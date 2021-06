L’industrie technologique exhorte le Congrès à ralentir les nouvelles lois antitrust

Les géants de la technologie qui pourraient être démantelés en vertu d’une série de nouveaux projets de loi antitrust se prononcent contre les mesures alors que les législateurs devraient en débattre mercredi.

Amazon et Google ont publié mardi des déclarations s’opposant aux projets de loi. Apple et Facebook, qui ont également été la cible de l’enquête de la commission judiciaire de la Chambre sur les marchés numériques, n’ont pas encore publié leurs propres déclarations.

Mais les groupes industriels soutenus par les entreprises technologiques ont également repoussé la législation, arguant qu’elle empêcherait les entreprises d’exploiter des services aux consommateurs populaires et finirait par nuire aux petites entreprises et aux entrepreneurs.

Les six projets de loi devant être examinés lors du balisage de mercredi, où les législateurs discuteront des propositions et de tout amendement avant de décider s’ils doivent avancer, auraient un impact profond sur l’industrie technologique et peut-être au-delà.

Amazon et Google ont demandé au comité judiciaire d’accélérer les pauses sur la législation, qui se dirige vers un balisage complet du comité dans un laps de temps inhabituellement court – moins de deux semaines depuis que la plupart ont été introduits.

Le vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, Mark Isakowitz, a déclaré dans un communiqué que la société n’était pas opposée à une nouvelle réglementation, mais a averti que les projets de loi sur la table « casseraient » les services aux consommateurs populaires.

« Comme de nombreux groupes et entreprises l’ont observé, les factures nous obligeraient à dégrader nos services et nous empêcheraient d’offrir des fonctionnalités importantes utilisées par des centaines de millions d’Américains », a-t-il déclaré. « Tout cela saperait considérablement le leadership technologique des États-Unis, endommagerait la façon dont les petites entreprises se connectent avec les consommateurs et soulèverait de graves problèmes de confidentialité et de sécurité. Nous recommandons respectueusement que ces conséquences soient examinées plus attentivement avant que le Congrès n’agisse.

Le vice-président des politiques publiques d’Amazon, Brian Huseman, a également mis en garde contre « des effets négatifs importants » sur les consommateurs d’Amazon et les petites et moyennes entreprises qui vendent sur la plate-forme. Amazon examine toujours les factures, a-t-il ajouté.

« Plus d’un demi-million de petites et moyennes entreprises américaines gagnent leur vie via le marché d’Amazon, et sans accès aux clients d’Amazon, il sera beaucoup plus difficile pour ces vendeurs tiers de faire connaître leur entreprise et de gagner un revenu comparable. , a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Supprimer la sélection de ces vendeurs du magasin d’Amazon créerait également moins de concurrence sur les prix des produits et finirait probablement par augmenter les prix pour les consommateurs », a déclaré Hseman. » Le comité avance inutilement rapidement pour faire avancer ces projets de loi. Nous encourageons le président Cicilline et membres du comité de ralentir, de reporter le balisage et de vérifier minutieusement le libellé des projets de loi pour détecter les conséquences négatives imprévues. »

« Les lois antitrust devraient promouvoir la concurrence et protéger les consommateurs, pas punir les entreprises américaines prospères », a déclaré un porte-parole de Facebook. « Le moyen le plus sûr de relever les défis auxquels l’Internet d’aujourd’hui est confronté est de s’attaquer aux domaines qui préoccupent le plus les gens, comme la modération du contenu, l’intégrité des élections et la confidentialité, et non d’essayer de démanteler les produits et services dont dépendent les gens. le secteur de la technologie, y compris la concurrence d’entreprises étrangères telles que TikTok, WeChat et Alibaba. Les projets de loi ne sont pas une solution aux défis en constante évolution de l’Internet grand public ; ils sont une pilule empoisonnée pour l’industrie technologique américaine à un moment où notre l’économie peut le moins se le permettre.

Apple n’a pas commenté les factures.

Deux des projets de loi pourraient nécessiter des changements structurels, ou des ruptures, sur plusieurs des plates-formes en raison de leurs interdictions de posséder et d’exploiter des lignes d’activité présentant des conflits d’intérêts et des dispositions contre les pratiques commerciales discriminatoires.

D’autres donneraient aux régulateurs une longueur d’avance dans les procédures antitrust en déplaçant la charge de la preuve dans les affaires de fusion sur les plates-formes dominantes, en augmentant les frais de dossier pour les fusions et en donnant aux procureurs généraux des États plus de poids sur le lieu de leurs affaires antitrust. Un autre projet de loi dans le paquet permettrait aux consommateurs de changer de plateforme plus facilement en obligeant les services à permettre aux utilisateurs d’emporter leurs données avec eux.

Les projets de loi s’appliqueraient spécifiquement aux plates-formes avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars et 50 millions d’utilisateurs américains actifs par mois, limitant leur application aux seules plus grandes entreprises. Mais les acteurs de l’industrie soutiennent que leurs implications vont bien au-delà de leurs propres murs en raison du vaste impact de leurs services sur la vie des consommateurs.

Avant les déclarations de l’entreprise, les associations industrielles financées par plusieurs des entreprises ont également repoussé les factures et demandé un délai supplémentaire pour examiner leurs implications. TechNet, dont les membres incluent Amazon, Apple, Facebook et Google, a écrit au Comité judiciaire lundi demandant au panel de tenir des audiences, « plutôt que de précipiter la législation de l’introduction au balisage en seulement 12 jours ». Comcast, qui détient la société mère de CNBC, NBCUniversal, est également membre du groupe.

TechNet et une douzaine d’autres groupes de défense ont également signé un lettre avertissant des impacts négatifs que deux des projets de loi présentés par le président et le vice-président du sous-comité antitrust, le représentant David Cicilline, DR.I., et le représentant Pramila Jayapal, D-Wash., auraient sur les services aux consommateurs.

L’American Choice and Innovation Online Act de Cicilline interdirait aux plateformes dominantes de donner à leurs propres services des avantages par rapport aux autres concurrents sur leurs plateformes. La Ending Platform Monopolies Act de Jayapal empêcherait les plateformes dominantes de posséder des entreprises qui présentent des conflits d’intérêts évidents, telles que celles qui pourraient inciter une plateforme à favoriser ses propres services.

« Le projet de loi du représentant Cicilline interdirait à Google d’afficher des vidéos YouTube dans les résultats de recherche ; interdirait aux utilisateurs d’Alexa de commander des produits sur Amazon ; empêcherait Apple de préinstaller ‘Trouver mon téléphone’ et iCloud sur l’iPhone ; interdire la Xbox Games Store de venir avec la Xbox; et bannir les histoires Instagram du fil d’actualité de Facebook », ont écrit les groupes de l’industrie aux membres du comité. « Le projet de loi du représentant Jayapal forcerait les applications gratuites comme Google Maps, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, iMessage et FaceTime à être cédées de leurs sociétés mères, mettant en danger ces services gratuits et les rendant moins accessibles au public. »

Rich Luchette, porte-parole de Cicilline, a qualifié les affirmations de l’industrie de « théories du complot sans fondement », dans une déclaration à CNBC.

« Le bilan de Big Tech en matière de désinformation parle de lui-même », a déclaré Luchette. « Tout comme ils ont profité de QAnon et des anti-vaxxers dans le passé, ils répandent maintenant des théories du complot sans fondement un jour avant que le Congrès ne prenne sa mesure la plus importante à ce jour pour briser leur pouvoir de monopole. Big Tech aime avoir un pouvoir de monopole et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour s’y accrocher, y compris mentir sur des factures qui renforceront l’économie en ligne en offrant aux consommateurs, aux travailleurs et aux petites entreprises plus d’opportunités, d’innovation et de choix. »

Un porte-parole de Jayapal n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC, mais a déclaré Bloomberg que le projet de loi « exige que les plates-formes dominantes, y compris Amazon, se séparent de secteurs d’activité – tels que Fulfillment by Amazon – où le pouvoir de contrôle de la plate-forme lui permet de favoriser ses propres services ». Les régulateurs et les tribunaux seraient en fin de compte ceux qui détermineraient comment ils sont appliqués.

Un autre groupe qui s’est prononcé contre l’un des projets de loi est la National Venture Capital Association, dont membres comprennent plusieurs entreprises technologiques ou leurs branches de capital-risque (y compris Comcast Ventures). L’AVNV mentionné il s’oppose à l’un des nouveaux projets de loi qui déplacerait la charge de la preuve sur les plateformes dominantes pour montrer que de nouvelles fusions ne violeraient pas les lois antitrust. Dans l’état actuel des choses, le gouvernement doit prouver qu’une transaction réduira la concurrence et nuira aux consommateurs, ce que certains défenseurs de l’application disent qu’il est trop difficile à faire efficacement en vertu de la jurisprudence actuelle.

La NVCA a averti que les start-ups seraient celles qui pâtiraient d’une telle facture, car l’acquisition est « l’opportunité de liquidité la plus probable » pour les entrepreneurs et « nécessaire pour rendre l’investissement de démarrage attrayant par rapport aux autres classes d’actifs à plus court terme. «

« L’interdiction des acquisitions d’entreprises par des acquéreurs sélectionnés fermerait la porte à cette opportunité pour de nombreuses startups, déprimant l’économie de l’investissement dans les startups et créant ainsi un frein important à la création de nouvelles entreprises, à la création d’emplois et à l’innovation dans notre pays », a écrit le groupe.

Les porte-parole des législateurs qui ont présenté le projet de loi, les représentants Hakeem Jeffries, DN.Y., et Ken Buck, R-Colo., n’ont pas immédiatement fait de commentaire.

Le comité judiciaire examinera les projets de loi antitrust mercredi à 10 h HE.

