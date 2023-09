L’IndyCar organisera une course des étoiles d’un million de dollars au Thermal Club en 2024

MONTEREY, Californie (AP) — L’IndyCar organisera une course des étoiles l’année prochaine au Thermal Club en Californie du Sud, avec 1 million de dollars garantis au vainqueur de l’exposition conçue pour la télévision.

Le $1 Million Challenge aura lieu le 24 mars et sera diffusé sur NBC, avec des entraînements et des qualifications les deux jours précédents.

IndyCar a été testé au début de cette année au Thermal Club à l’extérieur de Palm Springs pour évaluer l’intérêt des membres à organiser éventuellement une course. La plupart des concurrents étaient satisfaits de l’installation, un développement de 490 acres qui comprend quatre hippodromes asphaltés situés derrière un mur antibruit de 18 pieds dans une ville non constituée en société de la vallée de Coachella.

John Rogers, propriétaire du Thermal Club, a déclaré que le test de février avait ouvert la voie au défi d’un million de dollars.

« Les équipes, les pilotes et l’ensemble du paddock sont de vrais professionnels, et nous sommes impatients de développer notre relation avec eux à l’avenir », a déclaré Rogers. « Ce défi de course de renom en mars promet d’être spécial pour tout le monde, y compris les spectateurs, les membres de Thermal et les fans de course qui se connectent à la maison. »

Des billets limités seront disponibles pour les membres non-Thermal pour accéder à l’événement sur le tracé à 17 virages et 3,067 milles. Situé au pied des montagnes de Santa Rosa, le Thermal Club abrite des maisons de luxe, un village de sports mécaniques et des restaurants gastronomiques. En 2017, il a été nommé établissement de l’année à l’Exposition universelle du sport automobile professionnel en Allemagne.

Aucun point ne sera attribué et l’événement aura un format différent de tout autre programme IndyCar. Il y aura un tirage au sort pour commencer l’événement qui réunira les membres du Thermal Club avec une équipe de course et un pilote.

Il y aura une séance de qualification et deux courses éliminatoires au cours desquelles les six premiers de chaque épreuve se qualifieront pour l’événement principal. Les cinq meilleures équipes partageront leurs gains avec les membres du Thermal Club, y compris le prix d’un million de dollars décerné au champion.

L’événement donne à l’IndyCar une course pendant sa traditionnelle longue pause entre sa course d’ouverture de la saison à Saint-Pétersbourg, en Floride, début mars et la reprise de la série, généralement un mois plus tard.

« Ce sera un événement conçu pour la télévision qui, je pense, devrait être très intéressant et inciter les gens qui ne nous regarderaient normalement pas à nous regarder courir à un endroit différent », a déclaré Mark Miles, président et directeur général de Penske Entertainment Corp. PDG.

Le $1 Million Challenge et la finale de la saison IndyCar à Nashville sont les deux seuls événements annoncés jusqu’à présent au calendrier 2024. IndyCar est encore en train de finaliser une poignée de dates – y compris la course de rue annuelle au centre-ville de Toronto – et de travailler avec son partenaire de diffusion NBC Sports, qui suspend la couverture des courses pendant les Jeux olympiques.

Laguna Seca a accueilli dimanche la finale de la saison IndyCar pour la troisième fois depuis 2019. La série n’a pas couru en Californie en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et la course était l’avant-dernière épreuve du calendrier 2021.

Laguna Seca devrait décrocher une place en juin sur le calendrier IndyCar 2024.

