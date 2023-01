L’industrie spatiale britannique envisage un revers après l’échec du lancement d’un satellite

LONDRES (AP) – Des responsables britanniques et des scientifiques de l’espace ont déclaré mardi qu’ils étaient déçus mais pas découragés après l’échec de la première tentative de lancement de satellites en orbite depuis le Royaume-Uni.

La société américaine Virgin Orbit a tenté son premier lancement international lundi soir, en utilisant un gros porteur modifié pour transporter une de ses fusées depuis Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, au-dessus de l’océan Atlantique.

L’avion a lancé la fusée, transportant neuf petits satellites pour un mélange d’utilisations civiles et domestiques. Mais environ deux heures après le décollage de l’avion, la compagnie a signalé “une anomalie qui nous a empêchés d’atteindre l’orbite”.

L’avion, piloté par un pilote de la Royal Air Force, est retourné à Cornwall. La fusée et les satellites ont été détruits.

“Pour être honnête, nous nous sentons mal – je ne vais pas mentir”, Melissa Thorpe, responsable de Spaceport Cornwall. m’a dit.

“Ce n’est pas la première fois que nous sommes frappés, c’est certainement le plus gros, mais je me sens bien et nous nous relèverons et nous recommencerons”, a-t-elle déclaré.

Virgin Orbit, qui a été fondée par le magnat britannique des transports et des télécommunications Richard Branson, a déjà effectué quatre lancements similaires depuis la Californie.

Des centaines de personnes rassemblées pour le lancement de Cornwall ont applaudi lorsqu’un Boeing 747 de Virgin Atlantic réutilisé, nommé Cosmic Girl, a décollé lundi soir. Environ une heure après le début du vol, l’avion a largué la fusée à environ 35 000 pieds (environ 10 000 mètres) au-dessus de l’océan Atlantique au sud de l’Irlande.

Le directeur général de Virgin Orbit, Dan Hart, a déclaré qu'”une défaillance technique semble nous avoir empêché de livrer l’orbite finale”.

“Bien que nous soyons très fiers des nombreuses choses que nous avons accomplies avec succès dans le cadre de cette mission, nous sommes conscients que nous n’avons pas réussi à fournir à nos clients le service de lancement qu’ils méritent”, a-t-il déclaré.

La mission était une collaboration entre l’Agence spatiale britannique, la Royal Air Force, Virgin Orbit et le Cornwall Council.

La Grande-Bretagne espère devenir un acteur majeur dans la fabrication et le lancement de satellites, et construit un port spatial dans les îles Shetland au nord de l’Ecosse ainsi que celui de Cornouailles.

Le secrétaire britannique aux affaires, Grant Shapps, a déclaré que le lancement de lundi était “un grand moment” malgré son échec.

“L’espace est difficile”, a déclaré Shapps à Sky News.

« Ça n’a pas marché. Je ne doute pas qu’ils se relèveront, se dépoussiéreront et qu’ils repartiront une fois qu’ils auront découvert ce qui n’allait pas exactement », a-t-il déclaré.

