L’industrie sidérurgique ukrainienne se bat pour « survivre »

Vêtu d’un manteau de protection thermique avec capuche et visière, Sergiy a scruté un courant orange brillant de métal liquide brûlant à l’aciérie Zaporizhstal en Ukraine.

L’ouvrier du haut fourneau testait comme d’habitude un flux de fer brut en fusion à environ 1 400 degrés centigrades (2 552 degrés Fahrenheit) pour détecter les impuretés.

Pourtant, à seulement 40 kilomètres de là, certains des combats les plus féroces de l’invasion russe se déroulaient dans le cadre de la contre-offensive aux enjeux élevés de l’Ukraine.

Depuis le début de la guerre, l’industrie métallurgique ukrainienne, située principalement dans les régions de première ligne, a perdu des usines, du personnel, des fournisseurs et l’accès à des pôles d’exportation vitaux.

Ces revers expliquent en partie les estimations de la Banque mondiale selon lesquelles l’économie ukrainienne a subi des pertes de 411 milliards de dollars au cours de la première année de la guerre.

Zaporizhstal fait partie du groupe sidérurgique et minier Metinvest contrôlé par Rinat Akhmetov, considéré comme l’homme le plus riche d’Ukraine.

« Nous avons une tâche fondamentale : sauver l’entreprise, sauvegarder nos actifs, survivre », a déclaré à l’AFP Oleksandr Myronenko, directeur général de Metinvest.

Les aciéries telles que Zaporizhstal sont essentielles à l’économie ukrainienne, et le maintien de la production – même à des niveaux inférieurs – témoigne de la résilience du secteur.

Mais ils sont également devenus des symboles de la résistance militaire ukrainienne : le bataillon Azov a résisté aux forces russes alors qu’il était retranché dans l’aciérie Azovstal de Metinvest lors de la défense finalement infructueuse de la ville portuaire de Marioupol.

L’usine de Zaporizhstal est un vaste réseau de canalisations, de routes, de voies ferrées et d’entrepôts, situé dans la région méridionale de Zaporizhzhia, que la Russie prétend avoir annexée.

Dans un bâtiment, une enseigne de l’ère soviétique salue les records de production.

Sur un tableau noir, quelqu’un a écrit : « Poutine est un connard ! »

– ‘Une alternative : aller se battre’ –

Les fours de l’usine n’ont refroidi que deux fois au cours de son histoire, a déclaré une porte-parole : pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de l’invasion russe.

Malgré les combats à proximité, Myronenko a déclaré que Zaporizhstal produisait environ 70 pour cent des volumes d’avant-guerre, la majeure partie de la production étant destinée aux États-Unis ou à l’Europe.

« Je m’attends à ce que nous produisions plus d’acier qu’en 2022 », a-t-il déclaré. « Cela peut être qualifié de bon résultat ».

Mais les exportations ont été entravées, a-t-il expliqué, par le blocus russe des ports de la mer Noire et le bombardement du port d’Izmaïl sur le Danube, dont le personnel a peur de travailler dans la ligne de mire de Moscou.

Metinvest a réussi le mois dernier à envoyer du fret sur trois navires bloqués dans les ports de la mer Noire, mais Myronenko a déclaré que les armateurs avaient peur d’envoyer davantage de navires.

Il a déclaré qu’il avait placé ses espoirs dans une route alternative de la mer Noire que l’Ukraine teste.

Comme les ports, l’usine de Zaporizhzhia est menacée par les frappes russes. Elle dispose d’abris anti-aérien, mais certains travailleurs ne peuvent pas quitter leur poste lors des raids aériens.

« Il n’est pas possible d’arrêter le processus », a déclaré Sergiy, 30 ans.

« C’est effrayant mais que faire ? Vous devez nourrir votre famille », dit-il en lançant des cascades d’étincelles en testant le métal.

« Il n’y a qu’une seule alternative : aller se battre ».

Environ huit mille travailleurs de Metinvest ont été mobilisés ou se sont portés volontaires pour combattre.

– ‘Ensemble vers la victoire –

Dans la plus grande aciérie d’Ukraine, située à environ 130 kilomètres à l’ouest, à Kryvyi Rig, 2 600 employés sont partis au front et plus d’une centaine ont été tués.

L’usine ArcelorMittal Kryvyi Rig, propriété d’une société holding basée au Luxembourg, comptait 26 000 travailleurs avant la guerre, mais elle en emploie aujourd’hui environ 12 000 à temps plein.

Zaporizhstal a perdu environ un tiers de ses 10 500 employés depuis l’invasion.

En raison des réductions de production, certains salariés ont été mis en arrêt obligatoire avec 2/3 de leur salaire tandis que d’autres se battent ou ont déménagé.

Un panneau publicitaire à l’entrée de l’usine indique : « Ensemble vers la victoire ».

L’usine a mis ses fours au ralenti après l’invasion russe et a suspendu ses équipements refroidis par eau cet été après une rupture majeure d’un barrage imputée aux forces russes.

Le fleuve Dniepr se trouve à environ 55 kilomètres, les forces russes étant retranchées sur la rive opposée.

« La guerre dicte ses propres conditions », a déclaré Vladislav Tyurin, un contremaître de 39 ans.

Sur environ 350 personnes que comptait sa section, 65 sont allées se battre et quatre ont été tuées, a-t-il précisé.

Un employé et trois autres ont été blessés en décembre dernier lorsque des missiles russes ont frappé le territoire de l’usine, a indiqué Tyurin.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passait lorsque les sons des sirènes de raid aérien se mêlaient au rugissement des machines et au bruit du métal sur la ligne de coulée continue, il a simplement répondu : « Nous avons peur ».

Vitaliy, un contremaître de 33 ans, a raconté qu’une semaine plus tôt, les forces russes avaient bombardé la région avec des roquettes et des drones de fabrication iranienne pendant quatre heures.

« Nous sommes restés assis jusqu’à 9 heures du matin dans un abri anti-bombes. Les Shaheds volaient et tiraient des roquettes. »

ArcelorMittal a déclaré dans un communiqué que, dans des « conditions extrêmement difficiles », il avait mis en place des « programmes logistiques alternatifs » pour l’usine.

Auparavant, elle exportait 85 pour cent de ses produits finis, principalement vers le Moyen-Orient et l’Afrique, mais la majeure partie est désormais destinée à l’Europe.

Tyurin a reconnu que la production était « négligeable » par rapport à l’époque d’avant-guerre.

Mais il s’est dit convaincu que l’acier de l’usine serait nécessaire à la reconstruction de l’Ukraine d’après-guerre.

« Ils ont détruit une partie du pays. Pour la restauration, pour la construction, nous aurons besoin de produits métalliques », a-t-il déclaré.

L’usine est prête à répondre à ces commandes et « nous attendons la commande pour un lancement complet », a-t-il déclaré à l’AFP.

suis/jbr/cw