NEWARK, NJ: Lindy Ruff prend la tâche de ramener les Devils du New Jersey aux séries éliminatoires.

Ce n’est pas une mince tâche. Les Devils ont raté les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons et sept des huit dernières. Rendre les choses plus difficiles COVID-19[feminine saison, ils joueront dans une division où six des huit équipes ont fait les séries éliminatoires élargies.

Les Devils (28-29-12) ont raté de peu ce groupe après un 10-5-2 sous la direction de l’entraîneur par intérim Alain Nasreddine. Ils ont du talent avec les gardiens de but Mackenzie Blackwood et Corey Crawford, l’ailier gauche Kyle Palmieri et les jeunes centres Nico Hischier et un plus gros Jack Hughes. La défense est la préoccupation.

Je veux créer de l’espoir et l’espoir est que nous avons des inconnues, nous avons des jeunes joueurs que personne n’a vu, a déclaré Ruff, qui a passé les trois dernières saisons en tant qu’assistant des Rangers. Il y a une opportunité pour ces jeunes joueurs d’intervenir et de faire la différence. Nous avons ajouté quelques très bons défenseurs qui, je pense, peuvent améliorer notre équipe. Nous avons ajouté un autre gardien de but qui nous a donné deux gardiens de but. Alors je vais parler de l’espoir.

Si vous regardez la carrière de Ruff, il a repris les Stars de Dallas en 2013-14 et a mis fin à une sécheresse de cinq ans en séries éliminatoires lors de sa première saison. Le New Jersey a fait les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2016-17 sous John Hynes, qui a tiré en décembre.

Les joueurs apprécieront certainement le style up-tempo de Ruff s’ils peuvent se rappeler d’être responsables en défense.

Je pense qu’il y a de l’excitation, a déclaré le centre Travis Zajac, qui entame sa 15e saison dans le New Jersey. Nous sommes prêts à prendre un bon départ et à prouver que certaines personnes ont tort, peut-être à surprendre certaines personnes. Je pense que lorsque vous regardez notre équipe, nous nous sommes améliorés. Nous avions quelques morceaux. Nous avons des gars plus jeunes qui ont eu un an à leur actif et qu’ils vont s’améliorer. Je pense donc qu’une équipe allait dans la bonne direction.

JACK HUGHES

Le choix n ° 1 du repêchage de 2019 a connu une saison recrue difficile. Il a terminé avec sept buts et 14 passes et un moins-26.

Hughes a un immense talent. Il a créé de nombreuses opportunités. Il n’a tout simplement pas trouvé le filet. Son autre problème était qu’il était adolescent jouant avec des hommes. Ils l’ont assommé à plusieurs reprises.

Hughes s’est gonflé pendant la longue saison morte et devrait s’améliorer.

NICO HISCHIER

Croyez-le ou non, Hischier, âgé de 22 ans, entame sa quatrième saison après avoir été classé n ° 1 au repêchage 2017. Il a récolté 14 buts et 22 passes en 58 matchs la saison dernière. Son taux de mise au jeu s’est amélioré à 52% la saison dernière, son record de carrière.

Les Diables espèrent qu’Hischier sera prêt pour le match d’ouverture. Il a subi une blessure à la jambe en travaillant en Suisse avant le camp et ne participera probablement pas au camp d’entraînement.

LE DÉBUT

Les Devils ne peuvent pas se permettre un autre départ comme la saison dernière, lorsqu’ils ont ouvert 0-4-2 et ne se sont jamais remis.

Le premier jeu a donné le ton. Ils ont mené Winnipeg 4-0 avec moins d’une minute à faire en deuxième période et ont perdu 5-4 dans une fusillade.

Palmieri a déclaré que le départ montrait à quel point l’équipe était fragile.

Nous devons trouver un moyen même si le jeu ne se passe pas bien, a déclaré Palmieri. Vous allez avoir une autre chance un jour ou deux plus tard, comme le programme fonctionne, probablement contre la même équipe. Donc, être fragile en tant que groupe n’est pas quelque chose que nous avons une option pour cette année.

NOUVEAU LOOK

Beaucoup de nouveaux visages, le plus connu étant Crawford, 36 ans, qui a été signé comme joueur autonome avec le défenseur Dmitry Kulikov. Le New Jersey a également recruté l’attaquant Andreas Johnsson et le défenseur Ryan Murray dans les échanges. La jeune attaquante Janne Kuokkanen, qui a été reprise dans le contrat qui a envoyé Sami Vatanen en Caroline, semble se diriger vers l’alignement de la première journée. Ruff a retenu Nasreddine et Rick Kowalsky de l’ancien personnel et a embauché Mark Recchi, Chris Taylor et Dave Rogalski.

MONTRE HORAIRE

Les Devils sont dans une division brutale avec les Bruins, les Sabres, les Islanders, les Rangers, les Flyers, les Penguins et les Capitals. La saison démarre avec des matchs consécutifs à domicile contre Boston les 14 et 16 janvier.

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports