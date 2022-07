L’industrie pétrolière et gazière pourrait avoir plus de temps pour atteindre les objectifs d’émissions de 2030, selon le ministre

Le ministre canadien de l’Environnement a déclaré que le gouvernement fédéral pourrait donner aux sociétés pétrolières et gazières plus de temps pour atteindre pleinement les objectifs de réduction des émissions de 2030.

“[We] reconnaître que certaines des mesures qui seront nécessaires pour atteindre ces réductions importantes des émissions pourraient nécessiter plus de temps que ce dont nous disposons d’ici 2030 », a déclaré Steven Guilbeault dans une entrevue avec CBC Radio La maison.

“Je ne dis pas aujourd’hui que ce sera nécessairement 2032, mais les entreprises ont dit que cela pourrait être 10 ans, ce qui nous amènerait à 2032.”

Le plan climatique du gouvernement fédéral visant à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 a pour objectif provisoire de réduire les émissions dans tous les secteurs de 40 à 45 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030.

Cela nécessiterait une réduction de 42 % des émissions de pétrole et de gaz, un rythme qui a suscité des inquiétudes dans ce secteur.

“Il est possible que si l’industrie a besoin d’un peu plus de temps, nous puissions offrir une certaine flexibilité tout en veillant à ce que le Canada atteigne toujours ses objectifs de 2030, que nous puissions accorder un peu plus de temps à l’industrie si elle a besoin de ce temps pour déployer l’infrastructure nécessaire. dont ils ont besoin pour réduire les émissions », a déclaré Guilbeault.

Le ministre n’a pas précisé comment le Canada pourrait encore atteindre son objectif à temps si l’industrie – qui représentait 26 % des émissions nationales en 2019 – était en retard.

Un groupe industriel dit qu’il faut plus que du temps

Pathways Alliance, un groupe qui comprend six entreprises représentant 95 % de la production de sables bitumineux au Canada, affirme qu’il travaille à réduire ses émissions de CO2 de 22 mégatonnes d’ici 2030. Le plan d’Ottawa veut que les émissions totales du secteur (environ 191 mégatonnes en 2019) soient réduites à 110 mégatonnes d’ici la fin de la décennie.

“D’ici 2032, vous pourriez obtenir deux ou trois mégatonnes supplémentaires”, a déclaré Mark Cameron, vice-président des relations extérieures de la Pathways Alliance, à CBC News.

“Nous sommes simplement heureux que le gouvernement reconnaisse que ce ne sera pas quelque chose que nous pourrons réaliser … Aller au-delà prendra plus de temps ou de nouvelles technologies ou un financement supplémentaire ou une combinaison des trois.”

Cette semaine, le gouvernement fédéral a également publié un document de travail proposant deux possibilités pour remplir sa promesse de plate-forme de plafonner les émissions de production de pétrole et de gaz.

Il propose un système de plafonnement et d’échange ou un système modifié de tarification du carbone pour fixer ce plafond – en traçant soigneusement une ligne entre un plafond sur les émissions et un plafond sur la production. Certains critiques industriels et politiques ont souligné que limiter l’un pourrait indirectement conduire à l’autre.

Guilbeault a déclaré que le document de travail souligne également le besoin potentiel de flexibilité sur les méthodes et les délais.

« Je conviens qu’il y a des points de vue différents. Tout le monde n’est pas d’accord avec cela. Mais en même temps, je pense que les Canadiens voient la nécessité de réduire la pollution par le carbone. Ils voient les impacts du changement climatique », a déclaré le ministre.

Cameron a ajouté que l’objectif de 22 mégatonnes d’ici 2030 pourrait potentiellement être augmenté si une nouvelle technologie devient disponible ou si un financement beaucoup plus important est injecté. Quoi qu’il en soit, atteindre les réductions décrites dans le plan 2030 du gouvernement fédéral n’est pas réalisable dans les circonstances actuelles, a-t-il déclaré.

“Nous aurions évidemment besoin de plus de temps pour atteindre ce niveau. Que nous puissions ou non y parvenir d’ici 2032, ou que cela puisse prendre plus de temps que cela, est une autre question.”