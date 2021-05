Line of Duty accroche les espions britanniques alors qu’ils se battent pour découvrir l’identité de «  H  »

C’est le plus grand mystère de l’histoire de la télé dramatique policière – et maintenant, les fantômes de la nation se battent pour découvrir l’identité de la cheville ouvrière de Line of Duty, H.

Les espions et les patrons de la sécurité du GCHQ sont à bord pour essayer de répondre à la question sur les lèvres des fans de Line of Duty depuis des années: qui est le cuivre plié connu sous le nom de H?

BBC

La saison 6 de Line of Duty se termine dimanche soir[/caption]

Le département ténébreux a placé un écran à son QG demandant au personnel d’identifier le mystérieux chef du crime.

L’écran se lit comme suit: «Mission: Identifier H» avec l’image d’une lettre H sous une loupe. Il comprend également le numéro de téléphone 0659 5433464 et l’adresse e-mail H4571N65@gchq.gov.uk »

Les dernières saisons du drame policier à succès de BBC One se sont concentrées sur la chasse au «H», le nom donné à un officier corrompu travaillant dans les échelons supérieurs de la police.

Alors que la cinquième série a révélé que «H» n’était en fait pas une personne mais plusieurs, la recherche se poursuit pour le dernier «H», également appelé «le quatrième homme».

Au cours de la sixième série de Line of Duty, les fans ont repéré des carreaux de cuisine, des œufs de Pâques, des fautes d’orthographe et même des anagrammes qui, selon eux, pourraient révéler l’identité de H.





La série se terminera ce soir et la page Instagram officielle du GCHQ a mis en ligne un article qui disait: «Avez-vous vu la bande-annonce de la finale de la saison six de #LineOfDuty? Nous ne pouvons pas attendre jusqu’à dimanche, alors nous mettons une équipe ensemble pour résoudre le mystère qui saisit la nation. Vous devrez: Respecter la lettre de la loi, la lettre. Maîtrisez couramment les acronymes. Abusez du mot «patron».

«Alors allez, sur qui est ton argent?»

Le département du renseignement a également étiqueté les étoiles Martin Compston et Vicky McClure.