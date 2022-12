L’industrie salue la décision de faire de MeitY un ministère nodal pour les jeux en ligne

Les dirigeants de l’industrie ont salué mardi la décision du gouvernement de nommer le ministère de l’informatique comme agence nodale pour les questions liées aux jeux en ligne.

Dans une notification, le Centre a déclaré que les questions liées aux jeux en ligne seront désormais prises en charge par le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY).

Une task force interministérielle, mise en place par le MeitY pour réguler les jeux en ligne, avait proposé en octobre la création d’un organe central de régulation du secteur, définissant clairement ce que sont les jeux d’adresse et de hasard.

“Une réglementation centrale uniforme pour les jeux d’adresse en ligne est une demande de longue date de l’industrie et cette étape conduira, espérons-le, à un cadre réglementaire progressif étayé par le bien-être des consommateurs”, a déclaré Roland Landers, PDG de la All India Gaming Federation (AIGF).

Joy Bhattacharjya, directrice générale de la Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS), a déclaré que la nomination de MeitY en tant qu’autorité de réglementation centrale apportera clarté et certitude aux investisseurs, à l’industrie et aux consommateurs.

“La décision est conforme à l’initiative du gouvernement visant à favoriser la croissance du secteur de l’animation, des effets visuels, des jeux et de la bande dessinée (AVGC), faisant de l’Inde une plaque tournante mondiale pour les jeux en ligne.

“Nous sommes sûrs que l’industrie du jeu en ligne se développera de manière responsable sous la direction de MeitY et l’industrie est impatiente de travailler avec MeitY pour créer un cadre réglementaire bien équilibré”, a ajouté Bhattacharjya.

L’industrie a également salué la décision du Centre de faire en sorte que le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) réglemente les sports électroniques dans le cadre d’événements multisports.

“Cela conduira enfin à la reconnaissance d’une fédération indienne d’esports, à de meilleures règles et procédures de sélection des équipes indiennes pour des événements internationaux comme les Jeux asiatiques et conduira également à de meilleures opportunités et installations pour nos joueurs d’esports à égalité avec les autres sportifs”, a déclaré Landers. .

Les revenus de l’industrie indienne du jeu mobile devraient dépasser 1,5 milliard de dollars en 2022 et atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2025.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre d’État de l’Union pour l’électronique et l’informatique, Rajeev Chandrasekhar, dans une réponse écrite à une question de la Rajya Sabha, a déclaré que des règles sur la réglementation des jeux en ligne étaient en place.

“Ces règles imposent aux intermédiaires, y compris les intermédiaires proposant des jeux en ligne, une obligation spécifique de faire preuve de diligence et prévoient que s’ils ne respectent pas cette diligence, ils ne seront plus exonérés de leur responsabilité au titre de la loi pour les informations ou données de tiers ou le lien de communication. hébergés par eux », avait indiqué la réponse.

Pendant ce temps, le gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, n’a pas donné son assentiment ce mois-ci au projet de loi de 2022 sur l’interdiction des jeux en ligne et la réglementation des jeux en ligne du Tamil Nadu.

Le projet de loi controversé sur les jeux est resté silencieux sur la manière de contrôler la menace des opérateurs étrangers de paris et de jeux, tout en cherchant à interdire les plates-formes de jeux indiennes légitimes, selon des sources du secteur.

