivi: «La priorité absolue de l’AC-12 sera toujours de capturer les cuivres pliés.

« Dans cet esprit, nous avons demandé et obtenu une prolongation d’un épisode supplémentaire pour notre prochaine série, ce qui en fait notre plus longue à ce jour.

« Cette extension nous permet d’enquêter correctement et en profondeur sur les activités criminelles organisées lorsque nous reviendrons bientôt sur BBC One et BBC iPlayer pour notre sixième sortie. »

Il a ajouté: « En attendant, pour voir l’AC-12 sucer du diesel, des images du cas de DI Denton seront répétées sur BBC One chaque semaine à partir du samedi 6 février à 21 heures. »

Shalom avait précédemment révélé son enthousiasme à rejoindre la série pour la sixième série, après avoir été une grande fan du drame pendant des années.

Elle a dit Radio Times: « Etre sur le plateau en tant que grand fan de la série est un tel tripout.

«Je courais partout, j’étais une fangirl et je ne sais pas si ça va disparaître un jour.

