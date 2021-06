L’industrie pétrolière et gazière remercie absolument les idiots de VIRTUE-SIGNALING de North Face. Il. Est. Impressionnant. – Le bon scoop

Je déteste utiliser le mot « possédé », mais c’est presque LITTÉRALEMENT vrai ici. Ce n’est pas seulement un smackdown, c’est une fatalité.

En décembre dernier, le fabricant de vêtements de plein air The North Face a été interpellé publiquement par une entreprise de l’industrie pétrolière après avoir refusé une commande de 400 vestes avec son logo parce que, a déclaré le PDG de l’entreprise, « nous étions une société de services pétroliers et gaziers. . «

« L’ironie de cette déclaration est que vos vestes sont fabriquées à partir des produits pétroliers et gaziers que les hommes et les femmes travailleurs de notre industrie produisent », a déclaré le PDG d’Innovex, Adam Anderson, dans sa lettre à North Face à l’époque.

Et maintenant, l’industrie pétrolière et gazière riposte dans une nouvelle publicité qui est géniale et dont j’ai ri pendant environ dix minutes. Il met en vedette Chris Wright, PDG de Liberty Oilfield Services, qui passe en revue une liste des façons dont North Face dépend non seulement des produits pétroliers et gaziers, mais d’une partie ÉNORME de l’industrie.

REGARDER: North Face a refusé de fabriquer des vestes pour une société pétrolière et gazière. Ainsi, l’industrie des combustibles fossiles riposte avec une nouvelle campagne « remerciant » North Face d’avoir utilisé autant de pétrole dans ses produits. Regardez l’explication de 1 minute ⬇️ #ThankYouNorthFace pic.twitter.com/cGcz9lUj3q – Andrew Clark (@AndrewHClark) 4 juin 2021

haaaaaaaaaaaaa. PAS UNE.

Pas UN article qui n’utilise pas de produits de l’industrie pétrolière et gazière. Et comment les expédient-ils ? Où obtiennent-ils de l’électricité? Tout ce qu’ils vendent provient de l’industrie à laquelle ils ne vendront pas !!

Oubliez le logo, le produit EST le pétrole et le gaz. En gros, ils les possèdent.

La vidéo complète de leur site dure environ 3 minutes et demie environ et c’est ÉCRASANT.

« Notre relation client va bien au-delà de la simple fourniture à North Face de matières premières abondantes. Leurs vastes réseaux de fabrication, de distribution et de vente au détail sont également de gros consommateurs d’essence, de diesel, de gaz naturel, de propane, de carburéacteur, etc. « Peut-être ont-ils fait un effort supplémentaire avec ces foyers extérieurs au gaz naturel et au propane au siège social et au terminal des jets privés. »

Je meurs ici. C’est comme ça que vous faites les gens.

Nous devons juste Garder. ÉCLATANT. Vertu-Signalisation. idiots.

Je sais que j’ai utilisé beaucoup de CAPS LOCK dans cet article, mais laissez-moi tranquille, j’étais EXCITÉE à ce sujet !